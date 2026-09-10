Andrea Petro celebró la condena de Juliana Guerrero por títulos falsos y la calificó de “descarada”: “Bien hecho”

La hija del expresidente Gustavo Petro respaldó el preacuerdo con la Fiscalía y reiteró las críticas que había planteado por los títulos académicos falsos - crédito andreapetro91 / Instagram

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Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, celebró la condena acordada por Juliana Guerrero con la Fiscalía General de la Nación y sostuvo que mantiene las críticas que ya había formulado contra la joven, que reconoció haber presentado títulos universitarios falsos para aspirar a un cargo en el entonces Ministerio de la Igualdad.

Además, se refirió al caso durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram. Un seguidor le pidió su opinión tras conocerse que Guerrero aceptó cargos tras llegar a un preacuerdo con el ente acusador, que contempla una pena de tres años de prisión por fraude procesal.

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Andrea Petro afirmó que no modificará la posición que expuso en intervenciones anteriores sobre quien buscó llegar al cargo de viceministra de las Juventudes. “Yo he hablado bastante del tema. No voy a cambiar mi opinión”, expresó en el video que publicó en la red social.

Andrea Petro afirmó en Instagram que mantiene sus críticas contra Juliana Guerrero tras el preacuerdo por fraude procesal y aseguró que la joven es "descarada" - crédito andreapetro91 / Instagram

Luego, cuestionó la conducta de Guerrero y respaldó el desenlace judicial. “Me parece una persona bastante descarada y guardo mis palabras porque de verdad... unas actitudes de prepotencia. Yo ya hablé del tema. Bien hecho”, detalló.

Juliana Guerrero aceptó responsabilidad por fraude procesal

El proceso judicial contra Juliana Guerrero dio un giro luego de que la joven alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Aunque inicialmente se esperaba que el caso avanzara hacia un juicio, Guerrero admitió su responsabilidad por el delito de fraude procesal.

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Según lo conocido durante la audiencia, la joven presentó dos títulos académicos falsos que atribuía a la Fundación de Educación Superior San José. Los documentos buscaban acreditar que cumplía con las condiciones requeridas para ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes en el entonces Ministerio de la Igualdad.

La aceptación de cargos derivó en una condena de tres años de prisión. El acuerdo también incluye una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos o desempeñar funciones dentro del Estado.

Juliana Guerrero aceptó cargos en un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y admitió responsabilidad por fraude procesal - crédito Fiscalía

La hija de Gustavo Petro ya había cuestionado a Guerrero

No es la primera vez que Andrea Petro se pronuncia sobre Guerrero. Hace poco más de un mes (27 de julio), en una entrevista con Blu Radio, pidió que la joven respondiera ante la justicia por las acusaciones que enfrentaba y cuestionó el comportamiento que, según dijo, tuvo cerca de la Casa de Nariño.

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En esa conversación, Andrea Petro señaló que veía “una parte de narcisismo” en la conducta de Guerrero y afirmó que el poder se le habría subido a la cabeza pese a su edad. “Ella tiene que responder a las autoridades realmente por sus presuntos delitos. Nadie está por encima de la ley”, declaró entonces.

Andrea Petro celebró la condena acordada por Juliana Guerrero con la Fiscalía General de la Nación por el caso de los títulos universitarios falsos. En su momento, cuestionó las actitudes de Guerrero, relacionadas con una postura de poder que no tenía - crédito Composición fotográfica

También relató que personas cercanas a la sede presidencial le habían comentado que la joven asumía actitudes de mando sin contar con un cargo formal que respaldara esa autoridad. La hija del exmandatario sostuvo que esa forma de comportarse había sido motivo de críticas de su parte.

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“Ella llegaba a mandar a todo el mundo como si ya tuviera un rol y nunca tenía un rol”, afirmó en la entrevista radial. En esa oportunidad también cuestionó las muestras de ostentación que atribuía a Guerrero y mencionó, de forma particular, la exhibición de un bolso cuyo valor estimó en $30 millones.

Andrea Petro aseguró que esas acciones y situaciones que se registraron representaban una falta de respeto hacia las personas, sobre todo si no existían recursos conocidos que permitieran explicar ese nivel de gasto. Sus declaraciones de ahora ratifican esa postura, aunque el escenario judicial cambió tras la aceptación de responsabilidad de Guerrero.

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