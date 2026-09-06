Pensión de exfutbolistas en Colombia: un partido que van perdiendo las leyendas y con “jugadas sucias” de los clubes

El fútbol colombiano afronta un nuevo escándalo por la falta de pago de pensión de algunos clubes a cientos de exfutbolistas que jugaron entre 1960 y el año 2000 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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En Colombia, el derecho a la pensión está protegido por la Constitución Política, pero en el caso del fútbol nacional, tal parece que no se cumple por las denuncias contra varios clubes profesionales por no reconocer semanas cotizadas a algunos exjugadores.

De hecho, son casi 1.000 los exfutbolistas que reclaman pensión a los equipos del país, pues señalan que varias instituciones no reconocen las semanas pendientes a exdeportistas que contrataron hace seis décadas, pese a que muchos de ellos fueron referentes.

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La situación va más allá de un reclamo, porque, pese a que se encuentra en instancias legales, muchos de ellos pasan necesidades y el tiempo les juega en contra para obtener ese pago que tanto esperaron y por el que lucharon en el campo de juego durante mucho tiempo y para clubes de tanta historia, títulos y dinero.

“Hay clubes que dejaron de pagar”

Hugo Galeano fue futbolista de clubes como Millonarios, con el que salió campeón en 1987 y 1988, así como en el Junior de Barranquilla en los años 90, cuando también fue convocado por la selección Colombia para las eliminatorias al Mundial de Francia 1998.

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Después de dejar el fútbol, el exdefensor empezó una lucha para que los clubes reconozcan las semanas de pensión a cientos de sus antiguos compañeros y rivales, pues se encontró con la realidad de que cientos de ellos pasaban por condiciones precarias tras dejar el deporte, así que creó la Asociación de Exfutbolistas Profesionales Colombianos Selección Inmortal (Aexpro).

Hugo Galeano, recordado exjugador de Millonarios y la selección Colombia, ahora lidera a los exfutbolistas que reclaman las semanas pendientes para pensionarse - crédito @hgaleano24/Instagram

“Eso fue en el 2020, con el ”Pibe" Valderrama, que vino por acá a Bogotá y como nosotros no dejamos de hablarnos, nos reuníamos y me dijo: «Hugo, ¿por qué no creamos la Asociación de Futbolistas? Porque muchos de nuestros compañeros están llevados» como él dice”, mencionó el exfutbolista a Infobae Colombia.

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Galeano explicó que “desde muy atrás muchos hicieron demandas y denuncias a los clubes para que pudieran pagar esas semanas de pensión que les debían de seguridad social”, por lo que su objetivo con la asociación es que “vean que el problema no es de uno o dos, sino de cientos de futbolistas que, viendo las historias laborales, hay clubes que dejaron de pagar y, a la final, todos fuimos trabajadores”.

“Pero los clubes ahora dicen que, como cambiaron de razón social, entonces no les corresponde pagar lo adeudado. La ley dice que no hay prescripción de pensiones. Estamos legalmente constituidos, con Cámara de Comercio ante la DIAN y somos más de 2.000 exfutbolistas esperando a ver qué se resuelve, por eso siempre busco reuniones en el Gobierno, porque es donde se hacen las leyes y también obligarán, como el Ministerio del Trabajo, Colpensiones, como fuimos trabajadores y cumplíamos prestación de personal de servicio y remuneración, recibíamos sueldos y la ley habla sobre que, para ser trabajador, pues debe tener esos ítems”, añadió.

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El exdefensor mencionó que existen figuras del fútbol colombiano que pasaron por la misma situación y algunos ganaron demandas: “Está el caso de Miguel Escobar, que antes de morir le ganó al América y a varios clubes, que decían que Miguel no había jugado allá, y así pasa con muchos. Luis Carlos Perea estuvo por Nacional, Medellín, lo mismo Luis ”Bendito" Fajardo, que jugaron allá y les dijeron que no los conocían, no habían pertenecido. Hay muchos casos donde jugadores les han ganado estas demandas a los clubes”.

Miguel Escobar es uno de los tantos jugadores en Colombia que pasaron por problemas por temas pensionales durante sus años como profesionales - crédito Deportivo Cali

Otro punto que Galeano tocó es que, aunque hay normas que protegen los derechos de pensión, para la situación de estos exfutbolistas buscó ayuda en el Congreso: “Estuve en la Comisión Séptima del Senado, solicité una audiencia y les expuse esta problemática, de que los clubes dicen que cambiaron de razón social y muchos de nosotros estamos envejeciendo, pasamos más de los 62 años, muchos no tienen, de esas épocas, ni una semana cotizada”.

