Alberto Gamero prometió ganar más títulos en Millonarios: busca jugadores para reforzar estas tres posiciones

Alberto Gamero regresó a Millonarios, después de algo más de un año y medio desde que dio por finalizada su primera etapa en el club - crédito Millonarios FC

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Alberto Gamero aseguró que su regreso a Millonarios apunta a ganar más de los tres títulos que consiguió en su primera etapa con el “Embajador”, entre 2020 y 2024. Para ello, indicó que continúa en la búsqueda de mediocampistas, un lateral y un extremo. Aunque el mercado de transferencias del fútbol profesional colombiano cerró el pasado 10 de agosto, el viernes 11 de septiembre se abrirá un período para que los clubes inscriban jugadores sin contrato.

“Tengo entendido que hay cupos de jugadores libres, pero buscar jugadores libres no es fácil”, afirmó Gamero en una entrevista con Win Sports. El técnico explicó que el área de scouting analiza opciones y que Millonarios avanzará si encuentra futbolistas que se adapten a las necesidades del plantel.

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Gamero fue anunciado como técnico de Millonarios el 3 de septiembre, 611 días después de su salida del club. Reemplazó al argentino Fabián Bustos y asumió un equipo que había quedado fuera de los cuadrangulares en el primer semestre de 2026. Su vuelta también significó el reencuentro con una institución en la que consiguió tres títulos durante su ciclo anterior.

Con esta imagen, Millonarios presentó a Alberto Gamero como su nuevo entrenador - crédito Millonarios FC

El empate ante Pereira expuso aspectos defensivos por corregir

El samario ya dirigió su primer partido desde el regreso. Millonarios empató 1-1 ante Deportivo Pereira el 6 de septiembre, en el estadio Palmaseca de Palmira, por la novena fecha de la Liga BetPlay. Jordy Monroy abrió el marcador para el conjunto risaraldense y Leonardo Castro igualó poco después para el cuadro azul.

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Tras ese encuentro, Gamero puso el foco en los desequilibrios que detectó cuando el equipo adelanta sus líneas. “La zona defensiva la hemos analizado y es una obligación mejorar. El equipo seguramente por momentos de atacar queda mal parado y en Pereira nos pasó mucho eso”, señaló en la entrevista con Win Sports.

El técnico consideró que el compromiso dejó elementos rescatables, pese a que Millonarios no pudo conseguir la victoria. “Ante Pereira siento que se hicieron cosas buenas”, agregó. En su estreno, el entrenador modificó la estructura que venía utilizando el equipo y apostó por una línea de cuatro defensores, con mayor presencia en el mediocampo.

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La necesidad de sumar un lateral y un volante está relacionada con esa búsqueda de equilibrio. El eventual arribo de un extremo, a su vez, ampliaría las variantes ofensivas de una nómina que cuenta con Leonardo Castro como una de sus principales referencias de ataque.

Alberto Gamero logró el acuerdo para dirigir a Millonarios tras una reunión con el presidente Enrique Camacho - crédito Millonarios FC

Gamero prioriza el trabajo con el plantel y la cantera

El nuevo cuerpo técnico ha tenido poco margen de preparación desde la confirmación de su retorno. “Tengo pocas sesiones de entrenamiento y me he enfocado mucho en el equipo que ya está conformado”, explicó Gamero, quien también anticipó que volverá a prestar atención a las divisiones inferiores.

“A mí siempre me gusta tener el equipo sub-20 al lado”, dijo. La cantera fue uno de los rasgos de su primera etapa en Millonarios, entre 2020 y 2024, período en el que promovió futbolistas y consolidó una base con presencia de jugadores jóvenes.

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En aquel ciclo, Gamero dirigió 273 partidos, con 127 victorias, 75 empates y 71 derrotas. Ganó la Copa Colombia de 2022, la Liga BetPlay I de 2023 y la Superliga de 2024. El campeonato de liga llegó tras la final frente a Atlético Nacional, que Millonarios resolvió en la definición por penaltis.

Ese antecedente explica la expectativa sobre su retorno, aunque el entrenador evitó plantear una receta fija para competir. “Me parece que en Millonarios se arma una buena nómina para poder competir de la manera que lo requiere la institución. No es decir que Alberto Gamero va a jugar bonito”, sostuvo.

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El técnico ubicó el objetivo en resultados concretos. “Me encuentro con un equipo muy unido; a partir de ahora nos toca buscar un primer objetivo, que es clasificar; después, a seguir trabajando para ser campeón”, afirmó.

Alberto Gamero, como director técnico de Millonarios, ganó un título de Copa, otro de Superliga y uno de Liga - crédito Millonarios

El objetivo es recuperar el protagonismo y levantar trofeos

Gamero reconoció que la exigencia de Millonarios está asociada a la disputa de campeonatos. “Yo tuve una etapa donde se jugaron cinco finales; yo entiendo que la institución quiere títulos y a eso es a lo que vengo, a ganar títulos”, declaró.

También confirmó que espera cerrar la llegada de su asistente técnico. Según explicó, se trata de una persona que ya dirigió en el fútbol colombiano y cuyo nombre será anunciado cuando se concrete su incorporación al club.

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Millonarios tendrá su próximo reto de liga ante Deportivo Cali, en un calendario que pondrá a prueba la capacidad de adaptación del nuevo proceso y la respuesta del plantel mientras el club mantiene abierta la búsqueda de refuerzos.