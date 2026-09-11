Deportes

James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional, y en redes sociales se viralizó foto de cuando era un niño con la camiseta del club: “El sueño del pibe”

El club antioqueño confirma su incorporación con un video en redes sociales tras horas de versiones y el mediocampista llega como agente libre luego de cerrar su ciclo en Minnesota United de la MLS de Estados Unidos

James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional
El volante James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional, tras llegar a un acuerdo con la dirigencia en pro de reforzar al equipo con miras al segundo semestre de la Liga - crédito @nacionaloficial/X
Guardar

El 10 de septiembre de 2026, James Rodríguez volvió al fútbol colombiano como nuevo jugador de Atlético Nacional, 19 años después de su último partido en la liga local. El anuncio del club, realizado la noche del 10 de septiembre de 2026, coincidió con la difusión en redes sociales de una fotografía de infancia en la que el mediocampista aparece con la camiseta verdolaga.

Atlético Nacional confirmó la incorporación del capitán de la Selección Colombia tras horas de versiones sobre su futuro. El volante, que había jugado por última vez en el campeonato colombiano el 10 de noviembre de 2007 con Envigado F. C., regresará al país después de una carrera que incluyó pasos por Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Brasil, México, Estados Unidos y Qatar.

PUBLICIDAD

En las redes sociales, se viralizó una foto de James Rodríguez de niño con la camiseta de Nacional-crédito @juanpinedar27/X
En las redes sociales, se viralizó una foto de James Rodríguez de niño con la camiseta de Nacional-crédito @juanpinedar27/X

La presentación del futbolista también reactivó una imagen que circuló en plataformas digitales. La foto muestra a James Rodríguez cuando tenía cerca de cinco años y vestía una camiseta de Nacional.

La fotografía adquirió repercusión luego de que el club hiciera oficial el fichaje con un video en sus redes sociales. También se difundió otra imagen de años posteriores, en la que Rodríguez aparece con la indumentaria de Atlético Nacional ya como jugador profesional.

La circulación de las imágenes vinculó el regreso del mediocampista con una afinidad previa por el equipo antioqueño, que sumó al jugador tras liberar un cupo en su nómina profesional.

PUBLICIDAD

Nacional formalizó la venta del defensor Simón García al Río Ave de Portugal, operación que permitió la inscripción de Rodríguez ante la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

Nacional destacó los 24 títulos de James Rodríguez en el exterior

El capitán de la selección Colombia tendrá su segunda experiencia en el fútbol de nuestro país-crédito Atlético Nacional
El capitán de la selección Colombia tendrá su segunda experiencia en el fútbol de nuestro país-crédito Atlético Nacional

El cuadro “Verdolaga” recordó que el volante acumuló 24 títulos durante sus experiencias internacionales y lo definió como “el futbolista colombiano más importante de su generación”.

“Bota de Oro de Brasil 2014, premio Puskás y una carrera con 24 títulos en Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania e Inglaterra. El futbolista colombiano más importante de su generación firma con el club más ganador de Colombia”, señaló Nacional en su comunicado.

El presidente de la institución, Sebastián Botero, vinculó la contratación con las aspiraciones deportivas del equipo.

“Nacional es un grande, y los grandes toman decisiones de grandes”, afirmó.

Rodríguez llega después de finalizar su etapa en Minnesota United. Antes de que se confirmara su vínculo con el club colombiano, también había sido relacionado con Avellino de Italia.

El dorsal que llevará el nuevo refuerzo todavía no fue confirmado. El número 10, asociado a buena parte de la carrera de Rodríguez, fue utilizado por Edwin Cardona en la Liga BetPlay 2026-II.

La Dimayor indicó que el reglamento impide que un jugador adopte durante el mismo torneo un número que ya utilizó otro integrante de la plantilla. El periodista Felipe Sierra informó que el club gestionaba una excepción para que el mediocampista pudiera usar ese dorsal.

Entre las opciones figuran el 55, que llevó en São Paulo, y el 11, que utilizó en Bayern Múnich. El debut de James Rodríguez con Atlético Nacional aún no tiene fecha definida, ya que el cuerpo técnico encabezado por Lucas González evaluará su condición física antes de incluirlo en una convocatoria.

Esto es lo que costará la camiseta de Atlético Nacional de James Rodríguez

Así puso a la venta Atlético Nacional la camiseta de James Rodríguez
A través de sus redes sociales, Atlético Nacional puso a la venta la camiseta del volante James Rodríguez, el flamante refuerzo del 'Rey de Copas' - crédito @nacionaloficial/X

James Rodríguez volverá al fútbol colombiano con Atlético Nacional a un día del cierre de inscripciones para jugadores libres, y el club ya puso a la venta la camiseta que utilizará el capitán de la selección Colombia en su debut en la primera división del país, tras casi dos décadas fuera del torneo local.

