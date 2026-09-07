Colombia

Quedan prohibidos los celulares en los colegios de Bogotá: el Distrito explicó los alcances de la medida para establecimientos públicos y privados

La resolución rige para instituciones públicas y privadas, y busca resguardar el tiempo de estudio de niñas, niños y jóvenes, con reglas durante clases y descansos y con excepciones por salud y emergencias

La medida de Bogotá restringe el uso de teléfonos móviles durante toda la jornada escolar, incluidos los descansos, con excepciones por salud, inclusión, emergencia y discapacidad - crédito Alcaldía
La medida de Bogotá restringe el uso de teléfonos móviles durante toda la jornada escolar, incluidos los descansos, con excepciones por salud, inclusión, emergencia y discapacidad - crédito Alcaldía
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La Alcaldía de Bogotá anunció la Resolución 1037 de 2026, que limita el uso de teléfonos celulares y dispositivos con pantallas en los colegios públicos y privados, con el fin de proteger el tiempo de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

Los colegios de la capital que ofrecen educación inicial, básica y media deberán actualizar sus manuales de convivencia para aplicar las nuevas pautas. Cada establecimiento tendrá un plazo de seis meses para definir, con participación de su comunidad educativa, los mecanismos con los que hará cumplir la medida.

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Los celulares permanecerán guardados y fuera de la vista de los estudiantes durante toda la jornada escolar en los colegios oficiales y privados de Bogotá, incluidos los descansos y los momentos de alimentación. La medida también alcanza a los docentes, salvo en situaciones excepcionales previstas por la nueva resolución distrital.

El alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria de Educación, Julia Rubiano, presentaron la norma en el colegio filarmónico Jorge Mario Bergoglio, de la localidad de Suba. La decisión forma parte de la política educativa distrital “(Re)conectarnos para aprender”.

La Secretaría de Educación de Bogotá sostuvo que la regulación del celular responde al impacto de las pantallas en la atención, la convivencia y la interacción social - crédito Alcaldía
La Secretaría de Educación de Bogotá sostuvo que la regulación del celular responde al impacto de las pantallas en la atención, la convivencia y la interacción social - crédito Alcaldía

La resolución busca proteger el tiempo de aprendizaje, mejorar la concentración y preservar los espacios de descanso, juego y convivencia entre niñas, niños y jóvenes. También fija criterios para el uso pedagógico de pantallas según la edad y el nivel educativo.

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