Colombia

Nueva subasta de la Dian: ofrecen terrenos, joyas, oro, vehículos y más; así se puede participar

La jornada se realiza en la plataforma El Martillo del Banco Popular. Terminará el 11 de septiembre de 2026, con múltiples lotes disponibles

Subasta Dian
La Dian mantiene abierta una subasta pública virtual en El Martillo del Banco Popular hasta el 11 de septiembre de 2026 - crédito Composición fotográfica
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) mantiene abierta una subasta pública virtual a través de la plataforma El Martillo del Banco Popular, con joyas, piezas de oro, esmeraldas, motocicletas minicross, cuatrimotos, vehículos, terrenos rurales y equipos industriales. La jornada, que comenzó el miércoles 9 de septiembre, cerrará a las 2:30 p. m. del viernes 11 de septiembre de 2026.

Los interesados deben registrarse en la plataforma y contar con una cuenta corriente o de ahorros habilitada para pagos por el sistema PSE. Antes de realizar una oferta, deberán constituir un depósito de garantía y revisar las condiciones particulares de cada lote, que incluye información sobre ubicación, fotografías, precio base, características y eventuales exhibiciones.

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La subasta de la Dian reúne bienes que quedaron bajo administración de la entidad tras procesos de aprehensión, decomiso o declaración de abandono a favor de la Nación. Los productos se encuentran en bodegas y otros puntos de Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali y Buenaventura, además de inmuebles ubicados en el departamento de Caldas.

Tres terrenos rurales en Caldas parten desde $51 millones

La Dian ofrece tres terrenos rurales en Caldas con precios base desde $51 millones en los municipios de Palestina y Manizales - crédito El Martillo / sitio web
La Dian ofrece tres terrenos rurales en Caldas con precios base desde $51 millones en los municipios de Palestina y Manizales - crédito El Martillo / sitio web

Entre los lotes disponibles aparecen tres predios rurales en Argentina, Caldas. El de mayor valor base corresponde al terreno rural Argentina 1, ubicado en Palestina, con un área de 11.357 metros cuadrados y un precio inicial de $203.533.340.

También se ofrece el terreno rural Argentina 2, en Manizales, con una extensión de 4.017,42 metros cuadrados y un valor base de $71.997.791. El tercer predio, Argentina 3, está localizado en Manizales, tiene 2.864,26 metros cuadrados y parte de $51.331.550.

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La plataforma también incluye un lote de nueve plataformas de carga plana, o partes de estas, cuyo valor inicial es de $116.508.578. Cada interesado deberá verificar las especificaciones técnicas, el lugar donde se encuentra el bien y los costos asociados al proceso antes de presentar una propuesta.

La Dian realizará una subasta pública virtual de joyas, lingotes de oro, vehículos y maquinaria industrial entre el 11 y el 13 de febrero de 2026- crédito VisualesIA/Dian
El catálogo de la subasta incluye joyas de oro blanco, diamantes y 36 esmeraldas con un precio base de $19.257.600. - crédito VisualesIA/Dian

La oferta de joyas y oro incluye cadenas, pulseras, anillos, aretes, piedras preciosas y relojes. Hay una pulsera de oro blanco de 18 kilates, con un peso de 28,5 gramos, cuyo precio base es de $6.060.240. También está disponible una cadena del mismo material y pureza, de 28,4 gramos, cuyo valor parte de $6.038.976.

Otro de los artículos es una pulsera de oro blanco de ocho kilates, con un peso de 16,7 gramos y un valor inicial de $1.579.152. Además, hay lotes que agrupan aretes y anillos elaborados en oro de distintos kilates, junto con zafiros y diamantes.

Uno de esos conjuntos tiene una base de $4.753.688. Otro lote, compuesto por un anillo con citrino, una gargantilla con diamantes y una cadena en oro de 18 kilates, comienza en $6.217.504.

El catálogo también contempla 36 esmeraldas, con un peso total de 28,32 quilates y un precio base de $19.257.600. A estos elementos se suman monedas, barras y lingotes de oro, de acuerdo con la información disponible para esta jornada.

Vehículos, minicross y cuatrimotos entre las ofertas

En el segmento de transporte aparecen cinco motocicletas minicross High Per, modelo DB709, con un valor base conjunto de $5.000.000. La subasta incluye también una cuatrimoto Kayo A250, modelo 2020, con motor de 250 centímetros cúbicos y un precio inicial de $12.000.000.

La oferta de vehículos de la Dian incluye motocicletas minicross, una cuatrimoto Kayo A250, un Chevrolet Onix, un Kia Soluto y un camión Foton FHR - crédito El Martillo / Sitio web
La oferta de vehículos de la Dian incluye motocicletas minicross, una cuatrimoto Kayo A250, un Chevrolet Onix, un Kia Soluto y un camión Foton FHR - crédito El Martillo / Sitio web

Además, hay vehículos modelo 2026: un Chevrolet Onix sedán, color blanco niebla, que tiene un valor base de $53.653.600, y un Kia Soluto sedán, color gris, que parte de $48.014.000. También figura un camión Foton FHR tipo furgón, modelo 2023 y color blanco, con una postura inicial de $69.339.600.

Entre los bienes disponibles hay, además, motobombas, compresores, generadores eléctricos, equipos para tratamiento de aire, una máquina de hielo industrial, una cava de vinos y una barbacoa a gas.

El depósito por PSE es obligatorio para presentar una oferta

El procedimiento para participar comienza con la creación de una cuenta en El Martillo o el ingreso con un usuario ya registrado. Después, el interesado debe consultar el catálogo, elegir el lote y revisar su ficha completa.

Durante el período de la subasta, el usuario deberá ingresar a la opción “Sala de subastas virtuales”. Allí tendrá que constituir el depósito correspondiente desde el menú “Mi cuenta - Constituye tu depósito”, mediante PSE. Ese pago habilita la posibilidad de presentar una oferta por el bien seleccionado.

La plataforma informa el valor vigente, el margen mínimo de mejora y el tiempo restante de cada puja. También muestra si la oferta de un participante se encuentra en condición de “Ganando” o “Perdiendo”.

Joyas y relojes decomisados por la DIAN saldrán a remate virtual entre el 25 y el 27 de marzo. Los interesados deben registrarse previamente en la plataforma El Martillo del Banco Popular- crédito VisualesIA
Los interesados en la subasta virtual de la Dian deben registrarse en la plataforma y contar con una cuenta habilitada para pagos por PSE - crédito VisualesIA

La Dian indicó que los bienes se entregan en el estado físico, técnico y jurídico en que se encuentran. Por esa razón, los participantes deben examinar fotografías, descripciones, documentos y condiciones de compra antes de hacer el depósito. Cuando haya jornadas de exhibición habilitadas, podrán asistir para conocer el estado de los lotes.

Los adjudicatarios tendrán cuatro días hábiles para pagar el saldo

Quien obtenga la adjudicación deberá cancelar el valor pendiente dentro de los cuatro días hábiles siguientes, según las condiciones de la plataforma. Luego deberá avanzar con el acta de adjudicación, la facturación, la compraventa y la entrega del bien.

Si un participante no gana la puja, el depósito será reembolsado a la misma cuenta bancaria desde la cual realizó la transacción, dentro de los plazos definidos por la entidad financiera y la plataforma.

La Dian recordó que el proceso se desarrolla exclusivamente por los canales autorizados de El Martillo del Banco Popular. La entidad no realiza negociaciones directas, reservas de lotes ni cobros mediante intermediarios, redes sociales, llamadas o enlaces enviados por cuentas personales.

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