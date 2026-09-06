Jota Pe Hernández arremetió contra Iván Cepeda por polémica sobre el voto fusil: “Quiso engañar a Colombia”

Jota Pe Hernández citó a Daniel Coronell y Roy Barreras para refutar a Iván Cepeda por el "voto fusil" - crédito @JotaPeHernandez/X

Guardar

El senador Jota Pe Hernández difundió un video en X en el que cuestionó la postura del senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda sobre una eventual presión de grupos armados en los pasados procesos electorales.

La publicación reunió fragmentos de intervenciones del senador del Pacto Histórico, el periodista Daniel Coronell y el excandidato presidencial Roy Barreras. “¿Cómo así que usted me sigue y no ha visto la levantada que le pedí al heredero, a Iván Cepeda? Esta semana quiso engañar a Colombia diciendo que lo del voto fusil era una ficción”, dijo Hernández al inicio de la grabación. Luego invitó a revisar el material y presentó un fragmento de Cepeda durante una sesión plenaria.

PUBLICIDAD

En ese video, Iván Cepeda rechazó la hipótesis de que tres o cuatro millones de votos en las elecciones del 21 de junio de 2026 pudieran obedecer a constreñimientos o presiones de organizaciones armadas. “Esa hipótesis es realmente una ficción malintencionada”, afirmó el congresista.

Hernández interpretó esa declaración como un rechazo de Cepeda a la tesis del llamado “voto fusil”, una expresión utilizada en el debate político para referirse a posibles presiones de estructuras ilegales sobre comunidades y electores en los pasados comicios.

Jota Pe Hernández cuestionó a Iván Cepeda por negar el impacto armado sobre el voto - crédito @JotaPeHernandez/X

El senador sostuvo que Cepeda calificaba esa posibilidad como una “fantasía”, una “falacia” y una “mentira”.

El congresista anunció entonces que no respondería con sus propios argumentos. “Voy a dejar que se lo digan amigos suyos, personas incluso de su orilla política”, expresó antes de introducir un fragmento de una entrevista de Roy Barreras con Daniel Coronell.

PUBLICIDAD

Daniel Coronell y Roy Barreras aparecen en los fragmentos incluidos en el video

El fragmento correspondió a una conversación entre Daniel Coronell y Roy Barreras, quien fue candidato presidencial. En la secuencia, Coronell planteó una pregunta sobre los jefes de clanes mafiosos liberados en Antioquia y la posibilidad de que buscaran mejorar la votación en ese departamento para el candidato del Gobierno, Iván Cepeda.

“¿Sí o no?”, insistió Coronell durante el intercambio. Barreras respondió que esa influencia no se limitaría a Antioquia. “No solo en Antioquia, Daniel. Estoy seguro que sí”, señaló, según el video compartido por Hernández.

Jota Pe Hernández confrontó a Iván Cepeda con videos de Coronell y Roy Barreras - crédito Colprensa - @ivancepedacast/X

La grabación continuó con otra intervención de Barreras en la que se refirió a la capacidad de mando de estructuras armadas en Caquetá y mencionó a alias Calarcá y alias Araña. El excandidato presidencial sostuvo que, en ciertos territorios, los grupos ilegales podían incidir en las decisiones electorales.

PUBLICIDAD

Barreras citó como ejemplo a López de Micay, municipio del Cauca. Según la declaración incluida por Hernández, allí los grupos armados no necesitaron obligar directamente a los ciudadanos a sufragar, sino que presuntamente recogieron documentos de identidad para luego entregar el registro electoral.

“Decide la votación el señor Araña, porque obliga”, afirmó Barreras en el fragmento. También añadió que, en el municipio mencionado, “recogen las cédulas” antes de entregar el registro electoral.

La publicación de Jota Pe Hernández buscó confrontar las afirmaciones de Cepeda en el Congreso con las intervenciones de Coronell y Barreras. El senador presentó esos fragmentos como elementos que, a su juicio, contradicen la idea de que la presión armada sobre el voto sea una hipótesis sin fundamento.

PUBLICIDAD

Iván Cepeda se despachó contra Iván Cepeda por el voto fusil - crédito Prensa Senado

Misión de la Unión Europea descartó detectar “voto fusil” en las elecciones

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), Esteban González Pons, afirmó que la misión no detectó el denominado “voto fusil” en Colombia, una práctica que había sido denunciada durante las elecciones del país.

Durante una intervención pública, el dirigente europeo remitió al informe de la misión para conocer la evaluación completa sobre las denuncias. “Lo que la misión ha visto, me remito al informe”, señaló González Pons.

El jefe de la MOE UE indicó que el documento expone “cuál es nuestra percepción” sobre ese asunto.

Por último, González Pons dejó una definición sobre el proceso electoral: “Nosotros no hemos detectado una injerencia de los grupos armados que haya afectado al resultado de las elecciones”.

PUBLICIDAD