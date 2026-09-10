Claudia López advirtió que su alianza con Gustavo Petro “no es doblar la página simplemente”, tras su polémica relación política

El expresidente Gustavo Petro y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López retomaron el diálogo político y avanzan en la construcción de un bloque de oposición frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia - Claudia López/Facebook

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El expresidente Gustavo Petro y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López oficializaron una nueva alianza política con el objetivo estratégico de estructurar un bloque de oposición unificado frente al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

El acuerdo, sellado en un encuentro privado, buscó articular las fuerzas del progresismo de cara a las próximas elecciones territoriales que se llevarán a cabo en octubre de 2027, al dejar atrás un extenso historial de enfrentamientos verbales, disputas programáticas y distanciamientos electorales.

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El anuncio de la unión fue realizado de manera directa por el exjefe de Estado a través de su cuenta en la red social X. Petro acompañó el mensaje con una fotografía junto a la exmandataria de los bogotanos, al hacer un llamado explícito a la integración de las colectividades de centroizquierda para disputar el poder local y regional.

Gustavo Petro sorprendió al aliarse, nuevamente, con Claudia López - crédito @petrogustavo/X

“Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria. La Alianza por la Vida debe llegar hasta el último rincón de Colombia, ayudar hasta la mayor necesitada y lograr las máximas curules, alcaldías y gobernaciones. Estar listos a reemplazar un gobierno extranjero e incapaz”, afirmó el expresidente Gustavo Petro al momento de confirmar el reencuentro con la dirigenta del partido Alianza Verde.

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Así respondió Claudia López a la reconciliación con Petro

La reacción de Claudia López no se hizo esperar frente al impacto que causó la imagen en la opinión pública. A través de la red social X, la exalcaldesa abordó los duros cuestionamientos recibidos desde diversos sectores políticos, al justificar el acercamiento en la necesidad de consolidar un contrapeso frente a la corriente ideológica de la actual administración nacional.

“Años de sectarismo y señalamientos infundados en mi contra y de Angélica deben cesar. Solo los ha capitalizado la derecha mafiosonga y fascista. No es doblar la página simplemente. Es reconstruir puentes, confianza y propósitos. Tomará tiempo. Va el primer café. Ni más ni menos (sic)”, posteó López.

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Claudia López reconoció que el reencuentro genera opiniones encontradas entre sus seguidores, pero defendió la necesidad de reconstruir puentes y confianza - crédito @ClaudiaLopez/X

De igual manera, la exmandataria distrital reconoció la diversidad de reacciones que despertó la decisión entre sus propios simpatizantes y los seguidores del petrismo, convocando a una transmisión en directo para profundizar en los detalles de la agenda acordada.

“Sé que a muchos les genera alegría, a otros frustración y a otros inquietud. Así que mejor conversémoslo live esta noche 7:30 p.m. en mis redes, con afecto y franqueza, como siempre. ¡Los espero! Abrazos”, puntualizó en su mensaje a la ciudadanía.

Las siete “traiciones” que Petro atribuyó a Claudia López

Esta reconciliación política se da luego de un periodo de fuerte tensión institucional. A comienzos de 2025, el propio Gustavo Petro responsabilizó públicamente a la exalcaldesa de haber roto compromisos fundamentales durante la última década.

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El 26 de febrero de ese año, en una entrevista concedida a El País de España, el entonces mandatario declaró: “Se hace un acuerdo con un partido político, y después ese partido vota en contra. Eso me ha pasado con Claudia López (...) Me ha engañado como siete veces. Soy un hombre engañado”.

El expresidente Gustavo Petro acusó públicamente a Claudia López de incumplir acuerdos en varias oportunidades durante los años anteriores. Ahora ambos buscan reconstruir la relación - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Las fricciones escalaron el 10 de marzo de 2025 durante un Consejo de Ministros televisado, donde el exjefe de Estado fue más categórico al asegurar: “Claudia López me ha traicionado siete veces. No hay mujer que me haya traicionado más veces en toda mi existencia”.

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La cifra condensaba episodios como la Consulta Popular Anticorrupción de 2018, la contienda por la Alcaldía de Bogotá en 2019 frente a la candidatura de Hollman Morris, las discrepancias en torno al diseño del Metro de Bogotá y el manejo del orden público durante el paro nacional de 2021, entre otras acciones con tono personal.

No obstante, el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales modificó el mapa de prioridades para el progresismo colombiano. Frente a la consolidación de un ejecutivo de corte conservador en la Casa de Nariño, ambos líderes acordaron reactivar la plataforma Alianza por la Vida.

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El proyecto contempla la instalación de mesas de trabajo técnicas entre los equipos de la Colombia Humana y sectores de la Alianza Verde para definir candidaturas únicas a alcaldías y gobernaciones.