Colombia

Fiscalía imputó al hermano de Daniel Quintero por presunta corrupción en contratos de $17.600 millones: estos son los cargos

Según el organismo judicial, Miguel Andrés Quintero habría tenido un papel en el presunto direccionamiento irregular de seis convenios públicos celebrados entre 2020 y 2021

Polémica por ferrari y rolex que lucía el hermano del exalcalde de Medellín - crédito Colprensa/miguelandresquintero/IG
La Fiscalía General de la Nación imputó a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero - crédito Colprensa - @miguelandresquintero/Instagram
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La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, como presunto articulador de una red de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Durante la misma diligencia judicial, que se realizó el 10 de septiembre de 2026, fueron procesados Álvaro Alonso Villada, exsubdirector de la entidad, junto a los contratistas Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega.

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En la audiencia, el organismo de control expuso el expediente que relaciona al abogado de 49 años con el direccionamiento irregular de seis convenios públicos entre 2020 y 2021.

De acuerdo con la acusación, los contratos tenían un valor superior a los $17.656 millones y estaban destinados formalmente a la compra de insumos de bioseguridad a través del Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

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