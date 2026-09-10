Colombia

Tras decisión de Abelardo de la Espriella de autorizar el porte de armas, este es el proyecto que estudiará el Congreso para fijar nuevas reglas

La propuesta del representante Juan Manuel Londoño plantea actualizar normas de fabricación, comercio, registro, tenencia y permiso de uso, e incorpora herramientas tecnológicas y mecanismos administrativos para mejorar la trazabilidad del armamento legal en Colombia

Congresista Juan Manuel Londoño presenta proyecto que fija reglas para el porte de armas en Colombia - crédito Suministrado a Infobae Colombia

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Continúan las reacciones en el país tras la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de firmar un decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.

En su justificación, el mandatario nacional aseguró que la medida busca dar garantías a los ciudadanos que cumplen la ley sin eliminar los controles y requisitos de las autoridades.

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El nuevo decreto generó todo tipo de reacciones en varios sectores del país. Mientras que algunos expresaron su respaldo a la medida como forma de garantizar la seguridad en la población, otros criticaron la decisión, argumentando que podría incrementar la violencia entre la ciudadanía.

La decisión del presidente De la Espriella provocó que el sitio web de Indumil colapsara tras firmar el decreto que reactivó permisos de porte de armas en Colombia - crédito Álvaro Tavera / Colprensa
La decisión del presidente De la Espriella provocó que el sitio web de Indumil colapsara tras firmar el decreto que reactivó permisos de porte de armas en Colombia - crédito Álvaro Tavera / Colprensa

No obstante, hay otros sectores que, adicional al decreto presidencial, presentaron nuevas iniciativas para fortalecer las herramientas del Estado en materia de seguridad.

Ese fue el caso del representante a la Cámara Juan Manuel Londoño, que lidera un proyecto de ley que establece nuevas disposiciones para el porte de armas en el país. “Es como en temas de tránsito, fue como si fuera el RUNT, pero una plataforma para el manejo de armas en Colombia”, indicó el parlamentario.

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En su presentación de la iniciativa, el congresista del Partido Conservador señaló que esta propuesta contempla la creación de un Estatuto de Porte Responsable de Armas, en la que se actualizan las normas sobre fabricación, comercialización, registro, tenencia y porte de armas de fuego, además de fortalecer los mecanismos de control estatal.

“Se trata de prevenir la violencia armada, proteger la vida y mejorar el seguimiento de las armas legales con nuevas herramientas tecnológicas y mecanismos de control”, expresó el representante.

Juan Manuel Londoño, representante a la Cámara - crédito Suministrado
Juan Manuel Londoño, representante a la Cámara - crédito Suministrado

En su intervención, el representante señaló que, entre varios aspectos que tendría el nuevo estatuto, se contempla el fortalecimiento de las capacitaciones a la ciudadanía, al igual que la presentación de exámenes toxicológicos.

“Queremos endurecer el tema de los exámenes psicológicos para que las personas que porten armas puedan dar un uso responsable, pero también agilidad”, propuso.

A su vez, Londoño expresó que la propuesta apunta a mejorar la trazabilidad de las armas legales con herramientas tecnológicas y mecanismos administrativos. “El objetivo es claro: fortalecer la seguridad ciudadana y promover un porte más responsable”, mencionó.

De igual manera, el congresista indicó que la propuesta también pretende modernizar el sistema Indumil (Industria Militar de Colombia), plataforma donde la ciudadanía realiza los trámites para el porte de armas, pero que se colapsó tras el anuncio presidencial.

Vemos que hoy la plataforma Indumil está colapsada. ¿Por qué? Porque con el decreto del presidente, todos los registros que manejan de armas son manuales. Queremos montar un sistema integral para el manejo de armas en Colombia”, afirmó.

Por el momento, la propuesta pasará por cuatro debates en el legislativo, y de llegar a ser aprobada, será sancionada como nueva ley de la República.

El presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, interviene durante una ceremonia de firma de acuerdos bilaterales con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en Barranquilla, Colombia, 8 de septiembre, 2026. Fernando Vergara/Pool vía REUTERS
El presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, interviene durante una ceremonia de firma de acuerdos bilaterales con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en Barranquilla, Colombia, 8 de septiembre, 2026. Fernando Vergara/Pool vía REUTERS

De la Espriella suspende decreto de porte de armas

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el 8 de septiembre de 2026 el decreto que levanta en Colombia la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego, una decisión que el mandatario justificó con el argumento de que la restricción recayó durante años sobre ciudadanos que cumplen la ley mientras los grupos criminales siguieron armándose de forma ilegal.

La medida no elimina los controles previos para portar armas. De acuerdo con el presidente, los permisos seguirán sujetos a requisitos y a la autorización de las autoridades competentes, y lo que termina es la suspensión general que, en sus palabras, había convertido la prohibición en regla.

“Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar”, escribió De la Espriella en su cuenta oficial de X.

El mandatario presentó la decisión como una corrección de la política de seguridad frente al armamento ilegal. “Que quede claro: esto no significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla”, afirmó.

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