‘Bendito Menor’ habría caído a manos de las propias Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: inteligencia militar verifica si fue ejecutado

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o ‘Bendito Menor’, habría sido asesinado por los propios miembros de la Acsn - crédito suministrada a Infobae Colombia

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Los organismos de inteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional verifican en la tarde del jueves 3 de septiembre una información según la cual Naín Pérez Toncel, conocido como alias Bendito Menor, pudo haber sido asesinado por integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), luego de que durante los últimos días dejara de aparecer en interceptaciones que venían efectuándose sobre sus comunicaciones.

“Tenemos tres días que no ha salido en las interceptaciones que venimos realizando en esta zona por donde él se mueve y fuentes humanas nos dijeron que lo habían asesinado porque no acataba órdenes”, dijo un oficial del equipo de búsqueda en una entrevista con Semana. Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos oficiales del ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, ni del presidente Abelardo de la Espriella sobre la suerte de este poderoso sujeto.

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La versión conocida apunta a que la orden habría sido impartida por un hombre identificado como alias Patiliso, y otro como alias Pinocho, en medio de confrontaciones internas dentro de la estructura armada por “insurrecciones” atribuidas al señalado cabecilla.

Alias Bendito Menor se hizo famoso en las redes sociales por la manera en que se exhibía con su pareja sentimental, alias Bebecita - crédito Naim Pérez/ Facebook

Mientras se confirma o descarta el reporte, en Magdalena, Cesar y La Guajira continúa una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para ubicar a Pérez Toncel, señalado de haber amenazado al expresidente Gustavo Petro y de retar en redes sociales al jefe de Estado actual, De la Espriella, al que en términos claros le declaró la guerra. Según la misma información, el despliegue cuenta con apoyo de inteligencia de los Estados Unidos.

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Al respecto, el oficial consultado explicó que en el rastreo se combinan interceptaciones y fuentes humanas, y sostuvo que dentro de la organización armada atribuyen consecuencias operativas a la conducta de “Bendito Menor”. “Los demás integrantes de la organización culpan a alias Bendito Menor de ser perseguidos por el Gobierno de Abelardo de la Espriella en todo el Caribe”, afirmó la fuente al citado medio.

De acuerdo con datos conocidos por Semana, el cerco incluye despliegues por tierra, aire y el mar Caribe, zona por la que el hombre se movería con un anillo reducido de seguridad. Sobre ese patrón de movilidad, otra fuente de inteligencia militar describió los corredores que se mantienen bajo vigilancia.

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El líder criminal es el más buscado en el departamento de La Guajira, con una recompensa de hasta $1.000 millones - crédito Policía Nacional

“A este bandido lo tenemos con seguimientos porque conocemos las zonas por donde se mueve en Magdalena, Cesar y hasta La Guajira. La información que hemos recibido es que por medio de lanchas rápidas se mueve y logra salir del espacio colombiano; por eso estamos cerrándole el cerco todos los días”, aseguró el oficial.

¿Quién es alias ‘Bendito Menor’, que habría sido asesinado?

Pérez Toncel ha sido identificado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Acsn, el grupo antes conocido como Los Pachencas. Su estructura mantiene presencia en la costa atlántica, en departamentos como La Guajira, Magdalena y sectores del Cesar, en donde se le atribuyen actividades de extorsión, tráfico de cocaína, homicidios y control territorial ilegal; por lo que fue declarado un objetivo de las autoridades, que iban tras su caída.

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El jefe criminal alcanzó notoriedad por su exposición en redes sociales, en una conducta poco habitual entre mandos de organizaciones armadas. A través de Facebook difundía videos de recorridos en motocicletas y camionetas por Riohacha, mensajes intimidatorios y anuncios sobre supuestas reglas o recompensas impuestas por su grupo; y también publicó contenidos sobre su vida personal, entre ellos una propuesta de matrimonio a su pareja frente al mar.

Nain Pérez es uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito suministrada a Infobae Colombia

En el presente año, alias Bendito Menor fue incluido entre los objetivos prioritarios de seguridad, con una recompensa de hasta $1.000 millones por información que permitiera ubicarlo. El cerco de las Fuerzas Armadas se intensificó en la Sierra Nevada por tierra, mar y aire, con apoyo tecnológico de inteligencia de Estados Unidos; y además, habría enviado cartas al Gobierno para pedir su inclusión en diálogos sociojurídicos, sin que ello frenara la ofensiva.

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A la par de esta información pendiente de verificación, se conoció la captura de Daniel Bravo Arias, alias La Puerca, en el corregimiento de Guachaca, área rural de Santa Marta. Unidades del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Metropolitana llevaron a cabo el operativo, que ocurrió luego de que la Fiscalía General de la Nación reactivara órdenes de captura contra 46 exintegrantes de organizaciones criminales, por instrucción presidencial.