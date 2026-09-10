Millonarios estaría a punto de lograr otro acuerdo histórico: así va la venta de los embajadores

Millonarios lleva 14 años con el grupo Amber Capital, que es el máximo accionista de la institución - crédito Millonarios FC

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Millonarios dio un golpe en el fútbol colombiano con la noticia de la posible llegada de Juan Guillermo Cuadrado, uno de los jugadores más importantes de la Tricolor en los últimos años y por el que restan detalles para que firme contrato y sea anunciado por los bogotanos.

Sumado a eso, los azules también se encuentran en proceso de venta a nuevos dueños, un trámite que lleva algunas semanas con avances, el cual se convertiría en uno de los movimientos de mayor relevancia en el país en los últimos años, pues es una institución histórica y de alto valor.

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Cabe recordar que Amber Capital, bajo la representación de Gustavo Serpa, ha tenido una relación de amores y odios con la afición, la cual se agravó por el despido del técnico Fabián Bustos un día antes del clásico contra Santa Fe, cuya decisión no cayó bien en el argentino y reveló cosas que no le gustaron de los directivos.

“Debida diligencia”

A mitad de la Copa Mundial de la Fifa 2026, se presentó la noticia de que un grupo empresarial, con origen en Estados Unidos, mostró interés en el cuadro azul para comprar un paquete accionario y manejar la institución, en reemplazo de Amber Capital que lidera al club desde 2015.

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Según el periodista Mariano Olsen, del canal deportivo Win Sports, Millonarios está en la parte de análisis de contabilidad con el grupo DaGrosa Capital Partners, que inició la gestión en junio y, desde entonces, ha dado pasos con mucha prudencia para revisar la situación de la institución, el mercado y de cuánto será la inversión.

El grupo DaGrosa Capital Partners analiza la situación contable y en general de Millonarios para definir la compra del club - crédito @olsendeportes/X

“El proceso de posible venta de Millonarios continúa el curso de DEBIDA DILIGENCIA (investigación y análisis de estados contables y situación general del club) por parte de Kapital Football Group, división del grupo DaGrosa Capital Partners. Se demorará 30-40 días más”, mencionó el comunicador.

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Millonarios sería el primer equipo en el Kapital Football Group, pues en la actualidad no se conoce participación en otras escuadras del mundo, solo cuando lideró al Girondins de Burdeos de Francia en 2018, pero lo vendieron en 2019, tiempo antes de su profunda crisis económica que le costó su desaparición.

Hugo Varela, empresario deportivo portugués, es señalado como el hombre que asumiría el manejo de Millonarios en representación del grupo inversionista interesado en adquirir el club - crédito The Wellness Universe

De otro lado, Amber Capital cuenta con el 85.48% de las acciones de los azules, un porcentaje que creció más del triple con respecto a 2012, cuando arribó con el 20% de la participación, y desde entonces ha tenido una gestión con opiniones divididas, teniendo en cuenta que, más allá de los títulos, fueron varias las campañas desastrosas.

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Cuadrado llegaría a Millonarios

Mientras se da la venta de los azules a un grupo norteamericano, el equipo está cerca de anunciar a su octavo refuerzo para el segundo semestre de 2026, viene del mercado de agentes libres y con mucha experiencia para dar un salto de calidad en el fútbol colombiano.

Se trata de nada menos que Juan Guillermo Cuadrado, lateral y volante derecho que, según los periodistas Guillermo Arango y César Augusto Londoño, negoció con Millonarios y el jueves 10 de septiembre se llegó a un acuerdo, con el que se avanzó para que viajara a Bogotá y cerrar los últimos detalles para la firma de contrato.

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El jugador es agente libre-crédito @guilloarango/X

El jugador llegaría a Bogotá entre el 10 y 11 de septiembre para los exámenes médicos y el anuncio en el club, que aún no lo podría usar porque debe hacer pretemporada, ponerse a punto y ser evaluado por el cuerpo técnico para analizar cuándo sería su debut en el campo de juego.

Cuadrado tendría el mismo poder mediático y de mercadeo que con Falcao García, goleador que pasó por Millonarios en dos ciclos: el primero entre 2024 y 2025, que logró récords de ventas de artículos de la institución, y el segundo en el primer semestre de 2026.

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