Petro cuestionó a comerciantes de Cúcuta que afirman estar en quiebra y que apoyaron a De la Espriella: “Abrí la frontera con Venezuela”

Los comerciantes de Cúcuta aseguraron estar en quiebra y pidieron al presidente De la Espriella tomar medidas para mejorar el comercio - crédito @datoatipico/X

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El expresidente Gustavo Petro cuestionó el apoyo que tuvo el mandatario Abelardo de la Espriella en Cúcuta, Norte de Santander, pese a que durante su administración afirmó que tomó medidas para mejorar la economía de la ciudad. En septiembre de 2022, poco después de posesionarse como jefe de Estado,

Es de recordar que Petro, cuando era jefe de Estado, reabrió la frontera entre Colombia y Venezuela, permitiendo el flujo vehicular en el puente internacional Simón Bolívar.

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Según el exmandatario, la reapertura de la frontera surtió efectos muy positivos en la economía del país y, sobre todo, en la de Cúcuta, aunque esa decisión pudo haberlo puesto en aprietos con Estados Unidos. Y, a su juicio, la nueva administración podría implicar un retroceso en la materia.

“Hay cosas que no he logrado entender de ciertos sectores del pueblo colombiano. Si me di la pela y a riesgo de Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros), abrí la frontera con Venezuela para reactivar la entonces en bancarrota Cúcuta y enriquecerla con éxito, ¿por qué votaron para volver a la bancarrota?”, señaló el expresidente en una publicación en su cuenta de X.

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El expresidente Gustavo Petro cuestionó el respaldo de algunos ciudadanos en Cúcuta al mandatario Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

Comerciantes de Cúcuta advierten estar en la quiebra

Su comentario surgió por un video publicado por un influenciador, en el que se ve a varias personas respaldando a Abelardo de la Espriella. Los ciudadanos se encontraban en un centro comercial de Cúcuta. Posteriormente, la grabación muestra las declaraciones de una comerciante que apoyó al hoy presidente en las elecciones y que ahora solicita ayuda del Gobierno ante las dificultades que están enfrentando el sector de venta de calzado.

“Que ese mensaje le llegue primeramente a todo Norte de Santander y también a nuestro presidente Abelardo de la Espriella, que le queremos hacer un llamado hoy urgente, SOS, debido a que la situación de los del gremio del calzado estamos pasando una crisis económica totalmente... Ya estamos prácticamente en quiebra”, dijo la ciudadana.

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Según indicó la comerciante, se disminuyó la afluencia de personas en el centro comercial, lo que ha estado afectando gravemente la comercialización de calzado y otros productos. Además aseguró que esa situación es resultado de la inseguridad que hay en la zona fronteriza.

El expresidente Gustavo Petro aseguró que la reapertura de la frontera con Venezuela tuvo éxito económico - crédito Alejandro García/EFE, Leonardo Muñoz/EFE y Sergio Acero/Reuters

“No tenemos ayuda de ningún, de ninguna entidad y queremos que de verdad, hoy, presidente, yo como tigresa del norte, como una de las que le colaboré para su campaña, escuche este video y nos pueda colaborar”, precisó.

La ciudadana indicó que, aunque los gremios del calzado y otros comerciantes son conscientes de que el Gobierno ahora está afrontando una emergencia derivada del terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto en el país, Cúcuta requiere de la atención del presidente.

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Los resultados de la reapertura de la frontera

Según el ex jefe de Estado Gustavo Petro, su decisión de reabrir la frontera con Venezuela fue exitosa en términos económicos. Así lo confirmó casi un año después (julio de 2023) el entonces ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, durante el Encuentro Binacional ‘La frontera como puente: integración comercial Colombia y Venezuela’, que se realizó en Cúcuta.

Entre el 26 septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2023, el comercio por la frontera con Venezuela alcanzó US$143,8 millones - crédito Luisa González/Reuters

Según los datos que presentó el ex jefe de cartera, entre el 26 septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2023, el comercio por la frontera alcanzó US$143,8 millones. Además, las exportaciones de bienes no mineros de Norte de Santander crecieron un 66,4% entre enero y mayo de 2023, cuando se recaudaron US$45 millones. En el mismo periodo de 2022 (antes de la apertura de la frontera), las exportaciones de bienes no mineros alcanzaron US$27 millones.

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“Con este exitoso proceso en Norte de Santander, se revive y avanza la integración de las fronteras. Desde el Gobierno del Cambio, trabajamos no solo por la integración regional, la solución amigable de conflictos, de crisis humanitaria, económica y social que han vivido algunas zonas de frontera, sino también para superar las brechas y garantizar el mejoramiento institucional y el adecuado desarrollo socioeconómico”, confirmó el exministro en su momento.