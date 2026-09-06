Reviven polémica entre Millonarios y Mondragón, candidato a asistente técnico de Alberto Gamero, por comentarios del exportero: “Gracias Faryd”

Faryd Mondragón podría ser el asistente técnico de Alberto Gamero en su segundo ciclo como entrenador de Millonarios - crédito Colprensa

Guardar

Faryd Mondragón podría incorporarse a Millonarios como asistente de Alberto Gamero en el inicio del nuevo ciclo del entrenador samario, una reconfiguración del cuerpo técnico que llega mientras el club busca corregir problemas recientes y se prepara para su debut ante Deportivo Pereira el domingo 6 de septiembre.

La renovación del grupo de trabajo incluye la salida del asistente Orlando Rojas y el preparador físico, Felipe Palmezano. En su lugar, Jorge Castro aparece como asistente técnico y Julio Charales como preparador físico.

PUBLICIDAD

La opción de Mondragón surgió a partir de información divulgada por el periodista Guillermo Arango en X, donde señaló que el exarquero es el nombre que Gamero quiere sumar a su nuevo cuerpo técnico.

Alberto Gamero logró el acuerdo para dirigir a Millonarios tras una reunión con el presidente Enrique Camacho - crédito Millonarios FC

La posible vinculación de Mondragón llama la atención porque su trabajo más reciente ha estado en los medios. El exguardameta se ha desempeñado como analista y panelista en Win Sports, aunque su nombre ya había entrado en el radar de clubes que evaluaban incorporarlo a un cuerpo técnico.

La decisión apunta a darle un nuevo aire al proyecto deportivo de Millonarios en el regreso de Gamero al banquillo. El entrenador retomó la conducción del equipo bogotano tras la salida del argentino Fabián Bustos y empezó de inmediato a mover piezas alrededor de su grupo de colaboradores.

PUBLICIDAD

Ese regreso se da después de su primera etapa entre 2020 y 2024, un período en el que consiguió la Copa Colombia de 2022, la Liga BetPlay I-2023 y la Superliga de 2024.

La posible llegada de Mondragón también tendría un peso singular por tratarse de una figura muy reconocida del fútbol colombiano. El exarquero de la Selección Colombia disputó los Mundiales de 1994, 1998 y 2014, y no registra hasta ahora una experiencia formal consolidada como integrante de un cuerpo técnico profesional.

Mondragón ya había estado cerca de asumir un cargo similar en Junior

Faryd Mondragón tendría su primera experencia en un cuerpo técnico en el FPC - crédito Reuters

No sería la primera vez que el exarquero queda cerca de pasar de los estudios de televisión al banquillo. En 2024 estuvo en conversaciones para sumarse al Junior de Barranquilla como ayudante de César Farías, pero no hubo acuerdo entre las partes.

PUBLICIDAD

En aquel momento, Carlos Antonio Vélez explicó en Planeta Fútbol, citado por el medio, que: “Los tres días terminaron y ya le hizo la contraoferta y ya Faryd tomó una determinación y es que no a Junior de Barranquilla”.

“Me motiva el proyecto de Junior, quiero aceptarlo, pero no hemos llegado a un acuerdo económico, no es una prioridad, sino un tema de sentimientos. Agradecido con la gente de Junior, si llego a un acuerdo me estaré vinculando con Junior”, declaró el mismo Mondragón en su momento

“#GraciasFaryd”, el post de Millonarios en el que exigió una rectificación y se burló del exportero de la selección Colombia

Post de Millonarios en 2020 reclamando a Faryd Mondragón por sus comentarios - crédito Millonarios - crédito X

En 2020, Millonarios FC exigió una rectificación a Faryd Mondragón por afirmar durante la transmisión del partido ante La Equidad que el club había anunciado a Jorge Segura como refuerzo y calificar de “papelón” la actuación de sus directivos.

PUBLICIDAD

En un mensaje publicado en X, la institución aseguró que nunca presentó al defensor como nuevo jugador y explicó que el contacto entre las partes solo alcanzó la etapa de interés verbal. El club pidió al exarquero corregir públicamente la información y retirar los calificativos dirigidos contra la entidad.

La institución precisó que sus contrataciones solo se comunican cuando las negociaciones están cerradas, el jugador supera los exámenes médicos y los contratos quedan firmados. Esa política, indicó, busca centralizar la información oficial en sus propios canales.

“Millonarios FC NUNCA ha anunciado al jugador Segura y el tema no pasó de ser más que un interés verbal de las partes”, señaló el club. La afirmación contradice lo expuesto por Mondragón durante la transmisión de Win Sports del encuentro frente a La Equidad.

PUBLICIDAD

Millonarios cerró su mensaje con una solicitud directa al exjugador y el hashtag utilizado en redes sociales para burlarse de sus comentarios: “Por tal motivo, Millonarios FC solicita respetuosamente al señor @FarydMondragon rectifique públicamente esta información y los calificativos ofensivos hacia nuestra institución”.