“¡Guerrillero, guerrillero!”: Iván Cepeda fue recibido con gritos y arengas en el aeropuerto de Barranquilla, todo quedó en video

Iván Cepeda llegó a Barranquilla en medio de un ambiente político marcado por la confrontación entre el Gobierno y la oposición - crédito @Mariano_OspinaP/X

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El senador Iván Cepeda, líder de la oposición por el Pacto Histórico, fue objeto de rechazo ciudadano con arengas en su contra a su llegada al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla (Atlántico), en la mañana del 10 de septiembre de 2026.

En las grabaciones difundidas en redes sociales, registradas por los propios viajeros presentes en el lugar, se observa al congresista caminando en compañía de su equipo de seguridad y de varios agentes de la Policía Nacional.

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Mientras se dirigía hacia la salida del aeropuerto, un grupo de personas lo increpó con gritos de “¡guerrillero, guerrillero!”, que se escucharon en forma constante. En medio de la situación, uno de los integrantes de su esquema de seguridad aparentemente le preguntó si debía intervenir, pero él habría respondido que no.

De igual manera, un sector del público congregado en el hall principal del aeropuerto se sumó a las arengas, repitiendo el grito de “¡fuera, fuera!”, manifestando su inconformismo con la presencia del legislador en la capital del Atlántico.

Las imágenes muestran al senador avanzando junto a su esquema de seguridad mientras un grupo de ciudadanos gritaba “guerrillero” y “fuera”. Cepeda no respondió a las consignas - crédito @Mariano_OspinaP/X

Ante las manifestaciones del público, Cepeda continuó su trayecto a paso constante, al mantener una postura distante y sin responder verbalmente a las consignas lanzadas por la multitud.

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Iván Cepeda llegó a Barranquilla, que hace parte de la sede alterna del presidente

La llegada del dirigente de la oposición a la costa caribeña se produce en un contexto de alta expectativa política regional, ya que Barranquilla alberga actualmente la sede presidencial alterna del jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, desde donde se coordinan diversos encuentros institucionales y visitas diplomáticas de alto nivel con representantes internacionales.

El incidente se suma a los cuestionamientos que recibe la bancada opositora en medio de los recientes debates y enfrentamientos con el Gobierno nacional por el manejo de la seguridad, sus resultados y las decisiones adoptadas en esta materia.

Según se logró ver en el video que circula por las redes sociales, el esquema de protección del Estado y el personal policial asignado a la terminal aérea tuvieron que escoltar al senador hasta el vehículo institucional para evitar posibles altercados físicos o bloqueos en las zonas de abordaje.

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Iván Cepeda llegó a Barranquilla, donde no fue bien recibido en la ciudad alterna del Poder Ejecutivo - crédito Redes sociales

Por su parte, seguidores del movimiento Pacto Histórico rechazaron las arengas en plataformas digitales, bajo el argumento de que se trata de actos de estigmatización política contra los representantes de la oposición legal en Colombia.

Los simpatizantes del senador recalcaron que estas conductas afectan el ejercicio libre de la actividad política y los desplazamientos territoriales de los legisladores en las distintas regiones del país.

Hasta el momento, ni el senador Iván Cepeda ni el equipo de prensa de su despacho en el Congreso de la República han emitido declaraciones oficiales adicionales para referirse a lo sucedido en el aeropuerto de Barranquilla.

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Hasta el momento, Iván Cepeda y su equipo de prensa no han entregado una declaración oficial adicional sobre las arengas registradas en el aeropuerto - crédito Charlie Cordero/Reuters

Esta es la postura que Iván Cepeda tomó desde su oposición a Abelardo de la Espriella

Desde la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República, el 7 de agosto de 2026, sectores de la oposición concentraron sus críticas en la política de seguridad, el manejo de los derechos humanos y el rumbo de la política de paz.

La bancada del Pacto Histórico, el excandidato Iván Cepeda y organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado varias de las primeras decisiones del nuevo Gobierno.

Uno de los principales puntos de disputa fue la reactivación de operaciones aéreas en regiones como Guaviare y Catatumbo. El senador cuestionó los bombardeos por la muerte y afectación de menores que habrían sido reclutados por grupos armados, y sostuvo que estas acciones podrían desconocer principios del Derecho Internacional Humanitario; además, criticó el discurso de “mano dura” promovido por el Ejecutivo.

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El episodio ocurrió en medio de las diferencias entre el Pacto Histórico y el Gobierno de Abelardo de la Espriella por asuntos como la seguridad, las operaciones militares y las decisiones de la nueva administración - crédito Sergio Acero/Reuters - Isaac Bechara/Presidencia

Otro frente de cuestionamientos que lanzó Cepeda, en solo un mes que lleva De la Espriella en el Ejecutivo, está relacionado con la nacionalidad del mandatario. El senador recordó la condición de ciudadano colombiano, estadounidense e italiano del jefe de Estado como un posible conflicto de intereses y puso en duda su posición frente a asuntos de soberanía y política exterior.

Las críticas también alcanzan su relación con las instituciones y la política de seguridad, sobre todo luego de que el mandatario acabara con la política de ‘Paz Total’ que implementó el gobierno de Gustavo Petro.

En sus cuestionamientos, el senador Iván Cepeda sostiene que varias de las decisiones adoptadas por Abelardo de la Espriella serían contrarias a la Constitución. A su juicio, el Gobierno no estaría priorizando la protección de la vida, la paz y otros principios que considera fundamentales.

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