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Con respecto a este encuentro, Infobae Colombia trató de comunicarse con la senadora Norma Hurtado, que hace parte de dicha comisión, para explicar en qué va el proceso de los exfutbolistas, pero la respuesta desde su oficina de prensa fue: “Recogimos los comentarios y propuestas en la ponencia para segundo debate y confiamos en que el trámite legislativo permita materializar esa respuesta y atender las respectivas solicitudes”.

El exfutbolista compartió a este medio la Sentencia SL103-2019 de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de Casación Laboral, la cual decía lo siguiente: “Si bien no existe en Colombia una regulación específica incorporada al Código Sustantivo del Trabajo en punto a la vinculación laboral de los jugadores de fútbol a los clubes profesionales, es imperioso acudir a las normas generales contenidas en ese estatuto, con independencia a la época en que se hubiera ejecutado la relación subordinada, pues no sería lógico, jurídico y menos justo dejar desprotegidos a los jugadores de fútbol que real y efectivamente hubiesen tenido un contrato de trabajo”.

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“Descontaban, pero nunca los aportaron al sistema”

Luis Becerra es uno de los abogados que trabaja con Hugo Galeano en la Aexpro, conoce de fondo todos los casos de los cientos de exfutbolistas que se encuentran en la misma situación y reveló a Infobae Colombia las razones de que los clubes no reconozcan esas semanas pendientes.

“El problema no está en que hubieran dejado de pagar, es que les descontaban a los jugadores esos valores de seguridad social, pero nunca los aportaron al sistema. Hay evasión y elusión. Lo hacían por debajo de cuerda, aprovechándose de que los futbolistas no tenían ninguna clase de conocimiento frente a sus derechos deportivos ni laborales”, dijo el abogado.

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Según el abogado Luis Becerra, algunos clubes descontaron pensión a exfutbolistas que hicieron parte de sus instituciones hace más de cinco décadas, pero nunca enviaron ese dinero al sistema de seguridad social - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Becerra explicó que “muchos de los clubes ya los han vendido, se llaman de otra manera. Millonarios ya no se llama Club Deportivo Los Millonarios, sino que se llama Azul y Blanco. Junior lo mismo; Cali, América, Pereira, etcétera, y usted va andando por todo el fútbol colombiano y pasa igual. Entonces, el problema es muy grave porque la mayoría de los futbolistas que en su momento le aportaron al fútbol colombiano para que sea lo que es hoy y tengamos esas figuras que hoy tenemos, que ya tienen avión privado y cinco casas de cinco millones de dólares, eso fue un proceso”.

Becerra afirmó que, para los cientos de exfutbolistas que esperan su pensión, no es sencillo ayudarlos en su caso: “Hay una dificultad enorme, porque no todos tienen cómo pagarle a un abogado para que acuda a la justicia ordinaria. Entonces, muchos de ellos se quedan callados, por eso nosotros los tenemos agrupados y los estamos asesorando. Pero, ¿se imagina meter mil procesos por el sistema ordinario, en las diferentes ciudades de Colombia?, además del traumatismo que puede generar”.

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Arturo Segovia, que hizo parte de la selección Colombia, fue otro de los exjugadores que reclamó pensión por la falta de semanas cotizadas por los clubes - crédito Cortesía Hugo Galeano

“Son muy largos y sobre todo los laborales ordinarios, pues son procesos de dos, tres, cuatro años inclusive. Y si van a tribunal, se demoran otros dos. Hay muchos, inclusive, que han ido a casación y han perdido porque no tienen las pruebas. ¿Qué futbolista me va a sacar un contrato del año 70 para acá? ¿Quién tiene un contrato de esos? Nadie. ¿Quién tiene cómo le pagaban una nómina? ¿Quién puede demostrar cuánto se ganaba Willington Ortiz en 1978 en Millonarios? Él no se acuerda, él no tiene cómo probarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De eso se amparan los clubes, la Dimayor y la Federación, que ellos sí tienen un registro de todos los jugadores profesionales. La Dimayor también, pero ellos no quieren facilitar esos documentos", explicó.

Luis Becerra reveló que no muchos han ganado procesos, sumado a que señala complicidad de la Dimayor, Federación Colombiana de Fútbol e incluso de otros exjugadores, por su silencio, para afectar los casos: “Cuando han ido a jueces, porque ahí ya se han ganado varios procesos, pero individualmente. Por ejemplo, en América, Álex Escobar pudo ganarle al América”.

La Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, al parecer, se apartaron de los casos de reclamos de pensión de exfutbolistas a los clubes, pese a que el abogado Luis Becerra denunció que cuentan con los registros que demuestran que jugaron para esas instituciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“A pesar de que América lo negó hasta que pudo, él llevó varios testigos, jugadores que estuvieron con él y llevaron periódicos, fotografías para demostrar. Imagínese demostrarle a Millonarios que Willington Ortiz jugó en Millonarios, porque los tipos niegan que haya jugado. Muchos de los funcionarios que trabajan hoy tienen menos de 35 años; ni siquiera lo vieron jugar. Entonces, ese es un punto que va en contra de todo. Pero los que conectan todo esto y permiten todo esto son la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, como están asociados y a ellos les interesa no generar un problema gravísimo, lo niegan y se cubren entre ellos. Lo que se ha hecho es reuniones con la Defensoría del Pueblo para denotar el problema, porque esto no lo sabía el país. Hasta ahora estamos visualizándolo en algunas emisoras, pero hay algunos exfutbolistas profesionales, como por ejemplo Óscar Córdoba; a él no le interesa promover eso porque él va a ser uno de los perjudicados en Espn, lo echan”, afirmó.

Con respecto al marco normativo, Becerra afirmó que hay leyes que ayudan en los casos, pero la falta de contrato que demuestre que sí jugó en esos clubes acaba todo: “Ese régimen de transición lo que hace es proteger a algunos de los trabajadores que están entre la ley anterior, la ley 100, y la ley que empieza a operar a partir del primero de abril de 2027. ¿Se da cuenta? Y entonces ahí hay un régimen donde a ese trabajador lo van a proteger para que no pierda los derechos que tiene adquiridos, pero si usted no logra demostrar que hubo un contrato de trabajo, que se rige por tres elementos fundamentales que son la prestación personal de un servicio, la subordinación y el salario, ahí no hay contrato de trabajo y no puede reclamar nada".

Ante la falta de una copia del contrato que demuestre que jugó para algún club del fútbol colombiano y lo que se le descontó de pensión, el abogado Luis Becerra explicó que solo cuentan con fotos y recortes de periódico de sus épocas de deportista - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las únicas pruebas que el abogado dijo que esos exfutbolistas muestran son “sus fotos, llevan sus periódicos de hace muchos años, sus camisetas, los amigos que todavía viven, pero si no tiene cómo demostrarme que usted jugó para el Bucaramanga o Millonarios, Junior, América o Cali, se quedará en sus lamentos”.

El abogado añadió que, como ayuda a ellos, no les cobra honorarios y quiere devolverles algo a ellos como agradecimiento al fútbol, pero que lo único que, por ahora, les sirve para que la situación haga eco en el país es “sensibilizar a todas las entidades que tienen que ver con el problema, que es un problema de orden público, que es un problema social grave. Mil personas que trabajaron para el fútbol profesional colombiano están a la deriva y algunas en pobreza absoluta”.

Becerra también le suministró a este medio la lista de algunos exjugadores que hacen parte del grupo que reclama las semanas de pensión que nunca se cotizaron:

