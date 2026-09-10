El Ministerio de Educación rechazó el tiroteo en un colegio de Medellín y anunció apoyo a la comunidad educativa

Las autoridades informaron que el menor entró a la institución Gabriel García Márquez, en La Sierra de la comuna 8, e intimidó a alumnos y profesores antes de causarse una lesión en la cabeza - crédito X

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El Ministerio de Educación Nacional informó que acompaña a la comunidad de la Institución Educativa Gabriel García Márquez de Medellín, luego de que un estudiante de 17 años ingresara con un arma de menor letalidad, la accionara dentro del plantel y resultara herido.

El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles 9 de septiembre en la institución ubicada en el barrio Villa Liliam, en la Comuna 8 de Medellín. Según la información oficial, el adolescente llevó un arma traumática al establecimiento, efectuó disparos e hizo que estudiantes, docentes y otros integrantes de la comunidad escolar buscaran resguardo.

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La cartera señaló que mantiene comunicación con la Secretaría de Educación de Medellín para acompañar las medidas de respuesta, dentro de sus competencias. La prioridad inmediata, indicó la entidad, está puesta en la atención médica del estudiante lesionado y el respaldo psicológico para quienes presenciaron o resultaron afectados por la situación.

Los estudiantes fueron entregados a sus familias tras la evacuación

Luego del incidente, las autoridades evacuaron el colegio y entregaron a los alumnos a sus familias. La Secretaría de Educación activó la ruta de atención integral junto con la Secretaría de Salud de Medellín para brindar apoyo psicosocial a estudiantes, docentes, directivos y familiares.

El tiroteo en la institución educativa de Medellín ocurrió el 9 de septiembre hacia las 8:00 a. m., cuando el menor ingresó con un arma de menor letalidad y efectuó disparos en el patio - crédito X

El Ministerio de Educación Nacional confirmó que el adolescente herido permanece bajo atención hospitalaria y que su familia cuenta con acompañamiento. No informó detalles sobre su evolución médica, aunque las autoridades locales señalaron que el joven requirió una intervención quirúrgica y permanecía en una unidad de cuidados intensivos.

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La entidad nacional sostuvo que la afectación emocional causada por el episodio obligó a adoptar medidas especiales para la comunidad educativa. Por ese motivo, los profesores de la Institución Educativa Gabriel García Márquez cumplieron el jueves 10 de septiembre la jornada de trabajo desde sus hogares.

El Gobierno convocó una mesa de trabajo para definir nuevas medidas

La respuesta institucional incluirá una mesa de trabajo con representantes del sector salud, la estrategia Escuela Entornos Protectores, la Gerencia Educativa y las áreas de recursos humanos y bienestar docente. El objetivo será mantener el acompañamiento a la comunidad y evaluar las acciones que se requieran después de lo ocurrido.

El Ministerio también participó el mismo jueves en un encuentro virtual con la Secretaría de Educación de Medellín. En esa reunión, las entidades revisaron los avances de la atención, conocieron las necesidades del colegio y definieron los procedimientos correspondientes.

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El Ministerio de Educación Nacional acompaña a la Institución Educativa Gabriel García Márquez de Medellín tras el ingreso de un estudiante de 17 años con un arma traumática al colegio - crédito @Mineducacion / X

La cartera de Educación expresó solidaridad con alumnos, docentes y familias de la institución. Además, ratificó que la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa deben ser una prioridad en los establecimientos escolares.

“El Ministerio de Educación reafirma su compromiso con entornos escolares seguros y protectores”, señaló la entidad, que acompaña a las autoridades distritales en la atención del caso.

El estudiante tenía clases remotas y recibía apoyo psicosocial

De acuerdo con información divulgada por autoridades de Medellín, el estudiante cursaba décimo grado y desarrollaba temporalmente sus actividades académicas de forma remota. El Comité Escolar de Convivencia había adoptado esa decisión después de que se registraran dificultades de comportamiento y episodios de violencia.

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El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, afirmó a La FM que el adolescente recibía asesoría psicosocial desde 2025, por crisis emocionales y conductas agresivas. Según explicó, se habían activado mecanismos de atención y derivaciones al sistema de salud dentro de la estrategia Escuela Entornos Protectores.

Las autoridades investigan cómo el joven logró ingresar al colegio con el arma traumática. La información preliminar indica que habría entrado por una zona posterior de la institución, pese a que no asistía a clases presenciales.

El incidente en el barrio Villa Liliam, en la Comuna 8 de Medellín, ocurrió el miércoles 9 de septiembre y obligó a estudiantes y docentes a buscar resguardo - crédito Composición fotográfica

También se analiza si tenía la intención de buscar a una docente antes de accionar el arma y lesionarse. Estos elementos forman parte de la investigación que adelantan las autoridades de seguridad y judiciales de la ciudad.

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Tras el episodio, la Policía capturó a dos hombres de 37 y 46 años que presuntamente ingresaron al establecimiento y retiraron el arma que portaba el estudiante. Las autoridades buscan establecer la relación de esas personas con el adolescente, el origen de la pistola traumática y las circunstancias que permitieron su ingreso al colegio.

El secretario de Seguridad agregó que las primeras hipótesis apuntan a una posible conexión de los detenidos con una estructura que tiene presencia en el sector.