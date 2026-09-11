Fabián Viáfara salió de la cancha del Campín en ambulancia por un dolor en el pecho: el jugador explicó el motivo real de su retiro del partido con Millonarios

El defensor del cuadro "Azucarero" habló de lo que le ocurrió en la cancha del estadio El Campín-crédito @Rivera__Oscar7/X

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El jueves 10 de septiembre de 2026, Millonarios y Deportivo Cali empataron a un gol en el estadio El Campín, de Bogotá, en partido aplazado por la fecha 5 de la Liga BetPlay.

El “Azucarero” se puso en ventaja gracias a la anotación del delantero Johan Martínez al minuto 39, pero el atacante Francisco Chaverra empató las acciones de juego al 60.

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Pero en medio de lo que fue una nueva edición del denominado Clásico Añejo del fútbol colombiano, al minuto 82 de partido, el defensor Fabián Viáfara asustó a sus compañeros del Deportivo Cali y fanáticos, cuando se tocó el pecho y se cayó sobre el suelo del estadio El Campín.

En ese instante, la ambulancia tuvo que entrar para llevar al jugador, y la tensión se incrementó con el paso de los minutos.

El momento cuando Fabián Viáfara salió del campo de juego en el empate entre Millonarios y Cali-crédito Cristian Bayona/Colprensa

A raíz de esta situación, el defensor Fabián Viáfara habló con la prensa en la zona mixta del estadio El Campín, y entregó un parte de tranquilidad sobre su situación médica, afirmando que solo fue el dolor de un golpe que tuvo con el delantero Francisco Chaverra:

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“No, bien, gracias a Dios. Solo que hubo una mala información, o sea, una desinformación. Tuve un choque con Chaverra, en una jugada en la que cada uno trataba de atacar, y desde ahí me quedó como un chuzón. Pensé que, de pronto, me había fracturado una costilla. Entonces, intenté decirle a mi compañero que era la costilla y él pensó que era el corazón. La gente asoció eso con que me estuviera explotando algo, pero no. Gracias a Dios, estoy bien”, afirmó.

Confirmó también que le realizaron todos los exámenes médicos durante el susto, pero que todo salió bien para él:

“No, bien. Me hicieron todos los exámenes, pero no tengo nada grave, gracias a Dios. No hay fractura, no hay nada. Yo les decía que estuvieran tranquilos, que estaba bien, que era el golpe. Pero ellos tratan de hacer su trabajo y uno también tiene que mantener la calma para que se encarguen. Después de que todo está bien, no pasa nada”, agregó.

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EL médico de Millonarios también fue a auxiliar al defensor del Deportivo Cali-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Así fue el Millonarios vs. Deportivo Cali en El Campín

Leonardo Castro en el juego Millonarios vs. Cali-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Millonarios y Deportivo Cali empataron 1-1 en El Campín, en un partido marcado por las intervenciones de Javier Burrai y Pedro Gallese y por las dificultades de ambos equipos para sostener la ventaja en ataque. La igualdad dejó a los dirigidos por Alberto Gamero en el cuarto puesto y mantuvo al conjunto de Rafael Dudamel fuera de los primeros lugares.

Millonarios quedó cuarto con 13 puntos, mientras que Deportivo Cali ocupa la undécima posición con nueve unidades. En la próxima fecha, el equipo bogotano visitará a Cúcuta Deportivo y el cuadro vallecaucano jugará como visitante ante Once Caldas.

Deportivo Cali tomó la iniciativa desde el comienzo con una acción colectiva que dejó a Eduard Bello solo dentro del área, aunque Burrai controló su remate. A los cuatro minutos, el Tití Rodríguez también estuvo cerca de abrir el marcador para los visitantes.

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Millonarios respondió en el minuto nueve con un disparo de media distancia de Daniel Ruiz que Gallese atajó. Los locales recuperaron la pelota y buscaron espacios, en un desarrollo que alternó ataques de los dos equipos.

La ventaja visitante llegó a los 38 minutos con un tiro libre de Johan Martínez. La defensa de Millonarios falló en la marca sobre la pelota detenida y la acción provocó reclamos entre Contreras y Sergio Mosquera.

Leonardo Castro, capitán de Millonarios durante el encuentro, pudo igualar antes del descanso tras un centro de Ruiz. Su cabezazo pasó cerca del arco defendido por Gallese.

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Gamero modificó la formación al inicio del segundo tiempo: ingresaron Andrey Estupiñán, Danovis Banguero y David Silva por Ruiz, Sebastián Valencia y Mateo García. A los 49 minutos, Rodrigo Ureña exigió otra respuesta de Gallese con un remate lejano.

Cali encontró espacios cuando Millonarios adelantó sus líneas, pero el local alcanzó el empate a los 59 minutos. Francisco Chaverra recibió un pase de Samuel Martín, observó al arquero adelantado y definió por debajo de sus piernas.

La igualdad impulsó a Millonarios, que generó tres oportunidades claras en el minuto 64. Samuel Martín remató, Mackalister Silva conectó un cabezazo cercano y Rodrigo Contreras probó con otro intento que Gallese controló.

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El arquero peruano volvió a intervenir a los 81 minutos ante una ocasión del Tucu, mientras que Burrai también evitó goles en dos contragolpes de Deportivo Cali. Los dos porteros sostuvieron el empate hasta el final.