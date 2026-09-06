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América vs. Nacional: goles, peleas y un lesionado en el amistoso en Miami que afecta a los Diablos Rojos para el resto de la temporada

Brayan Córdoba, defensa Escarlata, se fue lesionado en la victoria del cuadro Verdolaga en el amistoso que se jugó en la antigua casa del Inter Miami

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Atlético Nacional venció 3-1 a América de Cali en un amistoso de la Serie Colombia jugado en Estados Unidos, un clásico que saturó el calendario de los equipos del fútbol colombiano, pero que parte de su boletería fue destinada a las víctimas del terremoto del 10 de agosto en Colombia.

La lluvia y una tormenta eléctrica retrasaron casi una hora el inicio en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, en la Florida. El partido se disputó en la antigua casa de Inter Miami y que ahora sirve como sede de entrenamiento, y reunió a numerosos hinchas colombianos en las tribunas pese al clima adverso.

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Nacional afrontó el encuentro con todas sus figuras y lo jugó con seriedad, mientras América lo asumió como una exhibición, por los jugadores alineados, sin dejar de competir. El equipo de Medellín, dirigido por Lucas González, terminó imponiéndose con claridad en el desarrollo general.

Edwin Cardona abrió el marcador para Atlético Nacional tras un rebote en el área y luego volvió a convertir para ampliar la ventaja - crédito Atlético Nacional
Edwin Cardona abrió el marcador para Atlético Nacional tras un rebote en el área y luego volvió a convertir para ampliar la ventaja - crédito Atlético Nacional

El primer gol llegó tras un rebote en el área. Cardona remató de derecha después de un despeje a medias, en una acción iniciada por un intento previo de Poveda, de acuerdo con la publicación.

América encontró el 1-1 por medio de Jhon Murillo, que marcó con un taco ante la salida de Franco Armani. La jugada nació de una acción previa de Quiñones, la cual devolvió el equilibrio al partido. La igualdad duró muy poco. Un minuto más tarde, Poveda puso el 2-1 con un zurdazo desde el borde del área tras una asistencia de Rengifo.

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El tercer gol volvió a llevar la firma de Edwin Cardona. Desde una pelota quieta cobrada con precisión; para el diario, el mediocampista convirtió de penal y selló el marcador antes de la media hora inicial.

Después del arranque abierto, el partido se endureció. Las divididas fueron fuertes y por momentos subió la tensión entre los futbolistas, en un compromiso jugado con pierna fuerte. Alfredo Morelos protagonizó un altercado junto a Luis Quiñones, luego de que el segundo despejara un balón en el área y el delantero intentara golpearlo con la mano.

El clásico entre Atlético Nacional y América de Cali se endureció tras el arranque y dejó un altercado entre Alfredo Morelos, Luis Quiñones y Marlon Torres - crédito América de Cali
El clásico entre Atlético Nacional y América de Cali se endureció tras el arranque y dejó un altercado entre Alfredo Morelos, Luis Quiñones y Marlon Torres - crédito América de Cali

El juez central del compromiso resolvió sacando una tarjeta amarilla al delantero verdolaga y otra a Marlon Torres, que se involucró en la pelea con otro fuerte empujon al atacante.

La segunda mitad ofreció menos opciones de ataque para ambos equipos. Hubo múltiples cambios en todas las posiciones y el conjunto verdolaga administró la ventaja, aunque todavía generó intentos con Uribe y Sarmiento, mientras sintió las salidas de Cardona y Rengifo.

El triunfo fue para Nacional y dejó una alegría para sus hinchas en Estados Unidos. América, que venía de imponerse en el cruce previo por la Liga BetPlay II-2026 con un gol de Yeison Guzmán en el Pascual Guerrero, no pudo repetir en esta presentación fuera de Colombia. El cuadro Escarlata deberá solucionar la baja de Brayan Córdoba, que tuvo que ser sustituido por una lesión en el isquiotibial y podría ser baja por al menos dos meses, depende de la gravedad.

Nacional retomará la liga colombiana el miércoles 9 de septiembre con el partido aplazado ante Chicó en Tunja, correspondiente a la primera fecha. Antes enfrentará el lunes 7 de septiembre al Deportivo Cali en el partido único de la Copa Colombia, a puerta cerrada en el estadio Atanasio Girardot. América, líder del campeonato, volverá a jugar el domingo 14 de septiembre frente a Deportivo Pasto en el estadio Pascual Guerrero.

Así van Atlético Nacional y América de Cali en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Atlético Nacional venció 3-1 a América de Cali en un amistoso de la Serie Colombia jugado en Estados Unidos - crédito Atlético Nacional
Atlético Nacional venció 3-1 a América de Cali en un amistoso de la Serie Colombia jugado en Estados Unidos - crédito Atlético Nacional
  1. América de Cali: 20 puntos / +15 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  2. Independiente Medellín: 15 puntos / +5 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  3. Deportes Tolima: 13 puntos / +3 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  4. Atlético Nacional: 12 puntos / +8 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  5. Millonarios FC: 11 puntos / +4 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  6. Llaneros FC: 11 puntos / +1 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  7. Independiente Santa Fe: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  8. Atlético Bucaramanga: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.

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