Colombia

Buscan a joven francesa de 15 años reportada como desaparecida en los Llanos Orientales: podría estar en Bogotá

El padre de la adolescente Lisa Le Guevellou afirmó que ella habría acordado verse con un sujeto, de acuerdo con la información que han podido recolectar hasta el momento en Restrepo, Meta

Jeric Mariano, el padre de la joven de 15 identificada como Lisa Le Guevellou, denunció a través del medio regional Noti Restrepo que su hija podría haber tomado rumvbo hacia Bogotá - crédito @notirestrepo/IG
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Un ciudadano francés identificado como Jeric Mariano, denunció a través del medio regional Noti Restrepo la desaparición de su hija de 15 años identificada como Lisa Le Guevellou, la tarde del martes 8 de septiembre de 2026.

Por este motivo, la familia de una adolescente pidió ayuda para establecer su paradero luego de que la menor salió de su vivienda en Restrepo, ubicado en el departamento del Meta, región de los Llanos Orientales, a las 4:40 p. m. (16:40 hora local) y desde entonces permanece incomunicada.

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Su padre relató detalles del caso al medio, y detalló que la joven preparó algunas pertenencias antes de salir de la casa y solicitó un taxi por medio de una vecina. El vehículo la habría dejado en inmediaciones de una iglesia cristiana ubicada cerca del parque principal Rafael Reyes del municipio.

Mariano indicó que su hija dejó su teléfono celular apagado en la vivienda, por lo que la familia no ha logrado contactarla. “Desde ese momento está incomunicada porque dejó su celular en casa apagado”, afirmó durante la entrevista.

La adolescente francesa era reconocida en el municipio de Restrepo (Meta) porque vendía postres - crédito red social Facebook
La adolescente francesa era reconocida en el municipio de Restrepo (Meta) porque vendía postres - crédito red social Facebook

La familia recibió versiones sobre un posible viaje a Bogotá

El padre señaló que indagó con personas cercanas a la adolescente y recibió información no confirmada sobre un eventual traslado a Bogotá.

De acuerdo con esas versiones, la menor podría haberse dirigido a la capital para encontrarse con un joven cuya identidad aún no ha sido establecida.

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El padre de familia agregó que conocen un número telefónico relacionado con esa persona, aunque no precisó más datos.

De igual forma, Mariano sostuvo que su hija podría contar con una segunda línea telefónica. Por ese motivo, pidió a quienes tengan información sobre sus planes, sus contactos o un posible avistamiento que la entreguen a las autoridades.

La Policía y la Comisaría de Familia adelantan las indagaciones

Según el padre de Lisa, la Policía y la Comisaría de Familia ya conocen el caso y realizan verificaciones para ubicar a la menor. La familia solicitó que cualquier información sea comunicada a esas entidades o a sus allegados.

Durante la entrevista, Mariano recordó que la joven era conocida en Restrepo porque vendía postres, entre ellos tiramisú, con un carrito. “Necesitamos ayuda realmente de los que la conocen”, expresó.

La familia insistió en que la prioridad es conocer el estado de la adolescente y lograr que se comunique con ellos. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre su ubicación.

Si conoce información que pueda dar con el paradero de la menor, puede comunicarse al 350 7113793 del Departamento de Policía Meta; el 317 896 5484 del Gaula de la Policía en Meta o la línea 165.

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Ciudadana francesaDesaparecida en ColombiaAdolescente de 15 añosRestrepo MetaLisa Le GuevellouBogotáColombi-Noticias

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