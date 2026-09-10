Colombia

El presupuesto del Gobierno para 2027 muestra un mayor descuadre de lo previsto en las cuentas para cubrir gastos de pensiones, salud y otros rubros

El nuevo PGN presentado por el Minsiterio de Hacienda proyecta riesgos críticos de endeudamiento y una presión sobre las finanzas públicas nacionales

El PGN de 2027 superará los $600 billones y gran parte irá al servicio de la deuda - crédito Leonardo Muñoz/EFE
El PGN de 2027 superará los $600 billones y gran parte irá al servicio de la deuda - crédito Leonardo Muñoz/EFE
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El déficit fiscal de 2027 que proyecta el Presupuesto General de la Nación (PGN) de Colombia muestra, según la calificadora Fitch Ratings, un desequilibrio más profundo de lo previsto y ubica el saldo en rojo en 9,4% del Producto Interno Bruto (PIB), con una trayectoria de deuda más empinada para el país.

Fitch Ratings advirtió que el proyecto presupuestal de 2027 refleja un déficit mucho mayor que el calculado antes, más necesidades de endeudamiento y riesgos para la nota crediticia de Colombia. Señaló que el nuevo cálculo ofrece una visión más realista de las cuentas públicas, pero empeora el punto de partida fiscal. También afirmó que “es probable que los déficits superen considerablemente las proyecciones anteriores de Fitch”.

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Y es que para 2027, el PGN prevé un déficit de 9,4% del PIB, frente al 4,5% que contemplaba el borrador anterior y al 5,8% que la agencia había estimado. Para 2026, el Gobierno elevó su proyección a 7,2% del PIB, desde 5,3%, mientras la agencia calculaba 6,8%. Al respecto, Fitch dijo que el deterioro se debe a obligaciones que ya estaban comprometidas y no aparecían por completo en las cuentas previas. Entre ellas citó mayores gastos en:

  • Pensiones.
  • Salud.
  • Educación.
  • Subsidios energéticos.
  • Intereses más altos de la deuda.
Fitch Ratings es una agencia global de calificación crediticia que evalúa la capacidad de empresas y gobiernos para pagar sus deudas - crédito Reinhard Krause/Reuters
Fitch Ratings es una agencia global de calificación crediticia que evalúa la capacidad de empresas y gobiernos para pagar sus deudas - crédito Reinhard Krause/Reuters

Explicó que “las recompras de bonos por debajo de su valor nominal ayudaron a bajar el saldo de la deuda, pero dejaron obligaciones con tasas más elevadas”. Añadió que el presupuesto no incorpora mayores ingresos petroleros por dividendos de Ecopetrol si se mantiene el aumento del precio del crudo, ni los efectos del proyecto de ley de ajuste fiscal que el Gobierno prevé presentar en septiembre.

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Por qué Fitch Ratings cree que el ajuste no alcanza

La meta oficial apunta a una consolidación de 2,2% del PIB. Fitch considera que, aun si se cumple, el desbalance seguiría por encima de sus cálculos previos. Por eso, apuntó que “aunque las autoridades implementen medidas para reducir la brecha presupuestaria, es probable que esta sea sustancialmente superior a la estimación previa de Fitch, situando a la deuda en una trayectoria ascendente más pronunciada”.

Asimismo, ve poco margen por el lado del gasto porque una parte amplia del presupuesto está comprometida en salarios y transferencias sociales. También apuntó que los aumentos de impuestos tendrían un alcance limitado y que el terremoto de este año (10 de agosto) añade costos de reconstrucción que todavía no están determinados por completo.

A esa presión se suma la necesidad de tramitar las medidas ante un Congreso de la República fragmentado. La calificadora ya había calculado que Colombia necesitaba un ajuste cercano a cuatro puntos del PIB para estabilizar la deuda y ahora cree que el esfuerzo podría ser mayor.

Congreso de la República de Colombia (Colprensa - Camila Díaz)
Por ley, el Congreso de la República debe aprobar el PGN de 2027 antes del 20 de octubre- crédito Camila Díaz/Colprensa

Más deuda y una financiación más exigente

Como se recordará, el PGN de 2027 contempla un endeudamiento externo bruto de $27.000 millones y neto de $23.000 millones. Fitch advirtió que ese volumen supera en más del doble lo previsto para 2026 y eleva la exigencia sobre la estrategia de financiación. La idea ahora busca aliviar la presión sobre el mercado interno, donde el costo de captar recursos subió. Y apuntó que conseguir ese monto en los mercados de bonos sería difícil y que Colombia podría requerir mayor apoyo de organismos multilaterales.

