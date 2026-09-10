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Jhon Arias fue figura con Palmeiras en la Copa Libertadores, y esto dijo la prensa brasilera: “Hizo vibrar al público”

El colombiano fue el mejor valorado con 9,6 en SofaScore, con 98% de precisión en pases y gran despliegue defensivo, en una noche en la que la diferencia la definió Agustín Giay

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El 9 de septiembre de 2026, Palmeiras venció a Liga de Quito por 1-0 en São Paulo en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y llegará con ventaja al desquite del 16 de septiembre de 2026 en Ecuador, en una noche en la que Jhon Arias fue la figura pese a no participar de manera directa en el gol.

El colombiano recibió una calificación de 9,6 en SofaScore tras completar un partido de alto impacto en ataque y en defensa: registró 77 toques, acertó 44 de 45 pases para un 98% de precisión, completó tres regates, recibió cuatro faltas, hizo dos entradas efectivas, recuperó seis pelotas y ganó nueve duelos.

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El único tanto de la noche llegó a los 25 minutos. Vitor Roque ganó la posición, remató de zurda, Gonzalo Valle dio rebote y Agustín Giay se lanzó de palomita para definir al ángulo y marcar el 1-0.

Jhon Arias fue destacado por parte de la prensa brasileña-crédito Globo Esporte
Jhon Arias fue destacado por parte de la prensa brasileña-crédito Globo Esporte

Por esta razón, el portal deportivo de Globo Esporte destacó al colombiano que fue una de las figuras para el cuadro paulista, otorgándole una calificación de 7,5 puntos

“Regresó a la alineación titular y tuvo su primera oportunidad en el minuto 7 con un disparo cruzado que hizo vibrar al público. Cayó en el área y reclamó penalti en el minuto 6 de la segunda parte, pero el árbitro dejó seguir el juego. Realizó tres disparos a puerta, con una clara ocasión que el defensor desvió con el pie en el minuto 36 de la segunda parte”, detallaron.

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Arias brilló sin gol ni asistencia y Palmeiras perdió para la vuelta a su capitán

El colombiano fue una de las figuras para el cuadro paulista-crédito Nelson Almeida/AFP
El colombiano fue una de las figuras para el cuadro paulista-crédito Nelson Almeida/AFP

Pese a que no convirtió ni asistió, Arias firmó su partido más influyente de la serie hasta ahora y quedó como el jugador mejor valorado del encuentro.

Por otra parte, el defensor-volante argentino Agustín Giay se destacó como la principal figura de Palmeiras por su aporte en las dos fases y por su presencia constante en campo ofensivo. También apuntó que Arias y Flaco López estuvieron por debajo del potencial que podían mostrar en la fase de definición.

Más allá de esa lectura, el peso estadístico del colombiano sostuvo buena parte de la producción local. Su precisión con la pelota, su volumen de intervenciones y su aporte defensivo explicaron por qué Palmeiras logró jugar gran parte del encuentro en terreno rival.

El equipo brasileño, además, tendrá una baja de peso para la revancha. El capitán Gustavo Gómez recibió tarjeta amarilla y deberá cumplir una suspensión automática en el partido de vuelta.

En la ida también fueron amonestados Michael Estrada a los 11 minutos, Fernando Cornejo a los 21, Yerlin Quiñónez a los 31, el propio Gómez a los 43, Gian Franco Allala a los 72, Bruno Fuchs a los 89 y Lucas Evangelista a los 92.

Antes del viaje a Ecuador, Palmeiras recibirá a São Paulo por el Brasileirao. Liga de Quito, en cambio, quedó obligado a remontar en casa una serie que por ahora favorece al conjunto paulista por la mínima diferencia.

Giay marcó su primer gol y Palmeiras jugará en Ecuador con la ventaja del empate

Palmeiras' Argentine defender #04 Agustin Giay (C) celebrates with teammates after scoring during the Copa Libertadores quarter-final first leg football match between Brazil's Palmeiras and Ecuador's Liga de Quito at the Nubank Parque stadium in Sao Paulo, Brazil on September 9, 2026. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)
Agustín Giay celebrando su gol con sus compañeros del Palmeiras-crédito Nelson Almeida/AFP

El jugador argentino anotó por primera vez con la camiseta de Palmeiras. El resultado dejó al equipo de Abel Ferreira con la posibilidad de clasificarse a semifinales incluso con un empate en la vuelta, que se disputará en Quito.

La ventaja, de todos modos, no llegó acompañada de una noche resuelta. Palmeiras insistió durante gran parte del partido para ampliar la diferencia, pero se encontró con cierres defensivos, intervenciones del arquero rival y fallos mínimos en la definición.

Arias fue uno de los futbolistas que más empujó esa búsqueda. El extremo disputó los 90 minutos, tuvo cuatro remates, uno de ellos al arco y dos bloqueados, y cada intervención suya aportó claridad a los ataques del conjunto paulista, según el diario colombiano.

Palmeiras fue superior en el primer tiempo y trasladó ese dominio al marcador antes del descanso. En la segunda etapa mantuvo el control territorial y volvió a instalarse en campo rival, aunque generó pocas ocasiones limpias de gol.

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