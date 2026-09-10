Yerry Mina regresó a la convocatoria del Cagliari y podría reaparecer en la Serie A de Italia ante Atalanta: por qué estaba ausente

Yerry Mina, defensor central de la selección Colombia, regresó a la competencia con Cagliari tras recuperarse de una lesión. El club confirmó su convocatoria a través de sus redes sociales, en las que difundió la nómina para el partido ante Atalanta, programado para el sábado 12 de septiembre de 2026 a la 1.45 p. m., hora colombiana.
Aunque Cagliari no informó una lesión específica de Mina, la prensa italiana señaló que su ausencia se debió a un retraso en su incorporación a la pretemporada y a problemas físicos, sin especificar cuáles.
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El periodista Gianluca Di Marzio, con más de un millón de lectores en X, reseñó en el medio Pazi di Fanta el regreso de Yerry Mina: “El defensa colombiano aún no ha debutado en liga, ya que solo fue convocado para el partido contra el Parma, pero no jugó. El exjugador de la Fiorentina y el Everton, recién llegado del Mundial con su selección, vuelve a estar a disposición del técnico rossoblú”. La publicación fue difundida durante la mañana del 10 de septiembre.
Las convocatorias a partidos previos indican que Mina no tenía problemas físicos complejos y que su ausencia se debía a una falta de ritmo, que recuperó con los entrenamientos.
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Yerry Mina fue una pieza clave de Cagliari durante la temporada 2025/26 y uno de sus capitanes. Di Marzio señaló en el mismo medio: “La temporada pasada, Mina fue una pieza clave en el Cagliari de Pisacane. El colombiano disputó 27 partidos entre la Serie A y la Coppa Italia, anotando dos goles. Además, el exjugador de la Premier League finalizó la temporada con una valoración media de 6 y una puntuación fantasy de 6,17”.
Posibles nóminas de Atalanta vs. Cagliari
De acuerdo con el medio italiano Sisal, estas serían las posibles nóminas titulares de ese enfrentamiento:
Atalanta: Marco Carnesecchi; Raoul Bellanova (o Zappacosta), Odilon Kossounou, Giorgio Scalvini, Sead Kolašinac; Franck Kessié, Éderson dos Santos, Lazar Samardžić; Charles De Ketelaere, Gianluca Scamacca, Elif Elmas (o Giacomo Raspadori). Dirigidos por Maurizio Sarri.
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Cagliari: Elia Caprile; Zé Pedro, Alessandro Deiola, Juan Rodríguez, Adam Obert; Michel Adopo, Harry Winks, Marco Romano; Daniel Maldini, Jacopo Fazzini, Paul Mendy. Dirigidos por Fabio Pisacane.
Es decir, según ese medio, y en una información de posibles alineaciones titulares en la que coinciden varios medios, Yerry Mina no sería titular con su equipo y comenzaría nuevamente en el banco de suplentes.
Próximos partidos de Caglari, en los que Yerry Mina podría tener acción
- Atalanta vs. Cagliari: 12 de septiembre de 2026, 1:45 p. m. (Serie A)
- Udinese vs. Cagliari: 19 de septiembre de 2026, 8:00 a. m. (Serie A)
- Cagliari vs. Juventus: 11 de octubre de 2026, 1:45 p. m. (Serie A)
- Monza vs. Cagliari: 19 de octubre de 2026, 11:30 a. m. (Serie A)
- Cagliari vs. Bologna: 24 de octubre de 2026, 8:00 a. m. (Serie A)
¿Cómo le ha ido en general a Yerry Mina actuando en la Serie A de Italia con Cagliari?
Yerry Mina se consolidó como una de las piezas centrales del Cagliari Calcio en la Serie A de Italia. Desde su llegada durante el mercado invernal de la temporada 2023/24, el defensor colombiano ganó protagonismo en la última línea y aportó a la permanencia del equipo en la máxima categoría.
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El central asumió un rol de liderazgo dentro del plantel, con presencia entre los referentes y capitanes del conjunto de Cerdeña. Su rendimiento llevó al club a extender su vínculo hasta junio de 2028.
De acuerdo con las estadísticas acumuladas hasta el inicio de la temporada 2026/27, Mina disputó 71 partidos de Serie A con el Cagliari, anotó cinco goles y superó los 4.700 minutos en cancha. Además, integró la defensa en 13 encuentros sin goles recibidos.
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