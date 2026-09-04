Colombia

Más de 5,2 millones de colombianos llevan hasta la adultez las consecuencias de la desnutrición infantil, según estudio

Las investigaciones advierten que las consecuencias pueden extenderse al desarrollo cognitivo, la escolaridad y los ingresos durante la vida laboral, mientras Colombia aún no cuenta con una política pública específica para atender esta problemática

En 2023, el 50% de las muertes por desnutrición infantil se registraron en zonas dispersas de Colombia - crédito Nicolás Téllez/Colprensa
Más de 400.000 niños menores de cinco años presentan actualmente desnutrición crónica en Colombia, de acuerdo con las estimaciones de Abaco - crédito Nicolás Téllez/Colprensa
Guardar

La desnutrición crónica infantil no desaparece cuando termina la niñez. Sus efectos pueden acompañar a las personas durante buena parte de su vida y, al mismo tiempo, representar un costo para la economía colombiana. Esa es una de las principales conclusiones de dos investigaciones presentadas por la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) y la Contraloría General de la República.

El estudio de Abaco, titulado La huella demográfica de la desnutrición crónica infantil en Colombia, calcula que 5.269.088 personas que viven actualmente en el país estuvieron expuestas a esta condición durante sus primeros años. La cifra equivale al 15,9% de la población colombiana.

PUBLICIDAD

Los efectos de la desnutrición crónica durante la infancia pueden afectar la capacidad cognitiva y el desempeño educativo años después -crédito Fernando Vergara/AP Foto
Los efectos de la desnutrición crónica durante la infancia pueden afectar la capacidad cognitiva y el desempeño educativo años después -crédito Fernando Vergara/AP Foto

Las consecuencias identificadas abarcan aspectos que van desde el desarrollo cognitivo hasta las oportunidades laborales. De acuerdo con la investigación, quienes sufrieron desnutrición crónica durante la primera infancia pueden presentar una reducción de hasta 14,6 puntos en el coeficiente intelectual, perder hasta cinco años de escolaridad formal y registrar una disminución de hasta 54% en sus ingresos durante la adultez.

El problema, además, continúa afectando a los niños que actualmente viven en Colombia. La estimación de Abaco señala que 432.953 menores de cinco años presentan desnutrición crónica. El cálculo fue elaborado con base en la prevalencia de retraso en talla registrada para 2024 y las proyecciones de población del Dane publicadas en 2025.

PUBLICIDAD

El impacto no se queda en los hogares. Las capacidades cognitivas y la productividad que pueden perder los trabajadores que atravesaron esta condición durante su infancia también tienen consecuencias para las empresas. Según Abaco, esas pérdidas hacen que las compañías colombianas dejen de vender alrededor de 4.200 millones de dólares cada año.

El impacto económico también se refleja en la vida laboral, con menores ingresos para quienes estuvieron expuestos a la desnutrición durante sus primeros años -crédito Carlos Ortega/EFE
El impacto económico también se refleja en la vida laboral, con menores ingresos para quienes estuvieron expuestos a la desnutrición durante sus primeros años -crédito Carlos Ortega/EFE

A ese efecto se suma otro cálculo sobre el mercado laboral. La organización estima que los ingresos que deja de recibir la fuerza laboral del país por las consecuencias asociadas a la desnutrición infantil representan cerca de 2 billones de pesos mensuales.

Las cifras fueron presentadas junto con el estudio sectorial sobre Desnutrición Crónica en Colombia de la Contraloría General de la República, publicado en agosto de 2026 con apoyo técnico de Abaco. El documento pone el foco en una dificultad institucional: Colombia no cuenta actualmente con una política pública diseñada de manera específica para prevenir, detectar, monitorear, tratar y reducir la desnutrición crónica.

Aunque existen instituciones, programas y acciones que intervienen sobre los diferentes factores relacionados con esta problemática, el organismo de control identifica vacíos para atender de forma particular el retraso en talla. La Contraloría establece una diferencia frente a la desnutrición aguda, que sí dispone de rutas de atención clínica definidas. Para la desnutrición crónica, según el estudio, no existen metas nacionales unificadas, indicadores de resultado verificables ni asignaciones presupuestales exclusivas.

Desnutrición en Colombia
Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de Abaco, advirtió sobre el impacto de la desnutrición crónica infantil en el desarrollo del país -crédito ICBF/Colprensa

Esta falta de herramientas dificulta medir con precisión la efectividad de las acciones que se ejecutan y hacer seguimiento a los recursos destinados a atender a la población infantil. Por esa razón, los estudios plantean la necesidad de una respuesta que permita coordinar de manera más clara las intervenciones relacionadas con el problema.

