El drama de Egidio Hinestroza, exportero de Deportes Quindío, Atlético Nacional y otros clubes: amputado y peleando por su pensión

Egidio Hinestroza vive con una de sus hijas y requiere de cuidados especiales por su estado de salud - crédito Alcaldía de Armenia

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El exarquero Egidio Hinestroza espera que su trayectoria en el fútbol colombiano se traduzca, al fin, en una pensión que hoy no tiene, en un momento en que su estado de salud se agravó tras la amputación de sus dos piernas por complicaciones derivadas de la diabetes y su caso volvió a exponer la situación de exjugadores que reclaman el reconocimiento de sus derechos laborales.

La dimensión deportiva de su paso por el profesionalismo quedó registrada en 35 partidos oficiales y 42 goles recibidos. En ese recorrido jugó 17 encuentros en 1970, siete en 1971, cuatro en 1975, tres en 1981 y otros cuatro en 1982.

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Hinestroza es una de las cientos de voces de exfutbolistas colombianos que sostienen una misma denuncia: los clubes les niegan semanas cotizadas y desconocen la relación laboral que mantuvieron con sus jugadores. Esa disputa, en su caso, se volvió más urgente por el costo de los cuidados que necesita.

Nacido el 21 de julio de 1946 en Tumaco, el exarquero comenzó su recorrido en las canchas de su ciudad, donde jugó en el equipo Juvenil antes de pasar por Carmenía. Su salto al profesionalismo llegó en 1970 con Deportes Quindío, club en el que debutó como portero y se ganó rápidamente el reconocimiento de la afición.

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La familia sostiene que la pensión aliviaría los cuidados que hoy necesita

El exjugador hizo un llamado a valorar los años entregados al fútbol - crédito Suministrada

La familia del exfutbolista dijo a Infobae Colombia que el reconocimiento de la pensión sería de gran ayuda para cubrir la atención que requiere. Mencionó en particular la mensualidad de un sitio de cuidado para el adulto mayor al que asistió diariamente durante un mes y donde, según relató, mostró mejoras en su estado de ánimo y en su salud.

Ese dato responde al punto central de su reclamo: Hinestroza no busca solo un reconocimiento simbólico por los años entregados al fútbol, sino un ingreso que le permita sostener su tratamiento y su vida cotidiana. Su caso se volvió visible cuando circularon en redes sociales imágenes del exarquero saliendo del hospital en silla de ruedas, cubierto con una manta blanca y saludando con la mano izquierda.

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La situación médica del exjugador es grave. Las complicaciones de salud lo llevaron a perder primero una pierna y, con el tiempo, la otra, hasta quedar amputado de ambas a causa de la diabetes.

También jugó en Once Caldas y Nacional, y formó parte de una generación destacada de futbolistas tumaqueños. Compartió vestuario con Aníbaldo, Berrín y Alfonso Tovares, entre otros nombres recordados de ese grupo.

Egidio Hinestroza, exfutbolista recordado en el Deportes Quindío, no ha podido reclamar pensión por la falta de semanas que no le cotizaron y, en los últimos años, le fueron amputadas sus dos piernas y pasa muchas necesidades económicas - crédito Cortesía Hugo Galeano

En su carrera quedaron episodios que todavía sobreviven en la memoria de quienes lo vieron jugar, como un partido en Medellín en el que una jugada desafortunada le provocó una fractura de costilla. Pese a ese tipo de golpes, nunca perdió la alegría de compartir con sus compañeros ni el orgullo de representar a su tierra.

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La reacción de la comunidad de Armenia apareció después de que se conociera el deterioro de su situación. El Quindianos Club Deportivo anunció una campaña de apoyo, una iniciativa que también fue agradecida por la familia del exdeportista.

En su diálogo con Infobae Colombia, Hinestroza se mostró sereno y agradecido por los mensajes de aliento. Incluso habló con humor sobre su realidad, aunque dejó en claro cuánto más llevadera sería si contara con la pensión correspondiente a los años que dedicó al fútbol.

Pensiones de los futbolistas en Colombia: la pelea de más de 1.000 exfutbolistas que llegó a las comisiones del Congreso

Según el abogado Luis Becerra, algunos clubes descontaron pensión a exfutbolistas que hicieron parte de sus instituciones hace más de cinco décadas, pero nunca enviaron ese dinero al sistema de seguridad social - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Casi 1.000 exfutbolistas de Colombia reclaman que varios clubes profesionales no les reconocieron semanas de cotización para acceder a la pensión, una disputa que ya llegó a instancias legales y que, según los denunciantes, afecta a antiguos jugadores que hoy superan los 62 años, viven en condiciones precarias y siguen sin ver reflejados aportes descontados durante sus carreras.

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La dimensión del conflicto excede a los casos individuales. Según relataron voceros de la Asociación de Exfutbolistas Profesionales Colombianos Selección Inmortal, hay más de 2.000 exjugadores pendientes de lo que ocurra con estas reclamaciones, mientras los procesos ordinarios pueden tardar dos, tres o cuatro años, y hasta dos más si pasan a tribunal.

Hugo Galeano, exdefensor campeón con Millonarios en 1987 y 1988 y luego jugador del Junior de Barranquilla en los años 90, contó a Infobae Colombia que impulsó esa organización después de encontrar a antiguos compañeros y rivales en una situación económica crítica tras el retiro. “Hugo, ¿por qué no creamos la Asociación de Futbolistas? Porque muchos de nuestros compañeros están llevados”, recordó que le dijo Carlos “el Pibe” Valderrama en 2020, durante una reunión en Bogotá.

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Galeano entregó la Sentencia SL103-2019 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que abordó este vacío histórico en el fútbol profesional. El fallo estableció: “Si bien no existe en Colombia una regulación específica incorporada al Código Sustantivo del Trabajo en punto a la vinculación laboral de los jugadores de fútbol a los clubes profesionales, es imperioso acudir a las normas generales contenidas en ese estatuto, con independencia a la época en que se hubiera ejecutado la relación subordinada, pues no sería lógico, jurídico y menos justo dejar desprotegidos a los jugadores de fútbol que real y efectivamente hubiesen tenido un contrato de trabajo”.

Hugo Galeano, recordado exjugador de Millonarios y la selección Colombia, ahora lidera a los exfutbolistas que reclaman las semanas pendientes para pensionarse - crédito @hgaleano24/Instagram

Galeano también llevó la problemática a la Comisión Séptima del Senado. Según contó, pidió una audiencia para exponer que muchos exjugadores envejecen sin una sola semana cotizada reconocida, pese a haber trabajado para clubes profesionales bajo subordinación, prestación personal del servicio y salario.

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Consultada por Infobae Colombia, la oficina de prensa de la senadora Norma Hurtado, integrante de esa comisión, respondió: “Recogimos los comentarios y propuestas en la ponencia para segundo debate y confiamos en que el trámite legislativo permita materializar esa respuesta y atender las respectivas solicitudes”.

El abogado añadió que muchos clubes hoy operan bajo otras denominaciones sociales, lo que, según él, se usa como argumento para negar obligaciones anteriores. Mencionó casos como Millonarios, que ya no se llama Club Deportivo Los Millonarios sino Azul y Blanco, y sostuvo que situaciones parecidas se repiten en Junior, Cali, América y Pereira.

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