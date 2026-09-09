Medellín sufrió con el vuelo para enfrentar al Deportivo Pasto: en riesgo partido de Copa Colombia

Medellín se enfrentará al Deportivo Pasto por los octavos de la Copa Colombia, pero con poco tiempo de descanso - crédito Colprensa

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Independiente Medellín tiene otra tarea en el segundo semestre de 2026 y es la Copa Colombia, en la que enfrentará al Deportivo Pasto en los octavos de final, el objetivo es clasificar y demostrar el buen momento de la plantilla del técnico Luis Amaranto Perea, que suma 15 puntos en la Liga BetPlay.

Sin embargo, el Poderoso reportó problemas en su vuelo a Pasto, donde será el encuentro por la clasificación, y sacrificó horas de descanso para llegar al compromiso, bajo el riesgo de que no se encuentre en condiciones físicas para medirse con un equipo que promete buen juego.

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Cabe recordar que, el ganador de la llave entre Medellín y los volcánicos se medirá con nada menos que Atlético Nacional, que viene de eliminar al Deportivo Cali con goleada 3-0 en el estadio Atanasio Girardot y quiere no solo la defensa del título, sino completar cuatro trofeos seguidos en Copa Colombia.

Vuelo frustrado del Medellín

El Deportivo Independiente Medellín sufrió un contratiempo a 24 horas del cruce ante Deportivo Pasto por los octavos de final de la Copa BetPlay: tras intentar viajar el martes, no pudo aterrizar en Pasto y debió regresar a Cali, a la espera de reprogramar su traslado para llegar el mismo día del partido, previsto para el miércoles 9 de septiembre a las 8:10 p. m.

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El club informó en su cuenta de X que, “tras tres intentos fallidos de aterrizaje en la ciudad de Pasto, el avión que nos transportaba tuvo que regresar a la ciudad de Cali. El equipo pasará la noche en la capital del Valle y este miércoles sobre las 10:00 a.m. tomará vuelo nuevamente a la ciudad de Pasto para el juego de Copa”.

Medellín informó que pasó la noche en Cali por el vuelo frustrado a Pasto para la Copa Colombia - crédito DIM

El compromiso está programado a partido único, por lo que el hecho de arribar el mismo día puede reducir el margen de preparación de la visita antes del duelo de eliminación directa, pues será un encuentro de alto nivel y en la altura de la capital nariñense.

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Por el momento, la Dimayor no adoptó decisiones sobre cambios de fecha u horario y espera que el equipo pueda completar el viaje para disputar el encuentro en las condiciones previstas, pues no hay más espacio para aplazamientos por lo apretado del calendario.

Estos son los convocados del Independiente Medellín para enfrentar al Deportivo Pasto por Copa Colombia - crédito DIM

Un dato a tener en cuenta es que estas llaves de octavos y cuartos en Copa Colombia se modificaron para que fueran a partido único por el terremoto del 10 de agosto, que suspendió por 10 días el fútbol en el país y fue necesario cambiar el sistema de juego para que se disputara con normalidad en lo que queda de 2026.

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El fichaje fallido de Cuadrado

Las negociaciones para que Juan Guillermo Cuadrado firmara con Independiente Medellín se enfriaron después de que el jugador entrenó durante unos días en la sede de Atlético Nacional, según informó el periodista Jhon Jaime Osorio en el programa Blog Deportivo de Blu Radio.

De acuerdo con el reporte, el futbolista, que quedó libre tras finalizar su contrato con el Pisa, estaba en “territorio antioqueño” y pidió autorización para trabajar con los verdolagas. El episodio tomó relevancia cuando el equipo de comunicaciones del club publicó fotos y videos del entrenamiento en sus canales oficiales, lo que generó molestia entre directivos e hinchas del Medellín.

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Juan Guillermo Cuadrado se despidió del Pisa, tras un año de contrato, y se encuentra como agente libre - crédito Pisa SC

“Lo de Cuadrado venía conversado hace rato, pero faltaban detalles, ya había un acercamiento y ya estaban casi que a punto de finiquitar la negociación. Faltaban algunos detalles de conversaciones finales, y pues Cuadrado está en territorio antioqueño, y se fue a entrenar, le pidió autorización a Atlético Nacional. Estuvo la semana pasada entrenando con Atlético Nacional y el equipo de comunicaciones de Nacional, los muchachos de comunicaciones, lo vieron entrenando, le tomaron fotos y videos, y luego los subieron a la página de Atlético Nacional y las redes sociales. Eso no gustó en los hinchas ni en los directivos de Independiente Medellín, y eso hizo que el tema se enfriara, porque salió entrenando con el otro equipo”, dijo Osorio al medio.

El periodista agregó que Cuadrado se está quedando cerca de Guarne, donde entrena el Verdolaga, y por esa razón solicitó practicar con ese plantel. “No está caído, pero sí muy frío, se enfrió”, afirmó.

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