Gran Premio de España de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la 14° carrera de la temporada 2026

El circuito Madring de Madrid debutará este fin de semana con la fecha 14 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026 en un trazado sin antecedentes para la mayoría de los pilotos, salvo los de Ferrari - crédito Europa Press

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El circuito Madring, ubicado en el recinto ferial de Ifema, en la zona de Valdebebas, recibirá este fin de semana la fecha 14 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026 con el estreno absoluto de un trazado en el que ningún piloto —salvo los de Ferrari durante una jornada de pruebas privadas a inicios de año—, tiene referencias previas.

Se trata del primer Gran Premio de España que se disputa en Madrid, y la primera carrera que la categoría organiza en la capital española desde que el circuito de Jarama dejó de figurar en el calendario en 1981.

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Andrea Kimi Antonelli llega como líder del campeonato, con una ventaja de 66 puntos sobre su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, después de protagonizar en Monza una de las remontadas más recordadas del año: el piloto italiano ganó tras largar desde el 19° puesto de la parrilla, resultado de una penalización por cambio de motor. Con esa victoria, Antonelli se convirtió en el primer local en triunfar en Monza desde Ludovico Scarfiotti en 1966 y acumula siete victorias en la temporada.

Russell, que todavía no ha implementado cambios en su monoplaza para el remate de la temporada, tendrá que intentar recortar la amplia ventaja que le lleva el italiano en la clasificación. A la par, tanto Ferrari como McLaren buscarán dar batalla a las “flechas plateadas” en este trazado urbano y animar la recta final del campeonato.

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Un circuito sin antecedentes en la Fórmula 1

Trazado del Madring, sede del Gran Premio de España de la Fórmula 1 2026 - crédito F1

El Madring tiene una extensión de 5,47 kilómetros y 22 curvas, entre ellas una peraltada y dos túneles. La carrera del domingo se disputará a 57 vueltas para completar una distancia total de 307,8 kilómetros. Las simulaciones de los equipos anticipan un tiempo de vuelta de entre 1:32 y 1:34 minutos, con velocidades punta que superarían los 340 km/h.

El elemento técnico central del trazado es la curva 12, bautizada La Monumental, un peralte del 24% y 550 metros de longitud continua, similar al de Zandvoort, en el que los monoplazas permanecerán girando durante unos seis segundos a velocidades cercanas a los 300 km/h (186 mph).

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La curva 12 del Madring, llamada La Monumental, presenta un peralte del 24% y será el principal desafío técnico del nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid - crédito Violeta Santos Moura/REUTERS

“Nos ha sorprendido el nivel de fuerzas G sostenidas en la curva peraltada, que dura cuatro segundos y medio. Esto supondrá un reto no solo para el coche, sino también para los sistemas. No hay nada igual en el calendario”, señaló James Vowles, jefe de equipo de Williams, tras el arribo del equipo a Madrid.

Esto va en línea con las declaraciones de Pierre Gasly. El francés, que sorprendió logrando la pole position en Monza, manifestó que se trataba de un trazado tan exigente que no descartaba un accidente grave. “Apostaría mi dinero a que habrá bandera roja. Eso seguro (...) Es como Mónaco, si cometes un pequeño error las consecuencias pueden ser grandes. Creo que en el simulador he tocado todos los muros”, manifestó el corredor de Alpine a Soy Motor.

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Pierre Gasly manifestó la complejidad del Madring desde el simulador, en la antesala al Gran Premio de España - crédito Jakub Porzycki/REUTERS

El trazado también incluye la Subida de las Cárcavas, un tramo que alcanza los 697 metros sobre el nivel del mar con un cambio de rasante de 10 metros en curva ciega, y el sector conocido como El Búnker, ubicado junto a vestigios históricos de la zona de Mata Espesa.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) permite un desgaste máximo de un milímetro en la plancha inferior de los coches, lo que obligará a los equipos a ajustar la altura de sus monoplazas para evitar sanciones, a la vez que experimentan con la aerodinámica de los monoplazas para adaptarse a las exigencias del trazado.

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Pirelli seleccionó para este fin de semana los compuestos C2 (duro), C3 (medio) y C4 (blando), la gama intermedia dentro de su catálogo para 2026. Según los datos del fabricante italiano, el circuito presenta una exigencia de 4 sobre 5 en cargas laterales y un estrés global de 3 sobre 5 sobre los neumáticos, mientras que la abrasión del asfalto apenas alcanza un 2 sobre 5. El tiempo estimado de una parada en boxes sería de unos 25 segundos.

Al no existir datos históricos de carrera, los equipos deberán definir sus estrategias de neumáticos recién durante los primeros entrenamientos libres del viernes. Las previsiones meteorológicas anticipan un fin de semana caluroso y sin lluvia, con temperaturas de alrededor de 30 °C el viernes, que subirían a 31 °C durante la clasificación del sábado por la tarde y hasta 33 °C el domingo, un nivel que podría llevar a la FIA a declarar un protocolo de riesgo por calor durante la carrera.

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Hora y dónde ver el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Colombia

Lugar: Circuito de Madring, Madrid, España.

Fecha y hora de la práctica libre 1: viernes 11 de septiembre, 6:30 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la práctica libre 2: viernes 11 de septiembre, 10:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la práctica libre 3: sábado 12 de septiembre, 5:30 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la clasificación: sábado 12 de septiembre, 9:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora del Gran Premio: domingo 13 de septiembre, 8:00 a. m., hora colombiana.

Transmisión: ESPN en Disney+ (Plan Premium).

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de España

Luego de 13 carreras, Andrea Kimi Antonelli lidera el mundial de pilotos de la Fórmula 1 2026 - crédito Anna Szilagyi/EPA/EFE

Andrea Kimi Antonelli - 267 puntos George Russell - 201 puntos Lewis Hamilton - 191 puntos Lando Norris - 171 puntos Charles Leclerc - 155 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de España

Mercedes - 468 puntos Ferrari - 346 puntos McLaren - 287 puntos Red Bull Ford - 204 puntos Racing Bulls - 75 puntos