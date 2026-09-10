Reconocido diario británico pone los ojos en Cartagena por cruceros de lujo que navegan por el río Magdalena

Los cruceros AmaMagdalena y AmaMelodia tienen salidas programadas cada semana desde el Muelle La Bodeguita de Cartagena -crédito AmaWaterways

Guardar

Cartagena de Indias vuelve a ganar visibilidad como destino estratégico para el turismo fluvial de lujo. Esta vez, el reconocimiento llegó desde el periódico británico Financial Times, que dedicó un reportaje a los cruceros que recorren el río Magdalena y presentó al Muelle La Bodeguita como uno de los puntos centrales de esta experiencia que conecta el Caribe con el interior de Colombia.

La publicación, titulada “Un viaje pionero por el río más grande de Colombia” y firmada por el periodista Ruaridh Nicoll, pone la mirada en las embarcaciones AmaMagdalena y AmaMelodia, operadas por la compañía estadounidense AmaWaterways. Ambas tienen a Cartagena como punto de partida de sus recorridos por el río Magdalena.

PUBLICIDAD

El interés del medio británico está ligado también a la experiencia que encuentran los viajeros antes de embarcar. El relato muestra una ciudad donde el ambiente festivo de la bahía convive con una propuesta turística enfocada en la navegación de lujo y el patrimonio.

El Muelle La Bodeguita es el punto de partida de los viajeros que recorren el río Magdalena a bordo de cruceros de lujo -crédito AFP

“En el antiguo muelle de Cartagena, barcos piratas de aspecto poco convincente se llenan de fiesteros antes de zarpar hacia una puesta de sol al ritmo de la vibrante música de salsa y reguetón. (...) Saludo con un gesto amable desde el AmaMelodia, un elegante barco de 32 camarotes y 68 metros de eslora”, describe Nicoll.

PUBLICIDAD

El recorrido continúa hacia el interior del país a través del Canal del Dique, una infraestructura construida en 1582 que hace parte de la conexión entre Cartagena y el río Magdalena. En ese trayecto aparecen otros atractivos patrimoniales, entre ellos San Basilio de Palenque, comunidad que el Financial Times describe como “una pieza esencial en el rompecabezas para entender a América Latina”.

“Nos llena de orgullo que medios de la talla del Financial Times destaquen la experiencia de zarpar desde Cartagena. Los cruceros AmaMagdalena y AmaMelodia tienen salidas programadas cada semana desde nuestro Muelle La Bodeguita, donde permanecen atracados aproximadamente tres días antes de iniciar su travesía por el río Magdalena. Durante este tiempo, nuestro personal ejecuta una operación logística y de seguridad impecable para el abastecimiento, manejo de equipaje y atención en tierra”, señaló Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta ejecutiva de Corpoturismo.

PUBLICIDAD

Los pasajeros de los cruceros pueden recorrer el Centro Histórico de Cartagena durante la permanencia de las embarcaciones en el muelle- crédito Amawaterways

Durante esos días, los pasajeros pueden salir de las embarcaciones y recorrer Cartagena antes de continuar su viaje. El Centro Histórico y los espacios de la ciudad forman parte de una experiencia que comienza incluso antes de que los cruceros emprendan la navegación por el Magdalena.

Rodríguez Hurtado también destacó el efecto que esta actividad tiene sobre la economía local y la proyección internacional del embarcadero. “Mientras los barcos están atracados, los turistas desembarcan, exploran nuestro Centro Histórico, disfrutan de la gastronomía y viven la magia de la ciudad. Esta operación dinamiza la economía y posiciona a La Bodeguita como un muelle de talla internacional”, aseguró.

PUBLICIDAD

La referencia del Financial Times pone así en primer plano una actividad que articula distintos componentes del turismo cartagenero. El punto de partida se encuentra en el Muelle La Bodeguita, pero la experiencia se extiende por la ciudad y después sigue por una ruta fluvial que lleva a los viajeros hacia otros territorios. El reportaje también destaca la particular combinación entre el carácter histórico de Cartagena y el nuevo movimiento alrededor de los cruceros fluviales. Desde la bahía, los pasajeros pasan de un escenario marcado por la actividad turística de la ciudad a una travesía que los acerca a paisajes y comunidades del interior.

San Basilio de Palenque es uno de los destinos patrimoniales incluidos en la ruta que conecta Cartagena con el río Magdalena- crédito Colprensa

La operación de AmaMagdalena y AmaMelodia, con salidas semanales desde Cartagena, refuerza el papel de la ciudad dentro de esta ruta.

Para Cartagena, esta conexión representa una oportunidad para integrar su oferta patrimonial, gastronómica y turística con una experiencia de navegación de lujo. El reconocimiento internacional contribuye además a proyectar el muelle como un punto de referencia para quienes llegan al país atraídos por esta nueva forma de recorrer el Magdalena.

PUBLICIDAD