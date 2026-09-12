Congresista del Pacto Histórico cuestionó silencio de deportistas que apoyaron a De la Espriella por recorte presupuestal: “¿Dónde están?"

Grandes figuras del deporte respaldaron a Abelardo de la Espriella en su camino hacia la Casa de Nariño, entre ellos "El Pibe" Valderrama y Faustino Asprilla, entre ellos - crédito @delaespriella_style/Instagram

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El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Heráclito Landinez, cuestionó a varios referentes del deporte colombiano que respaldaron la campaña del hoy presidente de la República Abelardo de la Espriella, tras conocerse que el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2027 plantea una reducción cercana al 40% en los recursos del Ministerio del Deporte.

El congresista difundió un mensaje dirigido a figuras como Carlos “El Pibe” Valderrama, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Luis Díaz, Faustino Asprilla, Macnelly Torres, Harold Lozano y Miguel Borja y sostuvo que los deportistas participaron de forma pública en actividades de campaña deberían, a su parecer, tener una postura fuerte frente a la disminución proyectada para el sector.

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Con este mensaje en sus redes sociales, el representante a la Cámara Heráclito Landinez lanzó duras críticas a deportistas que apoyaron a Abelardo de la Espriella - crédito @HERACLITOL/X

“Háganle llegar este mensaje a los deportistas que hicieron campaña por Abelardo De La Espriella. Al Ministerio del Deporte le van a recortar el 40% del presupuesto: pasará de $496.100 millones a $297.700 millones”, expresó el representante del Pacto Histórico, que estuvo en el ojo del huracán por su papel en la Comisión de Acusiones de la Cámara y el caso Álvaro Uribe.

De acuerdo con la información divulgada sobre el proyecto presupuestal, el Ministerio del Deporte tendría para 2027 una asignación de $297.700 millones, frente a los $496.100 millones contemplados para 2026; es decir, una diferencia de cerca de $198.400 millones, en cifras que causaron indignación en las redes sociales, por la manera en que se reducirían los rubros.

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Este sería el impacto del recorte propuesto por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para el sector deporte, de cara a la vigencia del 2027 - crédito Javier Suárez/Instagram

Las críticas de congresista del Pacto Histórico a los que apoyaron a Abelardo de la Espriella

En su publicación, Landinez, en efecto, incluyó la lista de los exfutbolistas y deportistas en actividad que respaldaron la campaña de De la Espriella y fue claro en su reclamo. “¿Dónde están ahora?”, señaló el congresista, que con ello enfatizó sus señalamientos frente al impacto de este silencio, que dejaría abierto, a su juicio, varios interrogantes a los que respaldaron al jefe de Estado.

En ese orden de ideas, los señalamientos del congresista afín al expresidente Gustavo Petro quisieron hacer contraste entre el acompañamiento de los deportistas y la manera en que el Ejecutivo prevé una reducción fuerte para los programas que tiene a su cargo el ministerio. Y recordó cómo se utilizaron una serie de símbolos que, a la fecha, no estarían correspondidos por el Ejecutivo.

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“Hicieron campaña con balones, camisetas y en las canchas, pero el gobierno que respaldaron prefiere comprar misiles, balas y construir cárceles”, señaló el congresista, en relación con la forma, además, que se puso fin a la política de Paz total que impulsó Petro y el enfoque en una política de seguridad que implicaría destinación de rubros a conceptos asociados al sector Defensa.

Heráclito Landinez es una de las fichas fuertes del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes - crédito Colprensa

De esta forma, el representante agregó que, a su juicio, la decisión presupuestal revela prioridades que afectan las posibilidades de formación y competencia de deportistas jóvenes. “Prefiere financiar la guerra antes que a los nuevos campeones, y recortarles las alas a quienes sueñan con representar a Colombia”, afirmó el congresista del Pacto Histórico en su fuerte reclamo.

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¿Ciclo olímpico entraría en riesgo con la reducción del presupuesto?

El recorte de la De la Espriella ocurre cuando distintas federaciones y atletas comienzan la preparación para competencias internacionales que pueden otorgar cupos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La asignación proyectada para el ministerio incluye recursos para programas de formación, actividad física, recreación, deporte escolar y eventos fuera del país.

En ese sentido, el presupuesto destinado a recreación y actividad física tendría una caída de 62,5%, mientras que los recursos para la formación de deportistas disminuirían 34,7%. La discusión sobre la propuesta quedó zanjada entre los sectores deportivos y también políticos, que han advertido sobre el impacto que tendría este recorte en el sistema nacional del deporte.

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