Shakira llevará una experiencia total para su residencia de conciertos en Madrid, inspirada en el “realismo mágico”

Shakira desplegará en Madrid una residencia de conciertos como parte de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre - crédito @shakira/Instagram

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Shakira convertirá su paso por Madrid en mucho más que una serie de conciertos. La residencia que tendrá lugar en el Recinto Iberdrola Music y llevará temporalmente el nombre de “estadio Shakira”, se extenderá entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre, y contempla actividad ininterrumpida desde las 12:00 del mediodía hasta la medianoche, hora local, con el objetivo de que el público permanezca en el recinto durante buena parte del día, antes y después de cada show.

Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España y responsable del proyecto, adelantó que cada jornada tendrá un carácter distinto. “Nunca va a ser igual”, aseguró en declaraciones recogidas por Europa Press, y detalló que habrá sorpresas diarias, estrellas invitadas y contenidos renovados durante los fines de semana.

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La intención, según manifestó, es que quienes asistan más de una vez no se encuentren con la misma propuesta. “Esto solo acaba de empezar y la experiencia va a ser única”, señaló.

Más de 100 artistas invitados formarán parte de Macondo Park, el espacio central de la residencia de Shakira en Madrid - crédito Live Nation

El resultado final irá mucho más allá del estadio, y fue así que se confirmó la implementación de un complejo alrededor del estadio, concebido para que los asistentes puedan llegar horas antes del concierto y recorrer un parque dedicado a la cultura latinoamericana, con programación propia en música, gastronomía, literatura, arte, cine, moda, el universo creativo de la cantante y actividades infantiles. Para este despliegue se construyen, de forma específica, 15 hectáreas junto al escenario principal.

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La programación incluirá una oferta gastronómica a cargo de chefs reconocidos, además de actividades culturales inspiradas en las tradiciones de Barranquilla, ciudad natal de la artista. En ese apartado participa la coreógrafa Blanca Li, a quien Sagliocco definió como “una de las grandes figuras de la coreografía y las artes escénicas”. El recinto sumará también propuestas de literatura, danza, moda, cine y artes visuales, con la participación de más de 100 artistas invitados.

Todas las actividades previas a los conciertos están curadas por la propia Shakira bajo el concepto Es Latina, sustentado en la idea de que “la Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional”. También se confirmó que sus hijos, Milan y Sasha, curaron un espacio propio pensado para el público infantil, bautizado Macondito.

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Macondo Park toma su nombre del universo de Gabriel García Márquez y fue concebido como una celebración del realismo mágico y las raíces latinoamericanas - crédito Europa Press

El espacio elegido lleva por nombre Macondo Park, en referencia al pueblo ficticio creado por Gabriel García Márquez, y fue concebido como una celebración del “realismo mágico” que caracteriza la obra del Nobel de Literatura de 1982, así como de las raíces culturales latinoamericanas.

Según Sagliocco, la cantante tuvo un rol determinante en el diseño de la experiencia: “Shakira ha elegido y decidido todo” y “lo dirige todo”, afirmó, y agregó: “Se va a quedar aquí más de un mes a vivir. Se convertirá en su casa y su residencia. Nunca mejor dicho”.

La elección de la sede tampoco fue arbitraria. “Madrid es latina más que nunca y es la capital de Latina y también el puente a Latinoamérica”, explicó el presidente de Live Nation España, quien señaló que Barcelona también estuvo entre las opciones consideradas, aunque la falta de un espacio con las dimensiones necesarias terminó por inclinar la decisión hacia la capital española.

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Shakira, la gran triunfadora de los Premios Juventud 2026

Shakira y Burna Boy ganaron un premio por su tema “Dai Dai” en los Premios Juventud 2026 - crédito @premiosjuventud/Instagram

La colombiana se consagró como una de las figuras más premiadas en la edición 2026 de los Premios Juventud, celebrada por primera vez en suelo europeo, en Marbella, España.

La artista colombiana no asistió a la ceremonia, pero se llevó tres galardones: artista Premios Juventud femenina, categoría en la que superó a Karol G, Rosalía, Aitana, Anitta y Young Miko; colaboración OMG, por Dai Dai, el tema junto al nigeriano Burna Boy que funciona como canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que encabezó las listas globales de Billboard durante semanas; y mejor canción pop, por Bésame, su colaboración con Alejandro Sanz.

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Shakira también competía en mejor dance track con Algo Tú, junto a Beéle, categoría que terminó en manos de Yapaque, de Farruko, Greeicy y Steve Aoki. Además, estuvo nominada a mejor gira por su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, pero perdió frente a Bad Bunny, que se impuso con su Debí Tirar Más Fotos World Tour.