Colombia

“Salud por Noa”: Ana del Castillo reveló el nombre de su primer hijo

La cantante vallenata confirmó a través de sus historias de Instagram que espera un niño. La revelación no llegó en un anuncio formal, sino en el intercambio espontáneo con su círculo cercano, días después de haber confirmado su embarazo con humor y una leyenda popular de Valledupar

Andrea Valdiri y amigos de la cantante organizaron una serenata y regalos para celebrar el embarazo de Ana del Castillo - crédito @anadelcastilloj/ Instagram
Andrea Valdiri y amigos de la cantante organizaron una serenata y regalos para celebrar el embarazo de Ana del Castillo - crédito @anadelcastilloj/ Instagram
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La cantante vallenata Ana del Castillo reveló el nombre de su bebé en camino a través de sus historias de Instagram: se llamará Noa, y será niño, según confirma el corazón azul que acompañó cada mención del nombre en las publicaciones.

Las imágenes circularon apenas días después de que la artista anunciara su embarazo el 1 de septiembre con una galería de fotos en Valledupar, en la que mostró una prueba positiva y escribió: “Y sí, estoy preñá”.

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El nombre llegó en medio de una celebración entre amigos

Las historias que revelaron el nombre de Noa muestran a Del Castillo en una salida nocturna con personas de su entorno cercano. En una de las imágenes, la cantante aparece sonriente junto a una amiga identificada como jannec_26, quienes posan mejilla con mejilla en lo que parece ser un restaurante. Al fondo, otras dos personas se abrazan.

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Ana del Castillo habría revelado el nombre y el sexo de su hijo en una publicación - crédito @anadel castilloj/IG

El texto superpuesto en esa historia dice: “Soy tía de Noa 💙 @anadelcastilloj Te adoro 😍”, a lo que la artista respondió en su propia historia: “Te adoro mashhhh 🥰😍”.

La segunda imagen, compartida por el usuario luisangelabogado, muestra a Del Castillo sentada en una mesa, con el vientre visible bajo un top blanco y una falda beige. Sonríe mientras sostiene una taza de cobre, y otra mano en el encuadre alza una taza igual en señal de brindis. El texto de esa historia es directo: “Salud por Noa! 💙 @anadelcastilloj”.

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La revelación no llegó en un anuncio formal. Fue el intercambio espontáneo entre la cantante y su círculo más cercano el que terminó por confirmar tanto el nombre como el sexo del bebé.

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Un corazón azul habría sido la confirmación del género del bebé que espera Ana del Castillo - crédito @anadelcastilloj/IG

El embarazo fue confirmado días antes con humor y fe

El anuncio oficial llegó el 1 de septiembre a través de su cuenta de Instagram, con una publicación que combinó humor, gratitud y una leyenda popular de Valledupar. La artista relató que desde niña soñaba con ser madre y que en esa ciudad existe una creencia según la cual sentarse junto a la estatua del fallecido cantante Diomedes Díaz puede provocar un embarazo, dada la reputación que rodeó al llamado Cacique de La Junta en vida.

Del Castillo usó esa superstición como punto de partida para dar la noticia. “Oye, peláaaaaa, no te sientes al lado de Diomedes que vai a quedá preñá. Y sí, estoy preñá”, escribió en la publicación, que cerró con una advertencia en tono jocoso para quienes visiten los espacios vinculados al cantante: que lo hagan “bajo su propia responsabilidad”.

La serie de fotografías incluyó una imagen junto a la estatua de Díaz en Valledupar, donde aparece con un vestido rosado y una amplia sonrisa. La galería cerró con una foto de la prueba de embarazo, con la palabra “Embarazada” visible, que despejó definitivamente los rumores que venían circulando desde días antes.

Ana del Castillo no informó el tiempo de gestación ni confirmó la identidad del padre de su bebé tras anunciar el embarazo - crédito @anadelcastilloj/Instagram
Ana del Castillo no informó el tiempo de gestación ni confirmó la identidad del padre de su bebé tras anunciar el embarazo - crédito @anadelcastilloj/Instagram

Los rumores precedieron al anuncio por casi 24 horas

La confirmación llegó después de que trascendieran versiones no oficiales sobre un posible embarazo, alimentadas en parte por el anuncio de la salida de Roland Valbuena Jr. como mánager de la artista y por comentarios sobre su aspecto físico durante un concierto reciente.

Hasta ese momento, Del Castillo solo había hecho referencia a atravesar una “tormenta” emocional, sin mencionar la palabra embarazo.

Un día antes del anuncio, publicó un mensaje en el que expresó temor por su seguridad y pidió respeto para vivir “este momento en paz”, lo que generó preocupación entre sus seguidores y motivó mensajes de apoyo, entre ellos el de la influenciadora Andrea Valdiri.

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Esta habría sido la aparición de Ana del Castillo que despertó los rumores de un embarazo - crédito @anadelcastilloj/IG

La cantante no informó en ninguna de sus publicaciones cuántas semanas de gestación tiene ni confirmó la identidad del padre de Noa. Tampoco Valbuena Jr. se pronunció al respecto. Ambos aspectos permanecen sin confirmación oficial.

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