Hugo Alberto Galeano Vásquez

Arley Dinas Rodríguez

Erik Joel Cantillo Sánchez

Raúl Antonio Brochero Ramírez

Arturo Segovia

Álvaro Orlando Aponte Rojas

Christopher Hermes Moreno Arias

Guy Flavien Oyie

Luis Orlando López

César Augusto Hernández Bañol

Harold Hernando Morales Rey

Héctor Andrés Torres Marín

Junior Javier Romero Flórez

Juan Manuel Villamizar Araque

Harry Antonio Cuesta Sánchez

Nelson Dario Gómez Gómez

Néstor Fabián Salazar Díaz

Javier Cervantes Ordoñez

Wilmer Cabrera Linares

Roberth Villamizar Gómez

Luis Carlos Perea

Juan Moreno Hurtado

Luis Alfonso Romero Alonso

Ramiro Ruiz Banguera

Zabulón Ruiz Carrillo

Carlos Alberto Gutiérrez Herrera

Orlando Enrique Ballesteros Santos

Jhon Fredy Palacio Giraldo

Heriberto Niño García

José Ricardo Pérez Morales

Walker Alfonso Cuesta Mosquera

Oscar Faustino Ortiz Quiñonez

Arley Dinas Rodríguez

Erik Joel Cantillo Sánchez

Germán Darío Morales Rodríguez

Félix Antonio Polo González

Hernando García Rodríguez

José Luis García Rodríguez

Carlos Augusto Alvarez Maya

José Joaquín Castro Jiménez

Orlando Rafael Rojas Cantillo

Ricardo García Rodríguez

Pablo Enrique Zuleta Álvarez

Alexander Lemus García

Héctor Fabio Polo González

Juan Félix Cetre Castillo

César Rafael Calero Acosta

Fredy Alberto León Aristizábal

Antonio Saams de la Rosa

Luis Alberto Escobar Aguirre

Richard Ponton Rodríguez

John Edinson Osorio Montoya

Fabián Hernando Solano Guerrero

Roberto Mosquera Zúñiga

Manuel Alexander Fernández

Eddy Uriel Villarraga Soto

Hugo Tuberquia

Humberto de Jesús Sierra Sánchez

Mario Alberto Coll Montealegre

Hugo Alberto Arrieta Zuñiga

Victor Ferney Mosquera Mosquera

Oscar Hernan Galeano Buitrago

Humberto Mendoza

Luis William Morales Melo

Rubén Darío Hernández Ariza

Yesith de Jesús Trujillo Morales

José Domingo Molinares Almanza

Daniel Martin Gomez Quintero

José Alejandro Santos Ortiz

Luis Manuel Quiñones Castillo

Magno Gregorio Espinel Suárez

Sergio Angulo Bolaños

Lincoln Mosquera Castillo

Alberto José Pérez Sierra

Jose Alejandro Santos Ortiz

Leiner Ramos Viafara

Néstor Orlando Puerto Duarte

Carlos Enrique Estrada Mosquera

Ramiro Ruiz Banguera

Rodrigo Lozano Navarro

César Emigdio Galeano Vásquez

John Jairo Díaz Garzón

Saulo Hernández Castellanos

Leiner Arnelise Orejuela

Oscar Javier Solis Quintero

Eusebio Enrique Vera Lima

José de la Cruz Torres Sáenz

“Lamentablemente, son casos comunes”

El abogado Juan Alonso Sierra, consultado por Infobae Colombia, explicó los alcances legales de esta problemática para los exfutbolistas, al no ser reconocidos como trabajadores de dichas instituciones, las cuales han realizado toda clase de acciones para evadir sus responsabilidades.

“En primer lugar, la Ley 100 de 1993 da unos fondos especiales para las personas que son emprendedoras, los artistas plásticos, también para personas que no están dependiendo de un contrato laboral fijo, pueden acceder a estos fondos especiales que ha decretado el ministerio. Los deportistas están incluidos dentro de estas prerrogativas. Entonces, esta regulación especial permite que ellos accedan a esos fondos siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley, las 1.300 semanas, la edad para pensionarse, que son los requisitos mínimos del régimen pensional en Colombia”, explicó.

Sierra afirmó que “lamentablemente, son casos comunes. Los empresarios o el mismo trabajador han dejado de tener visibilidad sobre las semanas cotizadas y puede ocurrir que existan falencias en esos periodos de cotización. Entonces podemos encontrar historial pensional incompleto. Para esto, el régimen laboral ha establecido una serie de prerrogativas y de acciones legales contempladas por el Código Sustantivo del Trabajo y especialmente por la Ley 100 de 1993, para hacer exigible esta responsabilidad del empleador. La primera es una demanda ejecutiva donde se exige el cumplimiento del pago de estas semanas que faltan por cotizar”.

Uno de los cambios más recordados es el de Millonarios, que pasó de ser Club Deportivo Los Millonarios a Azul & Blanco Millonarios Fútbol Club S. A. - crédito Millonarios FC

Con respecto a los casos de exjugadores que pasan por condiciones de pobreza absoluta por la falta de una pensión, el abogado dijo que existe una vía legal: “Cuando afecta el mínimo vital de una persona, de que la persona no puede sostenerse, se debe sustentar esa situación, que no puede alimentarse, que son unas condiciones que afectan su vida diaria. Él podría sustentar una acción de tutela como último recurso para acceder a ese derecho fundamental, porque debemos tener en cuenta que la seguridad social es un derecho fundamental”.