Abaco sostiene que las experiencias internacionales muestran una característica común en los países que lograron disminuir rápidamente la desnutrición crónica: la convirtieron en una prioridad de Estado. Esas experiencias, según la organización, estuvieron acompañadas por metas definidas, liderazgo desde los niveles más altos y una mayor coordinación entre sectores.

Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de Abaco, insistió en que las cifras deben servir para dimensionar el alcance de una problemática cuyos efectos se extienden mucho más allá de los primeros años de vida. “Las cifras de estos estudios demuestran que la desnutrición crónica infantil es una emergencia silenciosa que nos está costando el futuro de millones de adultos y el desarrollo de nuestra economía”, afirmó.

Temas Relacionados

Desnutrición infantilPrimera infanciaDesnutrición crónicaAsociación de Bancos de Alimentos de ColombiaImpacto vida laboralColombia-Noticia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“¡Estamos firmes por la patria!”: el incómodo momento que vivió Gustavo Petro en un avión rumbo a México

Un pasajero seguidor del presidente Abelardo de la Espriella reconoció al exmandatario durante el abordaje de un vuelo y lanzó la famosa frase que identifica a los que apoyan el Gobierno de Colombia

“¡Estamos firmes por la patria!”: el incómodo momento que vivió Gustavo Petro en un avión rumbo a México

Alianza Verde será independiente pese al pedido de ocho congresistas de declararse en oposición al Gobierno De la Espriella: “Reprochable”

Los legisladores Ariel Ávila y Santiago Osorio rechazaron la decisión de la colectividad y aseguraron que la administración actual estaría “atacando” los principios básicos de la colectividad

Alianza Verde será independiente pese al pedido de ocho congresistas de declararse en oposición al Gobierno De la Espriella: “Reprochable”

El auxilio funerario de Colpensiones se mantiene gracias a la reforma pensional en 2027: se puede solicitar con estos documentos

La persona que necesite acceder a este beneficio deberá acreditar los documentos que exige la entidad y esperar la validación detallada de los pagos efectuados por los servicios

El auxilio funerario de Colpensiones se mantiene gracias a la reforma pensional en 2027: se puede solicitar con estos documentos

Soldado mató a dos uniformados y dejó un par más heridos tras atacarlos con su arma de dotación en base militar de Casanare

Las autoridades activaron los protocolos establecidos y coordinaron con inmediatez los actos urgentes para iniciar la investigación de los hechos

Soldado mató a dos uniformados y dejó un par más heridos tras atacarlos con su arma de dotación en base militar de Casanare

Juan Fernando Quintero salió en defensa de los colombianos que cambiaron de club y dio contundente mensaje: “Lo más relevante es tener el nivel”

El referente del Medellín cuestionó que se hable de una supuesta pérdida de valor de los futbolistas nacionales y puso como ejemplo su propia experiencia durante su paso por China

Juan Fernando Quintero salió en defensa de los colombianos que cambiaron de club y dio contundente mensaje: “Lo más relevante es tener el nivel”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara compartió un TBT con sus seguidores, acompañada de uno de sus novios en la ficción: el final sigue sacando sonrisas

Sofía Vergara compartió un TBT con sus seguidores, acompañada de uno de sus novios en la ficción: el final sigue sacando sonrisas

“Dejen de seguir a pendejos”: Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, arremetió contra Karina García por polémica con la raza de los perros

Shakira hizo historia otra vez con su cuarto himno mundialista: ‘Dai Dai’ arrasó en el listado de Spotify en el verano 2026

La historia de Valentina Trespalacios, la DJ asesinada en Bogotá, ya tiene película: María José Vargas será la protagonista

⁠Escro, prometido de Aida Victoria, arremetió contra Yina Calderón por defender al ‘Agropecuario’: la empresaria y su hermana, Juliana Calderón, respondieron

Deportes

Juan Fernando Quintero salió en defensa de los colombianos que cambiaron de club y dio contundente mensaje: “Lo más relevante es tener el nivel”

Juan Fernando Quintero salió en defensa de los colombianos que cambiaron de club y dio contundente mensaje: “Lo más relevante es tener el nivel”

Yaser Asprilla, jugador con proceso de selección Colombia, fue elegido como el mejor jugador de Girona en agosto: estas son sus estadísticas

Así formaría Millonarios con el técnico Alberto Gamero: hay cuatro ausencias y dudas en el ataque

Carlos Antonio Vélez dijo que le ofrecieron dinero para ponerse la camiseta de la selección Colombia: “Nunca había visto tanta plata junta”

Santa Fe también fue castigado en la Copa Sudamericana: esta fue la medida de la Conmebol por culpa de sus hinchas