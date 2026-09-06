Durante operativo, una agente fue agredida en Ibagué: Alcaldía anuncia una denuncia penal por violencia contra servidor público

La Administración Municipal de Ibagué informó que la funcionaria resultó lesionada y que la acompañará en el proceso legal por la agresión - crédito @ROCHIGALEANO/X

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Una agente de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Ibagué fue agredida físicamente por una conductora, cuando intentaba inmovilizar un vehículo estacionado en una zona prohibida cerca de la Clínica Avidanti, en la Comuna Nueve.

La agresión ocurrió en la tarde del viernes 4 de septiembre, cuando la agente se disponía a inmovilizar un vehículo que estaba estacionado en una zona prohibida. La conductora reaccionó contra la funcionaria para impedir la sanción y se produjo un forcejeo en plena vía pública.

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La funcionaria resultó lesionada tras ser atacada por una conductora que buscaba evitar la inmovilización de su vehículo, estacionado en un lugar prohibido en inmediaciones de la clínicai.

La Alcaldía de Ibagué anunció acompañamiento jurídico para presentar una denuncia penal por violencia contra servidor público.

Una agente de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Ibagué fue agredida cuando intentaba inmovilizar un vehículo mal estacionado cerca de la Clínica Avidanti -crédito Captura de video

Testigos grabaron el episodio y difundieron los videos en redes sociales. En las imágenes se ve a la mujer que golpea en repetidas ocasiones a la agente durante el procedimiento.

Durante la pieza audiovisual se escucha de fondo a los ciudadanos diciendo: “No te dejes, no te dejes”; otro hombre afirmó: “Para eso le pagan la plata a ella, para que deje de estar robando a la gente”; más personas decían: “Dejen de estar explotando a la gente. ¿Por qué hacen así las cosas? No sea así“.

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La Administración Municipal confirmó que la funcionaria sufrió varias lesiones, aunque no reveló detalles adicionales sobre la secuencia exacta de la agresión ni sobre la identidad de la responsable.

Reacciones de la Alcaldía

El secretario de Movilidad, Camilo Martínez, cuestionó el ataque contra la servidora pública. “La agente estaba cumpliendo con su deber y lamentablemente resultó con múltiples lesiones”, afirmó.

Camilo Martínez afirmó que la agente de tránsito sufrió múltiples lesiones y rechazó la violencia contra servidores públicos en Ibagué - crédito Captura de video

El funcionario sostuvo que el cumplimiento de las normas de tránsito no puede convertirse en un motivo de violencia. “No podemos permitir que quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir las normas sean objeto de violencia”, remarcó Martínez.

El secretario añadió que “ninguna inconformidad justifica una agresión contra un servidor público”. La Secretaría de Movilidad y la Administración Municipal acompañarán a la afectada durante el proceso judicial.

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La denuncia será presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia contra servidor público. El acompañamiento legal busca respaldar a la agente tras las lesiones sufridas durante el operativo.

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, pidió respeto hacia los funcionarios encargados de regular la movilidad en la ciudad y aseguró que la Alcaldía investigará lo ocurrido.

“Será una tarea que tenemos desde la Administración Municipal: investigar minuciosamente lo sucedido”, dijo la mandataria al referirse al caso registrado en la Comuna Nueve.

La alcaldesa Johana Aranda anunció una investigación sobre la agresión y pidió respeto y tolerancia hacia los funcionarios de tránsito - crédito Alcaldía

Aranda también apeló a la convivencia entre los actores viales. “Hacemos un llamado a la tolerancia y a entender que nuestros funcionarios están prestando un servicio a la ciudad”, señaló.

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La alcaldesa advirtió que “este tipo de actos no se pueden tolerar”. Su pronunciamiento se produjo luego de que circularan las grabaciones de la agresión contra la agente.

La Secretaría de Movilidad informó que mantendrá los controles en los corredores de mayor circulación y en los sectores donde se prohíbe estacionar. La entidad indicó que esas acciones buscan proteger a peatones y conductores, además de garantizar el tránsito en la capital tolimense.

Dos nuevos ataques contra agentes ocurrieron cerca del Terminal y en la calle 103

La jornada de violencia contra funcionarios de tránsito no terminó con el episodio frente a la clínica. Durante la noche del viernes se produjo una segunda agresión en inmediaciones del Terminal de Transporte de Ibagué.

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En ese caso, otro agente fue atacado por un actor vial. La Policía Nacional intervino en el lugar y capturó al presunto responsable.

El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales. No se informaron detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron a esa agresión.

El tercer caso se registró durante la mañana del sábado 5 de septiembre sobre la calle 103. Un agente de tránsito realizaba labores de regulación cuando fue agredido por otra persona vinculada a la circulación vial.

La Policía también capturó al presunto responsable de ese ataque. El caso fue trasladado a la Fiscalía para que avance el trámite judicial correspondiente.

Los tres hechos ocurrieron en un lapso cercano y tuvieron como víctimas a integrantes del cuerpo de tránsito de la capital del Tolima. Dos de los presuntos agresores fueron capturados tras la intervención policial.

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La Secretaría de Movilidad informó que mantendrá los controles en corredores de alta circulación y en sectores donde se presentan estacionamientos prohibidos. La dependencia indicó que esas acciones buscan mantener el orden vial y resguardar a peatones y conductores.