La prenda, fabricada por la firma estadounidense Nike, cuesta entre $258.713 para niños y $399.950 en su versión para hombres, de acuerdo con la tienda oficial del conjunto antioqueño. Los valores generaron reacciones en redes sociales, aunque están ligados a la jerarquía del mediocampista de 35 años.

Nacional anunció la disponibilidad de la camiseta con un mensaje en sus redes sociales: “Hay camisetas que se usan. Y hay camisetas hechas para la historia. Ya está disponible la de James Rodríguez”. El club acumula 18 títulos de liga colombiana y dos Copas Libertadores, obtenidas en 1989 y 2016.

El fichaje se produjo durante el ciclo del entrenador bogotano Lucas González, después de que Nacional consiguiera la contratación que Junior no había logrado concretar. Rodríguez llegará como el equipo número 14 de una carrera que incluyó pasos por Argentina, Portugal, España, Francia, Alemania, México y Estados Unidos.

Temas Relacionados

James RodríguezAtlético NacionalJames Rodríguez Atlético NacionalLiga BetPlayColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

El “León” recibirá al “Pijao” en uno de los partidos más destacados de la fecha 10 del fútbol profesional colombiano

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

Fabián Viáfara salió de la cancha del Campín en ambulancia por un dolor en el pecho: el jugador explicó el motivo real de su retiro del partido con Millonarios

El defensor del Deportivo Cali vivió momentos de tensión, y asustó a los hinchas del cuadro “azucarero” cuando tras un fuerte choque con el delantero Francisco Chaverra, tuvo que salir del campo de El Campín

Fabián Viáfara salió de la cancha del Campín en ambulancia por un dolor en el pecho: el jugador explicó el motivo real de su retiro del partido con Millonarios

James Rodríguez jugará en Atlético Nacional, y así reaccionó la prensa internacional: “Bombazo”

Tras su salida del Minnesota United de la MLS de Estados Unidos, el capitán de la selección Colombia retornó a la Liga BetPlay para jugar con el “Verdolaga”

James Rodríguez jugará en Atlético Nacional, y así reaccionó la prensa internacional: “Bombazo”

Esto es lo que cuesta la camiseta de James Rodríguez con Nacional: la prenda que lucirá el ‘10′ en su regreso al FPC ya está a la venta

El mediocampista, capitán de la selección Colombia, volverá después de casi dos décadas al rentado criollo, en lo que será su debut en la primera división y el equipo número 14 en su ya dilatada carrera futbolística

Esto es lo que cuesta la camiseta de James Rodríguez con Nacional: la prenda que lucirá el ‘10′ en su regreso al FPC ya está a la venta

Deportivo Cali puso en aprietos a Millonarios en El Campín: empate 1-1 en duelo pendiente de la Liga BetPlay

Aunque los azucareros abrieron el marcador con gol de Johan Martínez, el azul mejoró en el segundo tiempo e igualó con Francisco Chaverra, pero volvió a dejar dudas en el nivel de varios jugadores en la nómina de Alberto Gamero

Deportivo Cali puso en aprietos a Millonarios en El Campín: empate 1-1 en duelo pendiente de la Liga BetPlay
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón habló de una posible detención domiciliaria para Epa Colombia: “Ella ya pagó por ese error”

Yina Calderón habló de una posible detención domiciliaria para Epa Colombia: “Ella ya pagó por ese error”

Checo Acosta dio nueva actualización sobre la salud de su padre Alci Acosta: “Gracias a Dios”

Después de la muerte de Yeison Jiménez, este es el artista que asumirá la voz de La Banda del Aventurero: “Me tengo que ganar el corazón de ustedes”

Epa Colombia fue trasladada esposada de pies y manos a sus audiencias judiciales en Ibagué: este es el video

Jessi Uribe aseguró haber pedido perdón a Dios tras separarse de la madre de sus cuatro hijos: “Fue durísimo”

Deportes

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

Fabián Viáfara salió de la cancha del Campín en ambulancia por un dolor en el pecho: el jugador explicó el motivo real de su retiro del partido con Millonarios

James Rodríguez jugará en Atlético Nacional, y así reaccionó la prensa internacional: “Bombazo”

Esto es lo que cuesta la camiseta de James Rodríguez con Nacional: la prenda que lucirá el ‘10′ en su regreso al FPC ya está a la venta

Deportivo Cali puso en aprietos a Millonarios en El Campín: empate 1-1 en duelo pendiente de la Liga BetPlay