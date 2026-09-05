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Junior de Barranquilla vs. Jaguares: hora y dónde ver el debut de Sebastián Viera en el Tiburón

Luego de la salida de Alfredo Arias tras el empate contra Santa Fe, el club arrancará una etapa con el exarquero, que fue uno de los máximos ganadores de la institución

Sebastián Viera
Sebastián Viera fue presentado por el Junior el 1 de septiembre, como reemplazo de Alfredo Arias - crédito Junior FC
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Junior de Barranquilla fue uno de los equipos que cambiaron de técnico en el segundo semestre de 2026, en una decisión que sorprendió a todos por el despido de Alfredo Arias, bicampeón del fútbol colombiano, por los malos resultados a lo largo de la Liga BetPlay, sumado a la eliminación en la Copa Colombia.

Sebastián Viera está listo para debutar en el encuentro frente a Jaguares, rival que pelea por salir del descenso, de los últimos puestos de la tabla del campeonato y salvar la campaña de Hubert Bodhert, que no ha encontrado el camino para conseguir la regularidad en la temporada.

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Con respecto al Tiburón, el uruguayo toma un equipo que no sabe lo que es ganar en el segundo semestre, lo que preocupa a los aficionados y la dirigencia de cara a la Copa Libertadores 2027, pues se espera que la plantilla actual sea la base para el certamen continental.

Hora y dónde ver Junior vs. Jaguares

Los barranquilleros quieren iniciar con pie derecho la apuesta con el timonel uruguayo, pues es su segundo club como timonel y el primero de tanta historia, lo que aumenta la presión por conseguir resultados desde el primer encuentro y sin tiempo para consolidar una nómina fuerte.

El debut de Sebastián Viera con Junior de Barranquilla ante Jaguares será el sábado 5 de septiembre, desde las 8:30 p. m., y se podrá ver en televisión, para todos los aficionados, en el canal deportivo Win+ Fútbol, así como por la plataforma llamada Win Play en cualquier dispositivo.

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Sebastián Viera
Sebastián Viera quiere empezar con el pie derecho su ciclo de entrenador en el Junior frente a Jaguares en Barranquilla - crédito Junior FC

Dicho compromiso será en el estadio Romelio Martínez, con capacidad para 12.000 espectadores y es la casa temporal de los tiburones hasta noviembre, cuando sea entregado al club el Metropolitano de Barranquilla, remodelado y ampliado a 65.000 espectadores, tras la final de la Copa Sudamericana.

Viera lleva cuatro días de prácticas con el Junior, en los que conoció de fondo al plantel y se hizo a una idea de la formación que desea aplicar en su debut en casa, pues no quiere fallar ante los miles de aficionados que lo acompañarán contra Jaguares, ahora como entrenador.

En medio del primer entrenamiento como director técnico de Sebastián Viera, se evidenció que Víctor Pacheco será uno de sus asistentes técnicos - crédito Toque Sports
En medio del primer entrenamiento como director técnico de Sebastián Viera, se evidenció que Víctor Pacheco será uno de sus asistentes técnicos - crédito Toque Sports

De otro lado, Jaguares espera un triunfo para dar un golpe de opinión en el campeonato colombiano, pues mantiene una pelea cerrada con Boyacá Chicó y el Cúcuta Deportivo por salir de la zona de descenso, pero la tarea no es sencilla porque debe hacer una campaña sobresaliente en lo que queda de la fase de Todos contra Todos.

Nueva camiseta del Tiburón

Junior de Barranquilla y la marca alemana Adidas presentaron la tercera camiseta del club para esta temporada, con una base blanca y detalles en tonos rosado y rojo que se apartan de los colores tradicionales del equipo.

Según la empresa, el diseño rinde homenaje a la cayena, una flor representativa de Barranquilla, y busca reflejar la identidad local a través de sus matices: “El diseño parte de una base blanca que transmite frescura y elegancia, con distintas tonalidades de rosa inspiradas en los matices de la flor. La franja horizontal que atraviesa el pecho es el eje visual de la prenda, aportando un contraste moderno y vibrante. Los detalles en rojo del cuello y las mangas evocan la intensidad de los pétalos y mantienen el vínculo con los colores históricos del club”.

Junior de Barranquilla
La reina del Carnaval de Barranquilla con la nueva camiseta del Junior de Barranquilla - crédito @michellecharf/Instagram

Como elemento final, la silueta de la cayena aparece en la parte posterior de la camiseta, “un homenaje discreto a una flor que ha acompañado durante generaciones la vida de los barranquilleros”, indicó la compañía en la presentación.

La prenda ya está a la venta desde hoy en tiendas oficiales del equipo, tiendas de la marca y en la página web de la marca. Cuesta $319.950 en versión de hombre y mujer, y $296.950 para niño; la pantaloneta del uniforme vale $219.950.

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