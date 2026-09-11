Capturado en Colombia alias ‘Comandante 7’, cabecilla de la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones, declarada organización terrorista por Marco Rubio

De la Espriella afirmó que seguirá con los operativos en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador - créditos @ABDELAESPRIELLA/X

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Luego del anuncio que hizo el presidente de Colombia Abelardo de la Espriella vía X la noche del jueves 10 de septiembre, al día siguiente se conocieron los detalles del operativo que permitió la captura de un criminal ecuatoriano que se ocultaba en el país: Guido Fernando Rodríguez Vargas, alias Comandante 07.

A este sujeto calificado por el jefe de Estado como un “objetivo de alto valor” para el país vecino, lo arrestaron en el municipio de Soacha (Cundinamarca, y vecino a Bogotá) y lo señalan como enlace para el narcotráfico entre Colombia y Ecuador de la organización Los Tiguerones.

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“Nuestra Policía Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, capturó con fines de extradición al ecuatoriano Guido Fernando Rodríguez Vargas”, señala al inicio de su publicación De la Espriella.

El mandatario colombiano explicó que “este criminal era uno de sus principales enlaces transfronterizos, encargado de administrar rentas ilícitas para el sostenimiento logístico y bélico de la organización en Esmeraldas (Ecuador) y Nariño (Colombia), y estaba vinculado a una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico y la extorsión”.

De la Espriella confirmó los detalles de la captura del criminal ecuatoriano en Colombia la noche del jueves 10 de septiembre de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Sumado al reporte que compartió “el Tigre”, las autoridades colombianas detallaron que el hoy detenido era requerido mediante notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) por los delitos de homicidio y delincuencia organizada.

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La captura se realizó el miércoles 10 de septiembre como parte de las acciones de la operación Aqueronte, que adelantaron unidades de inteligencia de ambos países.

Al final de su publicación, De la Espriella dejó en claro que “Colombia no será escondite de criminales extranjeros”, y precisó que desde su administración se va a “fortalecer la cooperación internacional para perseguirlos, capturarlos y ponerlos en manos de la justicia, estén donde estén”.

Al final, y como suele hacerlo en cada uno de sus mensajes en redes sociales, el jefe de Estado recordó: “¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!"

Así se ocultó en colombia alias Comandante 7

Rodríguez Vargas habría usado una identidad colombiana obtenida de forma fraudulenta para facilitar su permanencia y sus movimientos dentro del país.

Ese dato será parte de las actuaciones judiciales que se adelanten en Colombia antes de su eventual entrega a Ecuador.

Se espera que en los próximos días se concrete la extradición de Guido Fernando Rodríguez Vargas, alias Comandante 07, a Ecuador - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La captura se produjo bajo la política de seguridad denominada La Patria Milagro, y como parte de las directrices emitidas por De la Espriella a las autoridades para atrapar o dar de baja a los delincuentes que hacen de las suyas, uno de estos resultados se logró con la Operación Aqueronte.

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Los Tiguerones es una estructura criminal ecuatoriana con presencia en zonas fronterizas y vínculos investigados con actividades de narcotráfico, extorsión y lavado de activos. El grupo ha sido señalado de aprovechar corredores que conectan la costa ecuatoriana, Esmeraldas y áreas del suroccidente de Colombia.

Desde el Gobierno colombiano se sostuvo que el procedimiento demuestra la importancia de la cooperación binacional frente a estructuras que aprovechan la frontera para movilizar recursos ilegales y consolidar alianzas criminales.

Rodríguez Vargas deberá quedar a disposición de las autoridades competentes en Colombia mientras se completa el procedimiento judicial y administrativo requerido para su entrega formal a Ecuador.

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Para tal fin, la justicia ecuatoriana deberá presentar los documentos necesarios para sustentar la solicitud, y recibir el visto bueno de las autoridades colombianas antes de adoptar una decisión definitiva sobre la entrega del ciudadano ecuatoriano.

La ofensiva del Gobierno de De la Espriella continuará, y anticipó que mantendrá los operativos coordinados con Ecuador contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otros delitos que operan en ambos lados de la frontera.