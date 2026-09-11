James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional, y en redes sociales se viralizó foto de cuando era un niño con la camiseta del club: “El sueño del pibe”

El volante James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional, tras llegar a un acuerdo con la dirigencia en pro de reforzar al equipo con miras al segundo semestre de la Liga - crédito @nacionaloficial/X

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El 10 de septiembre de 2026, James Rodríguez volvió al fútbol colombiano como nuevo jugador de Atlético Nacional, 19 años después de su último partido en la liga local. El anuncio del club, realizado la noche del 10 de septiembre de 2026, coincidió con la difusión en redes sociales de una fotografía de infancia en la que el mediocampista aparece con la camiseta verdolaga.

Atlético Nacional confirmó la incorporación del capitán de la Selección Colombia tras horas de versiones sobre su futuro. El volante, que había jugado por última vez en el campeonato colombiano el 10 de noviembre de 2007 con Envigado F. C., regresará al país después de una carrera que incluyó pasos por Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Brasil, México, Estados Unidos y Qatar.

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En las redes sociales, se viralizó una foto de James Rodríguez de niño con la camiseta de Nacional-crédito @juanpinedar27/X

La presentación del futbolista también reactivó una imagen que circuló en plataformas digitales. La foto muestra a James Rodríguez cuando tenía cerca de cinco años y vestía una camiseta de Nacional.

La fotografía adquirió repercusión luego de que el club hiciera oficial el fichaje con un video en sus redes sociales. También se difundió otra imagen de años posteriores, en la que Rodríguez aparece con la indumentaria de Atlético Nacional ya como jugador profesional.

La circulación de las imágenes vinculó el regreso del mediocampista con una afinidad previa por el equipo antioqueño, que sumó al jugador tras liberar un cupo en su nómina profesional.

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Nacional formalizó la venta del defensor Simón García al Río Ave de Portugal, operación que permitió la inscripción de Rodríguez ante la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

Nacional destacó los 24 títulos de James Rodríguez en el exterior

El capitán de la selección Colombia tendrá su segunda experiencia en el fútbol de nuestro país-crédito Atlético Nacional

El cuadro “Verdolaga” recordó que el volante acumuló 24 títulos durante sus experiencias internacionales y lo definió como “el futbolista colombiano más importante de su generación”.

“Bota de Oro de Brasil 2014, premio Puskás y una carrera con 24 títulos en Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania e Inglaterra. El futbolista colombiano más importante de su generación firma con el club más ganador de Colombia”, señaló Nacional en su comunicado.

El presidente de la institución, Sebastián Botero, vinculó la contratación con las aspiraciones deportivas del equipo.

“Nacional es un grande, y los grandes toman decisiones de grandes”, afirmó.

Rodríguez llega después de finalizar su etapa en Minnesota United. Antes de que se confirmara su vínculo con el club colombiano, también había sido relacionado con Avellino de Italia.

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El dorsal que llevará el nuevo refuerzo todavía no fue confirmado. El número 10, asociado a buena parte de la carrera de Rodríguez, fue utilizado por Edwin Cardona en la Liga BetPlay 2026-II.

La Dimayor indicó que el reglamento impide que un jugador adopte durante el mismo torneo un número que ya utilizó otro integrante de la plantilla. El periodista Felipe Sierra informó que el club gestionaba una excepción para que el mediocampista pudiera usar ese dorsal.

Entre las opciones figuran el 55, que llevó en São Paulo, y el 11, que utilizó en Bayern Múnich. El debut de James Rodríguez con Atlético Nacional aún no tiene fecha definida, ya que el cuerpo técnico encabezado por Lucas González evaluará su condición física antes de incluirlo en una convocatoria.

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Esto es lo que costará la camiseta de Atlético Nacional de James Rodríguez

A través de sus redes sociales, Atlético Nacional puso a la venta la camiseta del volante James Rodríguez, el flamante refuerzo del 'Rey de Copas' - crédito @nacionaloficial/X

James Rodríguez volverá al fútbol colombiano con Atlético Nacional a un día del cierre de inscripciones para jugadores libres, y el club ya puso a la venta la camiseta que utilizará el capitán de la selección Colombia en su debut en la primera división del país, tras casi dos décadas fuera del torneo local.

La prenda, fabricada por la firma estadounidense Nike, cuesta entre $258.713 para niños y $399.950 en su versión para hombres, de acuerdo con la tienda oficial del conjunto antioqueño. Los valores generaron reacciones en redes sociales, aunque están ligados a la jerarquía del mediocampista de 35 años.

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Nacional anunció la disponibilidad de la camiseta con un mensaje en sus redes sociales: “Hay camisetas que se usan. Y hay camisetas hechas para la historia. Ya está disponible la de James Rodríguez”. El club acumula 18 títulos de liga colombiana y dos Copas Libertadores, obtenidas en 1989 y 2016.

El fichaje se produjo durante el ciclo del entrenador bogotano Lucas González, después de que Nacional consiguiera la contratación que Junior no había logrado concretar. Rodríguez llegará como el equipo número 14 de una carrera que incluyó pasos por Argentina, Portugal, España, Francia, Alemania, México y Estados Unidos.