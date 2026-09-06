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El ranking de la inestabilidad de los DT en la Liga BetPlay: de los 1.049 días del ‘Arriero’ Herrera a los 5 entrenadores que no suman una semana

El banco técnico en el fútbol profesional colombiano se ha convertido en una zona de alta volatilidad donde los proyectos a largo plazo son la novedad

Siluetas de tres hombres con traje de espaldas ante el campo de juego de un estadio de fútbol iluminado.
En Colombia, más de la mitad de entrenadores no dura ni un campeonato completo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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En Colombia, un semestre de la Liga Profesional de Fútbol en condiciones normales dura alrededor de 140 días entre la primera fecha del campeonato y el día que se entrega el trofeo al campeón.

Sin embargo, de los 20 equipos que disputan la primera división, nueve entrenadores actualmente superan esta cantidad de días en el cargo, lo que comprueba que los proyectos deportivos en la Liga BetPlay son bastante vulnerables.

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Santa Fe vs Once Caldas
Hernán Darío "Arriero" Herrera reclamó la pérdida de tiempo en el partido de Santa Fe ante Once Caldas - crédito Colprensa

El entrenador que más tiempo lleva en el cargo es Hernán Darío “Arriero” Herrera en el Once Caldas, el cual fue nombrado el 23 de octubre de 2023, completando 1049 días a la fecha de publicación de esta nota. Sin embargo, esta cantidad de tiempo no se ha traducido en títulos para el cuadro manizaleño.

Entre octubre de 2023 y septiembre de 2026, Once Caldas ha disputado seis ligas, dos copas Colombia y una Copa Sudamericana. El año en el que estuvo más cerca del título local fue en el segundo semestre del 2024, cuando fue segundo en el grupo B de los cuadrangulares semifinales. A nivel internacional, en la Copa Sudamericana 2025 llegó a cuartos de final y fue eliminado en penaltis por Independiente del Valle, pese a ganar en la ida 2-0.

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Alberto Gamero
Alberto Gamero cuenta con mucha expectativa en Millonarios para su segundo ciclo en 2026 - crédito Millonarios FC

El entrenador con el proceso más reciente es Flabio Torres, que fue anunciado el 4 de septiembre como nuevo entrenador de Alianza Valledupar FC, luego de la salida de Camilo Ayala. Alberto Gamero en Millonarios (3 días), Sebastián Viera en Junior FC (5 días) y René Rosero en Deportivo Pasto (8 días) completan el grupo de entrenadores que no superan la semana en el cargo, cuando en Colombia se juega la novena fecha, con varios partidos aplazados.

En los equipos históricos, el del proceso más largo es América de Cali, dirigido por David González, que a la fecha es líder del campeonato con 20 puntos en ocho partidos y se perfila como candidato al título, en contraste y dejando de lado al ya mencionado Alberto Gamero, de los equipos grandes del FPC, Atlético Nacional es el del proceso más jóven con Lucas González en la dirección técnica durante 75 días y siendo cuarto con 15 puntos y apenas cinco partidos jugados.

Estos son los entrenadores de la Liga BetPlay Dimayor II-2026 y el tiempo en sus cargos

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
David González y Pablo Repetto son dos de los entrenadores que superan los 100 días en sus cargos - crédito Cristian Bayona/Colprensa
  1. Hernán Darío “Arriero” Herrera (Once Caldas): 1049 días - 23 de octubre de 2023.
  2. José Luis García (Llaneros FC): 484 días - 10 de mayo de 2025.
  3. David González (América de Cali): 362 días - 9 de septiembre de 2025.
  4. Pablo Repetto (Independiente Santa Fe): 269 días - 11 de diciembre de 2025.
  5. Ricardo Valiño (Internacional de Bogotá): 259 días - 21 de diciembre de 2025.
  6. Arturo Reyes (Deportivo Pereira): 250 días - 30 de diciembre de 2025.
  7. Jhon Jaime Gómez (Boyacá Chicó): 198 días - 20 de febrero de 2026.
  8. Rafael Dudamel (Deportivo Cali): 181 días -9 de marzo de 2026.
  9. Hubert Bodhert (Jaguares FC) 158 días - 1 de abril de 2026.
  10. Luis Amaranto Perea (Independiente Medellín): 104 días - 26 de mayo de 2026.
  11. Pablo Peirano (Atlético Bucaramanga): 102 días - 27 de mayo de 2026.
  12. Flavio Robatto (Águilas Doradas): 82 días - 16 de junio de 2026.
  13. Lucas González (Atlético Nacional): 75 días - 23 de junio de 2026.
  14. Sebastián Oliveros (Deportes Tolima): 67 días - 1 de julio de 2026.
  15. Diego Arias (Fortaleza FC): 60 días - 8 de julio de 2026.
  16. Nicolás Chiesa (Cúcuta Deportivo): 20 días - 17 de agosto de 2026.
  17. René Rosero (Deportivo Pasto): 8 días - 29 de agosto de 2026.
  18. Sebastián Viera (Junior FC): 5 días - 1 de septiembre de 2026.
  19. Alberto Gamero (Millonarios FC): 3 días - 3 de septiembre de 2026.
  20. Flabio Torres (Alianza FC): 2 días - 4 de septiembre de 2026.

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