También alertó sobre una mayor exposición a las condiciones financieras externas y a los movimientos de tasas de interés. Recordó que la permanencia de déficits elevados podría abrir nuevas presiones sobre la calificación crediticia del país.

La trayectoria de deuda también cambió frente a las cuentas anteriores. Fitch calcula una relación deuda/PIB de 59,9% en 2026 y 62,4% en 2027, frente a una mediana de 52% para países con nota “BB”.

Análisis sobre el sinceramiento fiscal

Un análisis de Banco de Bogotá coincide con Fitch Ratings en que el plan exhibe un fuerte desajuste y atribuye parte del salto a un “sinceramiento” del gasto y al supuesto de que el Gobierno no reducirá amortizaciones de deuda. Este partió del tamaño del proyecto de presupuesto: $634,9 billones, teniendo en cuenta que el salto frente al plan previo fue de $59,3 billones.

El banco anotó que el PGN buscaría “sincerar las cuentas”, pero añadió que el resultado también refleja un escenario muy deteriorado. Según este, el mayor gasto y la falta de acciones para reducir amortizaciones muestran un proyecto sin estrategias para cambiar el rumbo de las finanzas públicas.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, expuso preocupaciones sobre la economía colombiana durante el 25° Congreso Nacional Cooperativo en Cartagena - crédito Confecoop
Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, ha dicho en varias oportunidades que Colombia pasa por una de las peores crisis fiscales de la historia - crédito Confecoop

Del aumento total:

  • $37,4 billones corresponden a un mayor reconocimiento del servicio de la deuda bajo el supuesto de que no habrá roll-over de deuda.
  • Subieron el gasto de personal ($4,5 billones), las pensiones ($6,5 billones), las transferencias en salud ($2 billones) y el pago del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) en ($9,6 billones).
  • La inversión bajó $3 billones.
  • La partida de personal incorpora una expectativa de aumento del salario mínimo de 8%, y no de 1,4%, sin que por ahora aparezca un recorte de nómina.

El Banco de Bogotá dividió el incremento en dos mitades de $30 billones. Una responde al sinceramiento de partidas de gasto y la otra al supuesto de que en 2026 el Gobierno no reducirá las amortizaciones de deuda de 2027, algo que calificó como “inusual y que corresponde entonces a la estrategia de Hacienda de mostrar un escenario en el que no realizan operaciones de manejo de deuda”.

Otra advertencia que hizo sobre ese punto es que “reducir las amortizaciones, como se ha hecho habitualmente, debería traducirse en un menor PGN”. A partir de esa idea, planteó que ese espacio podría ayudar a mejorar las cifras fiscales o a redirigir recursos para la atención del terremoto.

Para 2027, el informe citó una meta de recaudo tributario de $296,7 billones y una expectativa de crecimiento de 1,8%. También señaló que un alza del salario mínimo de un solo dígito podría aliviar:

  • Presiones sobre inflación.
  • Tasas de interés.
  • Pensiones.
  • Nómina.
  • Costo financiero de la deuda.

En 2026, el banco proyectó un posible déficit primario de -3,5% del PIB, frente a -2,1% en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). El Gobierno confirmó luego un déficit primario esperado de -3,3% con un recorte de $21,9 billones, de los cuales $16,3 billones obedecen a exigencias legales y $5,6 billones a ajuste discrecional.

El Banco de Bogotá estima que el PGN de 2027 supone el peor escenario fiscal posible con déficit fiscal en máximos históricos - crédito @IEBancoDeBogota/X
El Banco de Bogotá estima que el PGN de 2027 supone el peor escenario fiscal posible con déficit fiscal en máximos históricos - crédito @IEBancoDeBogota/X

Para cubrir ese mayor desbalance, el Ministerio de Hacienda elevó el cupo de emisiones de títulos de deuda (TES) en $25 billones, hasta $110,25 billones, y prevé una emisión externa cercana a USD 3.000 millones. El ministro Miguel Gómez Martínez dijo que la atención inicial del terremoto en 2026 tendría una asignación de $4 billones y que solo 15% se financiaría con deuda.

Así las cosas, el Banco de Bogotá planteó que, si al final sí hay roll-over de los vencimientos internos, los recursos reservados para amortizaciones podrían liberarse y moverse hacia la emergencia. En su escenario de inacción, la deuda neta del Gobierno Nacional Central (GNC) pasaría de 59,7% del PIB en 2026 a 82% en 2030, frente a un techo de 64,8% si se cumplen los supuestos del PGN.

El propio presupuesto ya reconoce una carga creciente por intereses, de 3,8% del PIB en 2026 y de 4,5% en 2027. Con ese punto de partida, Fitch considera insuficiente la corrección anunciada y advierte que estabilizar la deuda exigirá un ajuste más amplio que el previsto hoy.

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