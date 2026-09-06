Colombia

Así van las cuentas del Gobierno de Abelardo de la Espriella frente a partidos declarados de Gobierno o de oposición: Partido Liberal y Mira aún no han definido

La coalición oficialista reúne a ocho partidos y parte de las curules de paz, mientras que cuatro colectividades han expresado su oposición al Ejecutivo. Otras seis organizaciones faltan por decidirse

El mapa del Congreso ubica al oficialismo en ocho agrupaciones y parte de las curules de paz, con 72 votos en la oposición y 17 en la independencia - crédito Prensa Cámara de Representantes/Reuters
El mapa del Congreso ubica al oficialismo en ocho agrupaciones y parte de las curules de paz, con 72 votos en la oposición y 17 en la independencia - crédito Prensa Cámara de Representantes/Reuters
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Al cumplirse un mes del inicio del periodo presidencial de Abelardo de la Espriella, los 23 partidos políticos y movimientos con personería jurídica deberán definir ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) si serán de gobierno, independientes u oposición frente a la administración nacional.

De acuerdo con lo estipulado por el organismo electoral, las colectividades tendrán hasta el lunes 7 de septiembre para hacer oficial su posición ante el nuevo Ejecutivo, de acuerdo con la resolución 3962 del 18 de agosto de 2026.

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Esa norma obliga a las organizaciones políticas a hacer su declaración dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno y que, de no presentarlo, prevé sanciones de oficio por parte de la autoridad electoral si incumplen ese deber.

El dato de fondo está en la composición del Congreso, ya que la coalición de gobierno necesitaría 52 votos para tener mayoría en el Senado de 103 curules, mientras que en la Cámara el número mágico será 107 de 183 escaños durante el cuatrienio.

Vale mencionar que Abelardo de la Espriella no se inscribió con el aval de un partido político, sino mediante un movimiento ciudadano por firmas llamado Defensores de la Patria. Ese movimiento recibió personería jurídica por parte del CNE, por lo que se declaró como partido oficialista.

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El expresidente Uribe se deberá presentar el viernes 4 de septiembre de 2026 para continuar con la diligencia judicial en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe fue uno de los primeros en declararse en el oficialismo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Partidos de Gobierno

El presidente Abelardo de la Espriella ya cuenta con 141 votos firmes en el Congreso para sostener la gobernabilidad de su Gobierno.

En el bloque gobiernista están el Centro Democrático, la primera colectividad que anunció su apoyo a De la Espriella, y que cuenta con 47 escaños en el legislativo (17 en Senado y 30 en Cámara).

Posteriormente, aparece el Partido Conservador que cuenta con 30 curules (10 en Senado y 20 en Cámara), seguido del Partido de la U con 21 (8 en Senado y 13 en Cámara) y Cambio Radical con 19 (7 en Senado y 12 en Cámara).

Cambio Radical será partido de Gobierno y apoyará a Abelardo de la Espriella
Con esta misiva, Cambio Radical será partido de Gobierno y apoyará al presidente Abelardo de la Espriella en sus iniciativas - crédito suministrado a Infobae Colombia

Así mismo, el partido Alianza Social Independiente (ASI) sorprendió con su declaratoria como partido de Gobierno, al considerar que en la administración de Gustavo Petro iniciaron respaldando sus iniciativas, pero que fueron criticados por su nulo respaldo a proyectos como la reforma a la salud.

El movimiento cuenta con cinco curules en el legislativo, aunque tendrá la excepción del senador Luis Carlos Rúa, tras confirmar que mantendrá su independencia política.

Las otras colectividades que apoyarán a De la Espriella son el Partido Demócrata (una curul), Creemos (dos curules), 11 integrantes de las curules de paz y Salvación Nacional (cinco curules).

Bandera verde oscuro con el logo del partido Alianza Verde, que incluye un girasol amarillo y las palabras "ALIANZA Verde" en letras blancas.
El partido político Alianza Verde se declaró en Independencia al Gobierno de De la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Partidos en Independencia

Entre quienes ya definieron distancia del Ejecutivo sin ubicarse en la oposición formal aparece Alianza Verde. La decisión fue adoptada pese a las disputas entre los que querían declararse en oposición y quienes impulsaban la independencia para marcar distancia también del expresidente Gustavo Petro.

“Desde la independencia, acompañaremos las iniciativas que coincidan con estos principios y beneficien al país, presentaremos alternativas cuando existan mejores caminos y ejerceremos un control político y vigilancia al poder”, expresó el movimiento en su misiva.

