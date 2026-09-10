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Colombia vs. Corea del Norte: hora y dónde ver el partido de la fecha 3 del Mundial Femenino Sub-20 ante las vigentes campeonas

La Tricolor está en el segundo lugar de la tabla de posiciones del grupo E tras ganar ante Costa Rica y empatar contra Portugal en su segunda salida

Un remate de Sintia a los 85 minutos pegó en el palo y frustró otra llegada de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 2026 - crédito FCF
Un remate de Sintia a los 85 minutos pegó en el palo y frustró otra llegada de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 2026 - crédito FCF
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La selección Colombia Femenina buscará dar el batacazo en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 enfrentando en la última jornada a la selección de Corea del Norte, vigente campeona del certamen, tras levantar el título en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá en 2024 tras derrotar a Japón, 1-0.

El partido está programado para jugarse en el estadio Miejski LKS Lodz de la ciudad de Lodz en Polonia, el domingo 13 de septiembre desde las 11:00 a. m. (hora de Colombia). El encuentro será en simultáneo con el duelo entre Portugal vs. Costa Rica para definir los dos o tres clasificados a los octavos de final.

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El partido será transmitido por Canal Caracol, Ditu, RCN Televisión y la APP RCN, así como por DSports y DGO, canal de televisión por cable que es dueña de los derechos de transmisión del 100% del campeonato del mundo.

Así le ha ido a Colombia en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026

Mariana Silva marcó el 2-1 para Colombia en el segundo tiempo tras aprovechar un balón que quedó sobre la línea - crédito FCF
Mariana Silva marcó el 2-1 para Colombia en el segundo tiempo tras aprovechar un balón que quedó sobre la línea - crédito FCF

Colombia debutó con una remontada ante Costa Rica por 1-3 y luego empató sin goles con Portugal, una secuencia que dejó a la selección femenina Sub-20 con 4 puntos en el Grupo E y con la clasificación a octavos de final al alcance antes de su último partido ante Corea del Norte.

En el estreno, el conjunto dirigido por Carlos Paniagua tuvo que corregir un comienzo adverso. Costa Rica se puso en ventaja a los seis minutos después de un error de Luisa Agudelo y de la defensa colombiana, que no resolvió una pelota que parecía controlada y dejó a Sheika Scott con el arco libre para el 1-0.

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El empate apareció a los 26 minutos, después de una acción en el área en la que Josselyn Briceño saltó con los brazos abiertos y golpeó en la cara a Loboa. La jueza revisó la jugada en el VAR y sancionó penal, que María Viáfara convirtió con un remate al palo izquierdo de Quesada, mientras la arquera iba hacia el otro lado.

El cierre de la primera parte dejó un 1-1 que reflejaba la posesión colombiana, pero también sus dificultades para transformar ese control en ocasiones limpias. Un remate de Mariana Mosquera por encima del travesaño fue una de las pocas llegadas claras antes del descanso.

La selección Colombia sumó sus primeros tres puntos en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 tras vencer a Costa Rica en la primera fecha en Polonia - crédito FCF
La selección Colombia sumó sus primeros tres puntos en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 tras vencer a Costa Rica en la primera fecha en Polonia - crédito FCF

En la segunda mitad no hubo cambios de arranque y el partido se desplazó hacia un duelo más trabado en el mediocampo. Costa Rica se replegó, cedió la pelota y buscó responder al contraataque, mientras Colombia mantuvo la iniciativa, aunque todavía con apuro en los metros finales.

La ventaja llegó a los 55 minutos con una jugada aérea: Mercedes Martínez envió un centro al área y Mariana Silva marcó de cabeza el 1-2. Desde ese momento, el equipo colombiano conservó la posesión y controló el desarrollo frente a un rival obligado a adelantar líneas.

El tercer gol también llegó por arriba y tuvo impacto inmediato. Catalina Cortés, recién ingresada, convirtió de cabeza en la primera pelota que tocó y selló el 1-3.

Valerin Loboa y Maithé López lideraron el ataque de Colombia femenina desde el inicio del partido ante Portugal - crédito FCF
Valerin Loboa y Maithé López lideraron el ataque de Colombia femenina desde el inicio del partido ante Portugal - crédito FCF

En el segundo partido, Colombia salió a buscar otra victoria que la acercara a la siguiente fase, pero terminó con un empate ante Portugal. El equipo intentó asumir el control de la pelota desde el comienzo y generó sus primeras llegadas con un remate de Maithé López desde fuera del área que controló la arquera portuguesa.

Portugal también encontró momentos para incomodar y trató de explotar errores en la salida colombiana. La defensa y Agudelo respondieron a tiempo para evitar que ese tipo de pérdidas afectaran la posición del equipo en el grupo.

Un remate de Sintia a los 85 minutos pegó en el palo y frustró otra llegada de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 2026 - crédito FCF
Un remate de Sintia a los 85 minutos pegó en el palo y frustró otra llegada de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 2026 - crédito FCF

Con el paso de los minutos, Colombia elevó su volumen ofensivo. Loboa tuvo una ocasión tras una jugada colectiva y más tarde dispuso de otra muy clara con un cabezazo, pero en ambas apareció la arquera rival.

El segundo tiempo mantuvo la misma lógica de paridad. Colombia buscó el gol y Portugal se defendió mientras intentaba salir rápido cada vez que recuperaba la pelota.

La acción más peligrosa llegó a los 85 minutos, cuando Sintia Cabezas recibió un pase de Loboa y remató al arco, pero la pelota pegó en el palo. Sobre el cierre, la selección además sufrió la expulsión de Arboleda, aunque logró sostener el 0-0.

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