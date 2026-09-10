Luis Díaz, candidato al Balón de Oro, reveló cuál es su favorito para quedarse con el trofeo: “Lo tiene todo”

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Luis Díaz respaldó a Harry Kane como ganador del Balón de Oro 2026 después de conocerse la lista de 30 nominados, una carrera en la que el colombiano también figura tras una temporada de 60 partidos, 28 goles y 21 asistencias entre Bayern Múnich y la selección Colombia, con la gala programada para el 26 de octubre en Londres.

Díaz expresó en un video oficial del club alemán que Kane reúne todos los argumentos para imponerse: “Tiene todo. Hace goles, asiste, defiende... Ha sido de los mejores anotadores de todo el mundo y creo que merece ganarlo, sin duda alguna”.

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El colombiano también destacó el peso del inglés dentro del vestuario del Bayern. “Es un jugador que siempre quiere más, que no se conforma. Te ayuda a ti como compañero a crecer”. En ese mismo material, compañeros como Michael Olise, Serge Gnabry, Joshua Kimmich y Jonathan Tah lo señalaron como el favorito por su versatilidad y por considerarlo el mejor número nueve del mundo.

A Kane lo favorecen sus títulos de Bundesliga y Copa de Alemania. También llegó a semifinales del Mundial con Inglaterra, aunque no haber alcanzado la final de la Liga de Campeones ni del torneo de selecciones aparece como uno de los factores que pueden restarle fuerza frente a otros aspirantes.

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La campaña del club bávaro a favor de Kane se apoya en una temporada en la que el delantero inglés terminó como Bota de Oro con 73 goles.

En la lista también aparecen nombres como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Rodrigo Hernández y Khvicha Kvaratskhelia. Dembélé, además, llega como ganador de la edición anterior.

El sistema de elección del premio no depende de entrenadores ni de futbolistas. En la categoría masculina vota un periodista especializado por cada uno de los 100 primeros países del ranking de la Fifa vigente al momento de publicarse las candidaturas en septiembre de 2026. Cada elector ordena a 10 jugadores de la lista oficial. La organización asigna 15 puntos al primer puesto y uno al décimo, luego suma todas las papeletas hasta definir al ganador.

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