A su vez, esa decisión también estaría vinculada con el resultado de las presidenciales y con el cálculo hacia las elecciones regionales y locales de 2027.

Nuevo Liberalismo
El Nuevo Liberalismo será independiente al Gobierno nacional para revisar cada propuesta en el Congreso - crédito Nuevo Liberalismo

El Nuevo Liberalismo, partido liderado por la familia del fallecido dirigente Luis Carlos Galán, también escogió el mismo camino de los verdes. En su pronunciamiento, el partido sostuvo que, aunque existan diferencias con el Ejecutivo, tampoco quieren ser parte de las disputas políticas, por lo que sugieren respaldar lo que, para ellos, será en beneficio de los colombianos.

“No hacemos parte de ese Gobierno. No nos convocaron a hacerlo ni tampoco lo hemos buscado”, indicaron.

En el Congreso, Alianza Verde cuenta con 17 curules, de los cuales, 11 fueron para Senado y 6 para la Cámara de Representantes. Mientras que el Nuevo Liberalismo tiene tres espacios otorgados (2 en Senado y 1 en Cámara).

Iván Cepeda junto a Abelardo de la Espriella han sido los que más han puntuado en las encuestas que se han realizado hasta el momento - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El Pacto Histórico y En Marcha ya radicaron su declaración de oposición ante el CNE y sus documentos están en estudio de la sala plena - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Partidos en Oposición

En total fueron cuatro colectividades que hicieron oficial su declaratoria de oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El primero fue el Pacto Histórico, movimiento liderado por el expresidente Gustavo Petro y el excandidato Iván Cepeda. Pese a perder las presidenciales, la colectividad quedó como la primera minoría y la bancada individual más grande del Congreso, con 25 curules en el Senado y 41 curules en la Cámara de Representantes.

En su estrategia parlamentaria, el movimiento anunció que ejercerá los mecanismos del Estatuto de la Oposición, con solicitudes de derecho de réplica en medios y espacios televisados frente a las alocuciones del presidente De la Espriella, además de reclamar participación permanente en puestos directivos y comisiones clave de Senado y Cámara.

También, en esta posición se encuentra el partido En Marcha, liderado por el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, que cuenta con una curul en el legislativo.

Igualmente, se encuentran los movimientos Libres y La Fuerza, cada uno con un espacio asignado en el Congreso, lo que corresponde a 72 votos en contra para De la Espriella.

Ilustración acuarela de un edificio clásico con columnas, en escala de grises, y una gran letra 'L' roja de estilo acuarela en el lado derecho.
El Partido Liberal sigue sin definir su posición ante el CNE y su decisión es clave para la mayoría oficialista en el Congreso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Partidos que faltan

Uno de los partidos políticos que aún no ha oficializado su postura ante el Gobierno de Abelardo de la Espriella es el Partido Liberal, pese a que dicha colectividad apoyó al hoy mandatario colombiano en la primera y segunda vuelta presidencial.

Sin embargo, al interior del partido existe cierto incentivo para integrarse a la coalición, luego de la elección de Jorge Eliécer Laverde Vargas como contralor general de la República, según información recopilada por El Nuevo Siglo.

El Partido Liberal Colombiano obtuvo un total de 41 curules en el Congreso de la República para el periodo legislativo 2026-2030, tras las elecciones legislativas celebradas en marzo de 2026. De ellas, 13 fueron en el Senado y 28 están en la Cámara de Representantes.

En el grupo de fuerzas que todavía deben resolver su ubicación aparecen el partido Mira, ADA (Alianza Democrática Amplia), Colombia Renaciente, Colombia Justa Libres, el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).

Las primeras cuatro colectividades, según el diario citado, podrían integrar el bloque de independientes, mientras que los dos restantes serían oposición por su cercanía con el Pacto Histórico.

A esa lista se suman dos movimientos con curules de circunscripciones de minorías étnicas que estrenan personería jurídica: Unidad en Minga por Colombia, con el escaño en la Cámara indígena, y Libres Consejo Comunitario el Naranjo, en la Cámara afrocolombiana. Según el medio, ambas fuerzas se perfilarían como independientes o de oposición.

El Estatuto de la Oposición también permite que las organizaciones políticas modifiquen una sola vez su declaración durante el periodo de gobierno, siempre ante la autoridad electoral.

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