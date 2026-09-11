Colombia

Estas son las nuevas publicaciones del actor Francisco Bolívar que tienen desconcertados a sus seguidores

El intérprete difundió historias con mensajes abiertos a interpretación y no explicó si el contenido guarda relación con su vida personal o artística

Francisco Bolívar logró cierto reconocimiento y proyección en el mundo de la actuación - crédito @franciscobolivar/Instagram
Francisco Bolívar y sus misteriosos videos: las frases que avivaron el debate en redes - crédito @franciscobolivar/Instagram
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Francisco Bolívar volvió a llamar la atención de sus seguidores por una serie de publicaciones en Instagram que incluyeron imágenes de estética astral, frases sin un sentido aparente y escenas de su vida cotidiana.

El actor colombiano ha mantenido durante las últimas semanas una actividad inusual en sus redes sociales, donde comparte contenidos que provocaron interpretaciones diversas entre los usuarios.

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Las historias más recientes mostraron fotografías y videos con referencias a temas espirituales, cósmicos y personales. Bolívar no explicó el significado de esas publicaciones ni precisó si hacen parte de un proyecto artístico, una reflexión íntima o una nueva faceta de su presencia digital.

El actor reúne más de un millón de seguidores en Instagram, una plataforma en la que suele mostrar aspectos de su carrera, actividades cotidianas y mensajes dirigidos a su comunidad. Esta vez, los contenidos se apartaron de ese registro y despertaron preguntas entre quienes siguen su trayectoria.

Francisco Bolívar compartió nuevas publicaciones que generaron dudas entre sus seguidores - crédito @franciscobolivar/ Instagram
Francisco Bolívar compartió nuevas publicaciones que generaron dudas entre sus seguidores - crédito @franciscobolivar/ Instagram

La inquietud alrededor de las publicaciones de Francisco Bolívar no comenzó con las historias recientes. Días atrás, el actor había difundido un video que generó preocupación y debate, debido a la sucesión de imágenes, las frases que incluyó y el momento en que apareció: poco después del matrimonio de su expareja, Carolina Manrique.

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La boda entre Manrique y Santiago de Aubeyzon se celebró el 29 de agosto. La cercanía entre ese evento y el video publicado por Bolívar llevó a varios usuarios a relacionar ambos hechos. Sin embargo, el intérprete no mencionó directamente a Carolina Manrique ni confirmó que el contenido hubiera sido una respuesta a su matrimonio.

En aquella grabación, el actor apareció en diferentes escenas de ejercicio, con ropa interior y una sábana que simulaba un vestido de novia. El video también incluía referencias a una celebración matrimonial, un ventilador de techo y mensajes relacionados con la paranoia, el “paraíso”, el “apocalipsis”, la energía y los extraterrestres.

El actor ha difundido durante las últimas semanas contenidos que provocaron interpretaciones en redes sociales - crédito @franciscobolivar/ Instagram
El actor ha difundido durante las últimas semanas contenidos que provocaron interpretaciones en redes sociales - crédito @franciscobolivar/ Instagram

Al comienzo del clip, Bolívar pidió a sus seguidores que no dieran crédito a todo lo que pudiera circular sobre él. “Por favor, no crean nada”, expresó en uno de los fragmentos. Más adelante, afirmó que estaba “sufriendo un poco de paranoia”, una frase que provocó reacciones entre los usuarios.

También hizo comentarios sobre ideas que definió como mentales o “quantum”, además de referencias a la Kundalini y a seres extraterrestres. La edición del material, el vestuario y el tono de las escenas llevaron a algunos seguidores a considerar que se trataba de una pieza de interpretación o una puesta en escena.

Otros usuarios, en cambio, manifestaron preocupación por el estado personal del actor y le sugirieron buscar acompañamiento. No hay información oficial que permita vincular el contenido con un diagnóstico de salud mental, ni tampoco se conoció que Bolívar hubiera requerido atención médica después de publicar el video.

Uno de los pasajes que más comentarios generó incluyó referencias a Santorini e Italia, destinos que algunos usuarios asociaron con el viaje posterior a la boda de Manrique. Esa coincidencia alimentó las especulaciones, aunque no existe confirmación de que el actor se refiriera a su expareja.

En otro fragmento del video, Bolívar habló sobre una relación sentimental y corrigió la palabra con la que aludía a una mujer. “Se casó mi novia; no, mi ex, no entendí”, dijo. También afirmó que su vida “no tiene sentido”, una expresión que aumentó la inquietud de parte de su audiencia.

Bolívar ha sido reconocido por sus participaciones en producciones como Pandillas, guerra y paz, Sin senos sí hay paraíso y Escobar, el patrón del mal. En meses recientes, también fue tema de conversación por su ausencia en las grabaciones de la temporada final de una producción de Telemundo. En mayo de 2026, el actor Fabián Ríos pidió respeto y oraciones para su compañero frente a los comentarios sobre su bienestar.

Su personaje, Jotica, habría sido interpretado por David Trejos durante el rodaje. No obstante, ni el actor ni su equipo han divulgado detalles sobre las razones de su ausencia o sobre las versiones que circularon en redes sociales.

Las historias compartidas ahora reactivaron el debate. Francisco Bolívar continúa sin precisar el sentido de sus imágenes astrales y sus mensajes recientes, mientras sus seguidores mantienen posiciones divididas entre quienes interpretan el contenido como una expresión creativa y quienes esperan una aclaración sobre su situación personal.

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