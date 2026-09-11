Esto dijo James Rodríguez al ser presentado oficialmente como nuevo jugador del Atlético Nacional: “Parecen una tribu”

El volante y capitán de la selección Colombia fue presentado como nuevo jugador de la selección Colombia-crédito Atlético Nacional/YouTube

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El 11 de septiembre de 2026, Atlético Nacional presentó en rueda de prensa a James Rodríguez como nuevo refuerzo.

En un evento junto a los presidentes Sebastián Botero, el entrenador Lucas González, y Víctor Marulanda, el directivo dio comienzo a la presentación del capitán de la selección Colombia, explicando que uno de los motivos por el cual se fichó al exjugador del Minessota United es buscar la liga número 19 en la historia del fútbol colombiano, y comenzar el proyecto en la búsqueda de la tercera Copa Libertadores.

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Por otra parte, James Rodríguez se vistió la camiseta del Verde de la Montaña, y en conversatorio con base con los periodistas habló sobre las razones por las cuales fichó por Atlético Nacional.

El capitán de la selección Colombia ya tuvo su primer entrenamiento-crédito @nacionaloficial/X

“Antes que nada quiero darle las gracias a la familia Ardila, a ustedes, al profe Lucas. Con el profe ya hablamos antes de estar juntos, y fue más rápido de lo que se pensó, y estoy feliz, y para mi es un sueño estar acá. Sentí algo único, y me movió fibras, y confieso que desde hace tiempo un club no me sentía tan emocionado en una presentación, esto es una buena sensación porque soy un hombre que quiere competir y ganar”.

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Las primeras palabras de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional

El capitán de la selección Colombia ya tuvo su primer entrenamiento-crédito @nacionaloficial/X

En primer lugar, James Rodríguez agradeció el cariño de la hinchada en redes sociales tras conocerse su llegada a Atlético Nacional:

“Gracias a todos los hinchas. Vi en redes su cariño, y con respecto al club, sabemos lo grande y único que es, y es el equipo más referente de Colombia, parecido a lo que es el Real Madrid, esta camiseta pesa mucho. Sé que tendré que rendir como en los clubes grandes, y daré toda mi exigencia para mí”, dijo.

Además explicó el principal motivo por el cual escogió jugar en el cuadro paisa, detallando que la armonía y la unión del grupo es algo de lo más importante que lo motivó:

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“La razón por la que escogí Nacional es porque se parece una tribu por la unión que tiene el equipo, además del cariño de los directores técnicos que me han acogido, y con ello es más fácil llegar al éxito, y también la ambición del club, y yo tengo hambre para ganar. Mucha gente pensará que llego a estar tranquilo, pero no es así, quiero dar todo lo mejor”, explicó.

Con respecto a lo ocurrido con las fallidas negociaciones con Fuad Char y el Junior de Barranquilla, el capitán de la Tricolor fue contundente en decir que dejó el tema atrás:

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“Eso del Junior quedó en el pasado, estoy en Nacional, estoy feliz, y creo que este equipo pesa, y dicho esto, ya está”, aclaró.

Otra de las inquietudes que hubo por parte de la prensa fue el motivo por el cual cambió de decisión de volver a jugar en el fútbol profesional colombiano:

“El tiempo cambia, igual que todo. Te confieso: hace cuatro días te hubiera dicho que no venía a Nacional, pero el peso de la camiseta, y el sentimiento que me genera el equipo es increíble”, reflexionó.

James reveló que uno de los motivos por el cual fichó por el verde fue la relación sentimental que tienen Salomé y Samuel, hijos de James por el club:

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“Mis hijos son hinchas de este club, Salomé lloró cuando se enteró de la noticia, y a Samuel desde pequeño se sintió atraído por el club”, dijo.

Finalmente, a la pregunta sobre si está listo para un posible debut ante Águilas Doradas, el capitán de la Tricolor fue contundente al afirmar que quiere jugar lo más pronto posible:

“Estoy listo, ya está dicho”, sentenció.

Lucas González habló sobre la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional

El técnico de Atlético Nacional explicó que podría considerar al jugador en el partido ante Águilas Doradas si él lo dispone-crédito Andrés López/Colprensa

Otro de los principales protagonistas que habló en la presentación de James Rodríguez fue el entrenador Lucas González, y allí reveló el respeto por lo que representa el volante en el fútbol colombiano:

“Se lo dije al presi cuando me hizo la primera pregunta, y a James cuando hablamos, a él lo conozco hace unos años en Europa, él conoce mi admiración y respeto que tengo hacia lo que representa. Lo que hizo él por el nombre en alto de Colombia lo han hecho pocos, y su llegada hará que nuestro equipo sea mejor y más grande, pero lo más importante: que el fútbol colombiano mejore en muchos sentidos”.

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Además fue contundente en explicar que si el jugador lo dispone, jugará el 13 de septiembre de 2026 ante Águilas Doradas en el Atanasio Girardot:

“Lo vimos bien, y sí el quiere, podría estar el domingo, pero iremos viendo en los entrenamientos, pero estoy seguro que en los próximos juegos podría estar”

Finalmente, Sebastián Botero habló sobre el tiempo de contrato que tendrá el cucuteño en Atlético Nacional, y aclaró que dependerá tanto del jugador como de la dirigencia:

“James Rodríguez irá hasta junio de 2027, y nos encargaremos por parte de ambas partes de que todo se dará para alargar su contrato”, explicó.

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