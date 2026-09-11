Qué pasará con James Rodríguez y la selección Colombia: el volante habría tomado una decisión tras firmar con Atlético Nacional

James Rodríguez se encuentra en duda para la convocatoria de la selección Colombia, debido a que no suma minutos y la mala imagen en el Mundial 2026 - crédito Atlético Nacional

Guardar

James Rodríguez inició su paso por Atlético Nacional con muchas expectativas. Llega como máxima figura de la selección colombiana y con amplia experiencia internacional, aunque tiene aspectos por mejorar: no juega un partido desde hace dos meses y tampoco quería regresar a la Liga BetPlay.

Sin embargo, las dudas sobre James se centran en su etapa con la Tricolor. La imagen que dejó tras el Mundial 2026 fue negativa y recibió críticas por su convocatoria y por su aporte a la plantilla de Néstor Lorenzo, que también fue cuestionado por su confianza en el volante.

PUBLICIDAD

Por eso, se conoció que el mediocampista de 35 años habría tomado una decisión de cara a la convocatoria que saldrá en los próximos días para los amistosos frente a México, Perú y Paraguay. Los hinchas desean ver un cambio generacional en la nómina.

¿Ahora sí tendrá opción en la selección Colombia?

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica, el capitán de la Tricolor no marcó ningún gol, tampoco asistió y fue titular en los cinco compromisos, lo que provocó una ola de críticas por su bajo rendimiento, producto de la falta de minutos en el Minnesota United.

James Rodríguez le diría adiós a la selección Colombia después de 15 años con la camiseta Tricolor - crédito Raquel Cunha/REUTERS

La periodista Sheyla García mencionó en el canal deportivo Win Sports que James Rodríguez anunciaría pronto su renuncia a la selección Colombia, cuya camiseta defendió durante 15 años, disputó tres mundiales y se subió al podio de la Copa América en dos ocasiones.

PUBLICIDAD

Todo se daría porque el volante, al parecer, también hizo lo mismo que Juan Fernando Quintero: le comunicó al técnico Néstor Lorenzo que daría un paso al costado de la Tricolor tras la Copa del Mundo 2026 para darle espacio a una nueva generación de jugadores en la nómina.

James Rodríguez sumó 130 partidos con la selección Colombia de mayores - crédito BOB FRID/EFE/EPA

Aunque se esperaba que el anuncio de James se diera en su presentación con Atlético Nacional, tal parece que la renuncia se conocería en una conferencia de prensa más adelante, previo a la convocatoria de la Tricolor para los amistosos de septiembre y octubre en Estados Unidos.

Sin embargo, hasta el momento la información no está confirmada por el futbolista o el combinado nacional.

“Esta camiseta tiene peso”

En rueda de prensa en Guarné, la sede deportiva de Atlético Nacional, James Rodríguez reconoció la historia de la institución y la obligación de salir campeón: “He visto por ahí en redes; no soy mucho de ver redes, pero me han mostrado el cariño de todos. Y bueno, este club, todos saben lo que es. Es algo grande. Es algo único”.

PUBLICIDAD

“Yo le decía al presidente que lo que se veía de fuera era como el Real Madrid niño. Llamémoslo así, es un club grande. Esta camiseta tiene peso, pesa mucho y a mí me gusta también sentir eso. Ya he jugado en clubes grandes, sé lo que es estar en clubes grandes. Tienes que rendir hasta en un entrenamiento, así que estoy listo para todo lo que viene”, añadió.

Así fue la presentación oficial de James Rodríguez de la selección Colombia con la camiseta de Atlético Nacional -crédito @nacionaloficial/X

James reconoció que existe un buen ambiente en el cuadro verde: “Lo que yo veo desde afuera, y ya hablando más con ellos, creo que es una tribu. Es una familia. Eso es algo lindo también. Yo soy alguien a quien le gusta ser más cercano, ¿no? Creo que cuando uno se siente así, pues es mucho más fácil jugar. Cuando te sientes querido, si te pones a ver, en los clubes que he estado a un nivel top, han sido técnicos que me han querido, que han sabido llegar también".

PUBLICIDAD

“Eso, más el proyecto que tienen, es un club que tiene hambre. Yo tengo hambre también, mucha. Yo quiero siempre ganar y nada, eso fue lo que pactamos y ojalá que esto sea un sueño lindo. Mucha gente pensará que yo vengo aquí a estar tranquilo. Yo no vengo a estar tranquilo. Yo quiero ganar, yo quiero jugar. Sí estoy bien, quiero entrenarme siempre hasta el último minuto”, finalizó.