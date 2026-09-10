Inravisión terminó anticipadamente contratos por prestación de servicios de periodistas, presentadores y otros trabajadores: “No es una sanción”

Inravisión aclaró que la terminación de los contratos no está basada en las capacidades de los trabajadores - crédito Inravisión

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La gerente de Rtvc (ahora Inravisión), Ángela María Mora Soto, terminó anticipadamente algunos contratos de prestación de servicios que se habían suscrito en el Sistema de Medios Públicos. Entre las contrataciones finalizadas se encuentran algunas relacionadas con actividades periodísticas, de presentación y de gestión de contenidos digitales.

La decisión obedece a un proceso de transformación institucional, que implicó también la suspensión de la franja noticiosa y de opinión que se había estado manejando, la cual se mantuvo hasta el 6 de agosto. Esto, con el objetivo de revisar los contenidos y reorganizar la programación, así como la asignación de los recursos humanos, técnicos y presupuestales.

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Justamente por eso, ahora hay servicios que dejaron de responder a las condiciones actuales de Inravisión, de ahí que surgiera la necesidad de hacer un recorte de personal.

“La administración tiene el deber de verificar permanentemente que cada contrato responda a una necesidad vigente, resulte conveniente para la entidad y contribuya efectivamente al cumplimiento de su misión. Mantener obligaciones que dejaron de corresponder al modelo operativo actual no sería responsable con los recursos públicos ni con el proceso de reorganización anunciado”, detalló.

Inravisión aclaró que la administración tiene el deber de verificar permanentemente que cada contrato responda a una necesidad vigente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

En todo caso, Rtvc aclaró que la terminación anticipada de los contratos no está relacionada con las capacidades de los trabajadores; reconoció y agradeció la labor que desempeñaron y aseguró que garantizará el desarrollo de un trámite respetuoso de sus derechos contractuales.

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“La terminación anticipada de los contratos se adelanta de conformidad con las condiciones contractuales y los procedimientos aplicables. No constituye una sanción ni un juicio sobre las calidades personales o profesionales de los contratistas”, precisó la entidad en un comunicado emitido el 10 de septiembre de 2026.

María Paula Fonseca, exsubgerente de Rtvc, calificó la terminación anticipada de los contratos como una “masacre laboral” que, a su juicio, deja en evidencia la falta de garantías que tienen las personas vinculadas laboralmente por prestación de servicios.

La exsubgerente de Rtvc María Paula Fonseca Gómez se refirió a la terminación anticipada de contratos en el Sistema de Medios Públicos - crédito @MaPaulaFonseca/X

“Comenzó la masacre laboral en Rtvc. Anuncian que terminarán anticipadamente contratos de periodistas, presentadores y digitales. ¿Qué garantías tiene una persona, prestador de servicios, si ni siquiera un contrato ya firmado se lo respetan? ¿Qué ilusión de estabilidad puede tener para su familia?”, indicó la exfuncionaria en una publicación en su cuenta de X.

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Hallazgos y evaluación de contenidos

Sin embargo, el Sistema de Medios Públicos indicó que está haciendo una revisión integral de la contratación dentro de la entidad, así como de la programación y del uso de los recursos públicos. Este trabajo también implica la detección de hallazgos que, según precisó, están siendo documentados y entregados a las autoridades competentes, como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

De igual manera, indicó que las acciones que ha adelantado en materia de reestructuración ya están generando resultados: a partir del 7 de septiembre, por ejemplo, se hizo una renovación de los contenidos de las Emisoras de Reconciliación (antes Emisoras de Paz). Según precisó, la parrilla está orientada a hacer pedagogía sobre el Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado colombiano y las extintas Farc-EP en 2016, a escuchar a las comunidades y a fortalecer la construcción de paz, la convivencia, la participación ciudadana y la identidad cultural.

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Las Emisoras de Paz ahora son Emisoras de Reconciliación. La nueva dirección hizo cambios en la programación y contenidos - crédito Inravisión

Aclaró que las transformaciones que se están ejecutando en el Sistema de Medios Públicos no implican una censura de ciertas voces. Se busca promover la cultura, el arte y la educación.

“En la Patria Milagro comienza una nueva etapa para Rtvc: un Sistema de Medios Públicos plural, independiente, transparente y cercano a los territorios, que administre sus recursos con rigor y esté verdaderamente al servicio de todos los colombianos. Oficina de Comunicaciones - Rtvc, Sistema de Medios Públicos”, detalló Inravisión en la comunicación oficial.