El abogado Sierra también dejó claro que el cambio de razón social no le da vía a los clubes profesionales para justificar el no pago de sus obligaciones pasadas: “Una empresa que simplemente cambia su denominación o su tipo social, pero sigue manteniendo la misma operación o se sigue identificando por el mismo número de identificación tributaria, que es el número que identifica a las empresas, hace que estas personas sigan obligadas a pagarle su seguridad social al trabajador, independientemente de su denominación. Por esa misma razón pueden seguir ejecutando esas obligaciones, exigiendo esos derechos, esas obligaciones adeudadas con los jugadores”.

“Uno de esos paradigmas fue abordado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia hace mucho tiempo, donde las empresas creaban diferentes nóminas y realmente era un grupo empresarial que manejaba estas nóminas. La Corte incluso dijo que «como pertenecen a una misma entidad, también está obligada al pago de estas nóminas»”.

Egidio Hinestroza reclama pensión a los clubes mientras vive el drama de la amputación de sus dos piernas

Egidio Hinestroza, exfutbolista recordado en el Deportes Quindío, no ha podido reclamar pensión por la falta de semanas que no le cotizaron y, en los últimos años, le fueron amputadas sus dos piernas y pasa muchas necesidades económicas - crédito Cortesía Hugo Galeano

Una vida dedicada al fútbol puede terminar en el olvido y la precariedad. Egidio Hinestroza, exarquero del Deportes Quindío, representa la voz de cientos de exfutbolistas colombianos que hoy luchan por el reconocimiento de sus derechos laborales y una pensión que aún les es negada por los clubes para los que entregaron su juventud y talento.

Hinestroza, nacido el 21 de julio de 1946 en Tumaco, fue figura en distintos equipos profesionales y, tras décadas de servicio al fútbol, enfrenta no solo problemas de salud graves, sino la indiferencia institucional. Su historia es reflejo de una problemática que afecta a todo el fútbol colombiano: la negación de semanas cotizadas y el desconocimiento de la relación laboral entre los clubes y sus jugadores.

El recorrido de Hinestroza comenzó en las canchas de Tumaco, donde jugó en el equipo Juvenil antes de pasar por Carmenía. Su salto al profesionalismo se dio en 1970 con el Deportes Quindío, equipo en el que debutó como portero y rápidamente se ganó el reconocimiento de la afición.

Egidio Hinestroza vive con una de sus hijas y requiere de cuidados especiales por su estado de salud - crédito Alcaldía de Armenia

A lo largo de su carrera, disputó 35 partidos oficiales y recibió 42 goles. En 1970 jugó 17 partidos; en 1971, 7; en 1975, 4; en 1981, 3, y en 1982, 4 más. Hinestroza también defendió los colores de Once Caldas y Nacional, y fue parte de una generación brillante de futbolistas tumaqueños. Compartió vestuario con figuras como Aníbaldo, Berrín y Alfonso Tovares, entre otros.

En el recuerdo, quedan anécdotas como el partido en Medellín, donde una jugada desafortunada le costó una fractura de costilla. Pese a la adversidad, Hinestroza nunca perdió la alegría de compartir con sus compañeros y el orgullo de representar a su tierra.

La realidad de Hinestroza es dura. Las complicaciones de salud lo llevaron a perder primero una pierna y, con el tiempo, la otra. Las imágenes que circularon en redes sociales muestran al exarquero saliendo del hospital en silla de ruedas, cubierto con una manta blanca, saludando con la mano izquierda que tantas veces desvió balones rumbo al gol.

El exjugador hizo un llamado a valorar los años entregados al fútbol - crédito Suministrada

El impacto de su situación, luego de haber tenido que ser amputado de sus dos piernas, situación derivada de su diabetes, ha despertado la solidaridad de la comunidad de Armenia y el Quindianos Club Deportivo anunció una campaña de apoyo. Este tipo de actividades también fue agradecido por la familia del exdeportista.

Hinestroza, pese a las dificultades, se mostró en su diálogo con Infobae Colombia sereno, agradecido por los mensajes de aliento e incluso tomando con humor su situación, pero añorando lo llevadera que sería su situación si tuviera la pensión por los años dedicados al fútbol.

La familia del futbolista en el diálogo con Infobae aseguró que el reconocimiento de la pensión de Egidio Hinestroza sería de gran ayuda para los cuidados que requiere, como la mensualidad en un sitio de cuidado para el adulto mayor al cual asistió diariamente durante un mes y se notaron mejoras en su estado de ánimo y salud.