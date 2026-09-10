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Esta sería la fecha para la presentación de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios: golpe al mercado de fichajes

El cuadro azul sorprendió a los hinchas en las últimas horas con la noticia de la negociación con el jugador proveniente del Pisa de Italia y referente de la selección Colombia

Juan Guillermo Cuadrado, que jugó en Europa durante 17 años, volvería a Colombia para firmar con Millonarios - crédito Daniele Mascolo/REUTERS
Juan Guillermo Cuadrado, que jugó en Europa durante 17 años, volvería a Colombia para firmar con Millonarios - crédito Daniele Mascolo/REUTERS
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El mercado de jugadores libres en el fútbol colombiano casi siempre era tranquilo y de pocas noticias en la Liga BetPlay, hasta lo que pasó en la semana del periodo de transferencias del segundo semestre de 2026, cuando algunos equipos aprovecharon que referentes de la selección Tricolor se encontraban sin club.

Millonarios sorprendió a todos con la posible contratación de Juan Guillermo Cuadrado, lateral y extremo derecho que es referente del combinado nacional, de larga experiencia en Italia. Buscaba un conjunto en el que pudiera mostrar su talento en los últimos años de su carrera.

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Mientras las negociaciones avanzan para cerrar todos los detalles del acuerdo, ya se tendría la fecha para la firma del vínculo y la presentación ante los hinchas, que desean verlo en El Campín cuanto antes para que aporte a la nómina del técnico Alberto Gamero, que quería alguien de sus características.

La fecha del anuncio de Cuadrado

Sobre el mediodía del jueves 10 de septiembre, se conoció por medio del periodista Guillermo Arango, de La FM, que el exvolante del Pisa negociaba con los azules, mientras que César Augusto Londoño, de Caracol Radio, mencionó que todo estaba cerrado y faltaban pocos detalles.

Felipe Sierra, a través de su cuenta de X, mencionó que el viernes 11 de septiembre sería la presentación de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios, pues lo que sigue es la prueba física para saber su condición y, con eso, solo faltará que se haga oficial la contratación.

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Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado firmaría su contrato con Millonarios el 11 de septiembre - crédito @PSierraR/X

“Juan Guillermo Cuadrado (38) llegó a un acuerdo verbal para cerrar su llegada a Millonarios, como contó César Augusto Londoño. Espera que pueda realizarse los exámenes médicos mañana en Bogotá para firmar su vínculo y oficializar su fichaje”, escribió.

De otro lado, Alexis Rodríguez mencionó que la fecha en la que se anunciaría en Millonarios sería el jueves 10 de septiembre, pues escribió en X que “Cuadrado y su representante estaban en Madrid, ahí fueron contactados por Serpa hace una semana y empezó a tomar forma el fichaje. Jugador y representante vienen hacia Bogotá. Vicenza también interesado, pero el azul está ganando el pulso”.

Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado empezó el viaje desde Madrid a Bogotá para firmar con Millonarios - crédito @alexisnoticias/X

De esta manera, será cuestión de horas para que el club confirme uno de los golpes más fuertes en el fútbol colombiano, al nivel de Falcao García cuando llegó a la institución en junio de 2024, así como para un segundo ciclo en enero de 2026 que terminó en junio del mismo año.

Un fichaje clave para Gamero

El domingo 6 de septiembre arrancó el segundo ciclo de Alberto Gamero con Millonarios, con el empate 1-1 ante el Deportivo Pereira en el estadio Palmaseca, en la que tuvo problemas para el manejo de la pelota y el armado de la defensa, ya que no tenía a dos jugadores importantes.

Una de las bajas sensibles en Millonarios es Jhomier Guerrero, lateral derecho que se fracturó el peroné en el clásico contra Santa Fe, que perdió 3-2 en El Campín, y su recuperación tardaría entre dos y tres meses, por lo que se perdería casi todo el resto de la temporada.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Este fue el momento de la fractura de Jhomier Guerrero en Millonarios contra Santa Fe - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Es por eso que Juan Guillermo Cuadrado llegaría para ocupar el puesto de Guerrero, para cubrir el espacio en defensa por su experiencia como marcador de punta, además de su capacidad para aportar en el frente de ataque como extremo, tal como lo hizo en la selección Colombia.

Finalmente, Millonarios cubrirá el último puesto en la lista de 25 inscritos ante la Dimayor, pues antes del cierre del mercado de fichajes, el 10 de agosto, el volante Dewar Victoria fue a préstamo al Internacional de Bogotá, lo que abrió el espacio para Cuadrado.

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