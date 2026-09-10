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Juan Guillermo Cuadrado es el nuevo fichaje de Millonarios: este será su contrato con los azules

El lateral y volante derecho fue presentado por el cuadro bogotano ante los aficionados, quienes esperan que debute cuanto antes en la Liga BetPlay

Los azules firmaron al volante y lateral derecho después de una negociación que demoró poco tiempo, luego de su paso por Italia - crédito Millonarios FC

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Millonarios no esperó más para presentar a Juan Guillermo Cuadrado, volante y lateral derecho que se encontraba como agente libre, sin mercado en Europa y con pocas opciones para continuar su carrera a los 38 años, a excepción de la Liga BetPlay, en la que tenía ofertas.

Los azules anunciaron el fichaje de Cuadrado para el segundo semestre de 2026, con lo que dio un golpe en la mesa similar al de Falcao García en 2024, siendo el primero de esos referentes actuales de la selección Colombia que decidieron jugar en el campeonato local.

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De esta manera, el técnico Alberto Gamero tendrá a un hombre de experiencia, logros y en condiciones para debutar con el club, aunque cabe recordar que no juega un encuentro oficial desde la temporada pasada, por lo que pasará por un proceso de adaptación.

“Uno de los futbolistas colombianos más destacados de las últimas décadas”

Pocas horas después de que se conociera la negociación del jugador de 38 años con los azules, el club aceleró las conversaciones no solo para que firmara contrato, sino para darle la noticia a los hinchas que se vieron sorprendidos al conocer que el deportista estaba en carpeta de los embajadores.

Millonarios finalmente presentó a Juan Guillermo Cuadrado en sus redes sociales y lo calificó en un comunicado como “uno de los futbolistas colombianos más destacados de las últimas décadas, quien se suma al equipo Embajador para continuar una carrera construida durante casi 20 años en la élite del fútbol internacional”.

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Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios
Con este mensaje, Millonarios confirmó el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado para la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

El club destacó la carrera del jugador en Italia, a donde llegó en 2009: “Con Juventus, Cuadrado levantó cinco títulos de Serie A, cuatro Copas de Italia y dos Supercopas italianas, además de disputar grandes escenarios del fútbol europeo. Posteriormente defendió los colores del Inter de Milán, donde también sumó títulos, y pasó por Atalanta y Pisa”.

Cuadrado firmó contrato con Millonarios por un año, hasta julio de 2027, lo que le dará tiempo para afianzarse en la plantilla y convertirse en uno de los líderes por su experiencia en Europa y la Tricolor, cuya trascendencia fue destacada por la institución.

Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios
Millonarios destacó los títulos de Juan Guillermo Cuadrado en el fútbol de Italia, así como con Chelsea - crédito Millonarios FC

“Su historia también está ligada a la Selección Colombia, con la que disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 y fue protagonista durante más de una década en diferentes competencias internacionales”, mencionó el azul sobre la faceta de Cuadrado en la Tricolor, en la que es referente.

Adaptación rápida

Juan Guillermo Cuadrado no solo llega a Millonarios para mostrar su talento, volver a sumar minutos y disfrutar de sus últimos años como profesional, sino para aportar al cuadro azul en una posición en la que quedó cojo en los últimos días por una lesión y sin variante.

Cuadrado llegó al Ballet Azul para ser lateral derecho, posición en la que el club perdió a Jhomier Guerrero por una fractura en el peroné el 2 de septiembre, en el clásico contra Santa Fe, y el tiempo de recuperación sería de dos a tres meses, así que no estará disponible por lo que queda de 2026.

Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado no juega desde mayo de 2026, cuando terminó temporada con el Pisa de Italia - crédito Pisa SC

El cuerpo técnico buscaría que el jugador empiece su adaptación cuanto antes, recuperar su condición física y Alberto Gamero lo pueda usar en los próximos encuentros, pues tiene la Liga BetPlay y la Copa Colombia el 2 de octubre contra el Barranquilla, por los octavos de final.

De esta manera, el “Panita” volverá a jugar en el fútbol colombiano después de 17 años, cuando debutó y se convirtió en estrella del Independiente Medellín, conjunto en el que salió subcampeón del Torneo Finalización 2008, antes de dar el salto a la Serie A de Italia con el Lecce en la temporada 2009/2010.

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