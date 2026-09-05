Un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana habría sido impactado tras un ataque con drones en Ocaña, Norte de Santander

La nave aérea fue atacada con drones, en medio de la ofensiva militar ordenada por el presidente, Abelardo de la Espriella - crédito FAC

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Un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) habría resultado impactado este 4 de septiembre de 2026 durante un ataque con drones contra tropas del Ejército en Ocaña, Norte de Santander.

La información preliminar indica que el ataque fue ejecutado con un enjambre de drones y que los responsables serían integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial la afectación de la aeronave ni han informado sobre posibles heridos.

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Después de la acción, unidades militares desplegaron una operación en el área para establecer las circunstancias del hecho y ubicar a los responsables, informó Caracol Radio.

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