Carnaval de Barranquilla 2027: abren actualización de datos para grupos folclóricos y disfraces, esto debe saber para participar

La convocatoria “600 Voces del Carnaval” se desarrolla en septiembre, Mes del Patrimonio, y prevé la participación de cerca de 600 hacedores del Carnaval de Barranquilla - crédito Alcaldía de Barranquilla

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El Carnaval de Barranquilla abrió la actualización de datos y caracterización para los grupos folclóricos, disfraces, letanías y comedias que buscan hacer parte de la fiesta de 2027.

El proceso se realizará en la Casa del Carnaval entre el 14 de septiembre y el 30 de octubre de 2026, con jornadas diferenciadas según la manifestación artística y requisitos documentales para personas naturales y jurídicas.

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La convocatoria lleva el nombre de “600 Voces del Carnaval” y se desarrolla durante septiembre, declarado Mes del Patrimonio. La organización prevé la participación de cerca de 600 hacedores, cuyos datos serán utilizados para conocer las condiciones, trayectorias y necesidades de quienes preservan las expresiones de la celebración.

Fechas para grupos folclóricos, disfraces y letanías

Los directores de grupos folclóricos podrán realizar la actualización y caracterización entre el 14 de septiembre y el 16 de octubre de 2026. Después se abrirá el turno para disfraces, letanías y comedias, desde el 19 hasta el 30 de octubre.

Los grupos folclóricos podrán hacer la actualización entre el 14 de septiembre y el 16 de octubre de 2026, y los disfraces, letanías y comedias tendrán turno del 19 al 30 de octubre - crédito Alcaldía de Barranquilla

Las jornadas se llevarán a cabo de lunes a viernes en dos franjas: de 8.30 a. m. a 12.00 p. m., y de 1.30 p. m., a 5.00 p. m. Los sábados, la atención estará disponible entre las 9.30 y las 12.30.

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El procedimiento tendrá como sede la Casa del Carnaval, ubicada en la carrera 54 n.° 49B-39, en Barranquilla. Los directores y representantes de las propuestas artísticas podrán solicitar una cita previa mediante la plataforma habilitada por la organización.

La actualización de datos busca que los participantes confirmen información personal, bancaria y de contacto, además de identificar la propuesta artística que representan. La caracterización recopilará datos sociodemográficos y permitirá conocer las dinámicas de las manifestaciones que integran la fiesta.

El proceso no se plantea únicamente como un registro administrativo. Según la información divulgada por Carnaval de Barranquilla, la jornada busca reconocer los conocimientos, oficios y experiencias que los hacedores han transmitido entre generaciones y que sostienen las prácticas culturales del carnaval.

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La Casa del Carnaval en Barranquilla será la sede del proceso, con atención de lunes a viernes en doble jornada y los sábados en horario de la mañana - crédito Alcaldia de Barranquilla

Cómo agendar una cita para participar

El agendamiento se realiza en la plataforma agendamiento.carnavapp.com. Al ingresar, el usuario debe seleccionar una fecha disponible en el calendario, elegir uno de los horarios habilitados y completar los datos solicitados.

La plataforma pedirá nombre, número de documento, teléfono, correo electrónico y el nombre de la propuesta artística. Después de completar la información, el solicitante deberá seleccionar la opción “Confirmar mi cita” y conservar el código de inscripción.

Los días que aparecen en gris en el calendario no tienen cupos disponibles. De igual forma, los horarios agotados estarán deshabilitados, por lo que los interesados deberán elegir una fecha u hora distinta dentro del periodo asignado a su categoría.

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Carnaval de Barranquilla recomendó a los participantes llegar 15 minutos antes de la cita. Esta medida busca organizar la atención y permitir que el personal revise los documentos requeridos antes de iniciar el proceso de actualización y caracterización.

El agendamiento de citas para “600 Voces del Carnaval” se realiza en agendamiento.carnavapp.com y también podrá gestionarse de forma presencial en la Casa del Carnaval - crédito Carnaval de Barranquilla

También será posible gestionar el agendamiento de forma presencial en la Casa del Carnaval. Esta opción está dirigida a las personas que requieran apoyo para programar su asistencia o que no puedan completar el trámite por medio de la plataforma digital.

Documentos exigidos según el tipo de participante

Las personas naturales deberán presentar cuatro documentos: Registro Único Tributario (RUT) actualizado a 2026, cédula de ciudadanía, recibo de un servicio público y certificación bancaria. La documentación deberá entregarse en la cita programada para completar el registro.

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Las personas jurídicas tendrán que aportar el RUT de la entidad actualizado a 2026, certificado de Cámara de Comercio, RUT del representante legal actualizado a 2026, recibo de servicio público y certificación bancaria.

La actualización será necesaria para que la organización cuente con información vigente de los grupos y propuestas que participarán en los procesos de construcción del Carnaval de Barranquilla 2027. Los documentos permiten verificar la información de contacto, la representación de las agrupaciones y los datos requeridos para los trámites administrativos.

Las personas naturales y jurídicas deberán presentar RUT actualizado a 2026, además de documentos de identidad, soporte de servicios públicos, certificación bancaria y, en el caso de entidades, certificado de Cámara de Comercio - crédito Carnaval de Barranquilla

El proceso rumbo al Carnaval de 2027

El Carnaval de Barranquilla de 2027 está programado del 6 al 9 de febrero. La Batalla de Flores marcará el inicio oficial el sábado 6 de febrero, mientras que el Entierro de Joselito Carnaval cerrará la celebración el martes 9.

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Antes de esas fechas, la programación incluye el desfile de La Guacherna, previsto para el 29 de enero de 2027, y la Gran Parada de Tradición, que se realizará el 7 de febrero. Los grupos folclóricos y disfraces que actualicen su información participarán en la construcción colectiva de esa edición.