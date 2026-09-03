Abelardo de la Espriella anunció nuevos equipos de seguridad para cárcel a la que trasladaron peligrosos criminales: “Vamos a cerrarles todos los espacios”

Abelardo de la Espriella afirmó que el Estado debe imponer control en las cárceles - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la entrega de equipos de seguridad para el pabellón de alta seguridad de la cárcel de Palogordo, ubicada en Girón, Santander, con el objetivo de reforzar las requisas, la vigilancia interna y el control sobre los reclusos.

El mandatario informó la medida a través de una publicación en X, donde sostuvo que los establecimientos penitenciarios no deben servir como puntos de coordinación para grupos delictivos. “La autoridad del Estado también se ejerce detrás de los muros”, afirmó.

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La dotación fue entregada por medio del Ministerio de Justicia y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Incluye cámaras corporales, dispositivos de inspección, detectores de metales, drones, chalecos balísticos y otros insumos destinados a las tareas de custodia.

Según el anuncio presidencial, los elementos permitirán ampliar la capacidad operativa del personal encargado de revisar celdas, supervisar accesos y prevenir el ingreso o uso de objetos prohibidos dentro del centro penitenciario.

Las cámaras corporales podrán registrar procedimientos de control y requisas. Los detectores de metales apuntan a identificar armas, teléfonos u otros objetos que puedan facilitar actividades ilegales. A su vez, los drones se incorporarán a las labores de observación en áreas de difícil acceso.

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Abelardo de la Espriella reforzó la seguridad en la cárcel de Palogordo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella señaló que la estrategia apunta a limitar las posibilidades de quienes mantienen vínculos con organizaciones criminales desde prisión. “Vamos a cerrarles todos los espacios”, expresó al referirse a los internos que pretendan continuar con actividades delictivas desde sus celdas.

El mensaje colocó el foco en la responsabilidad estatal sobre el sistema penitenciario y en la necesidad de impedir que los centros de reclusión sean utilizados para planear extorsiones, amenazas u otros delitos.

“La ley se cumple”, escribió el jefe de Estado al ratificar que el control en las cárceles corresponde a las autoridades.

La cárcel de Palogordo concentra un pabellón de alta seguridad, por lo que la incorporación de esta tecnología formará parte de las tareas de vigilancia sobre la población privada de la libertad considerada de mayor riesgo. El presidente cerró su publicación con la frase: “Firme por la Patria”.

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Abelardo de la Espriella entregó drones y cámaras para una cárcel de Santander - crédito Presidencia de Colombia

Abelardo de la Espriella trasladó a 20 internos de alta peligrosidad desde Barranquilla

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó el traslado inmediato de 20 internos considerados de alta peligrosidad desde cárceles de Barranquilla hacia distintos establecimientos penitenciarios del país.

La decisión, según indicó, respondió a una orden directa de su despacho para limitar presuntas operaciones criminales desde prisión. “El orden no lo negocio”, expresó el mandatario en un mensaje público. De la Espriella sostuvo que el Estado debe actuar con sus facultades legales frente a quienes buscan mantener actividades ilegales desde los centros de reclusión.

Los reclusos fueron enviados a otros centros penitenciarios

El jefe de Estado afirmó que los trasladados habían conservado privilegios y capacidad de coordinación detrás de las rejas. También señaló que esos espacios eran empleados, presuntamente, para promover extorsiones, amenazas y hechos de intimidación contra habitantes de Barranquilla.

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La comunicación no especificó cuáles fueron las cárceles de origen, los destinos asignados ni las identidades de los 20 reclusos.

- crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella dijo que la medida busca impedir que las penitenciarías funcionen como “oficinas del delito”. La declaración se inscribe en su mensaje de endurecimiento de los controles sobre personas privadas de la libertad vinculadas con estructuras armadas o redes de extorsión.

El presidente anticipó acciones contra cabecillas y sicarios

El mandatario aseguró que la estrategia alcanzará a cabecillas, extorsionistas, sicarios y otros responsables de desafiar a las autoridades. “Voy por todos”, sostuvo al prometer persecución estatal contra quienes dirijan actividades ilícitas desde cualquier lugar.

El pronunciamiento incluyó una referencia a la seguridad en el Caribe colombiano. El presidente afirmó que defenderá la tranquilidad de Barranquilla, de la región y del resto del país con “mano firme”.

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En su mensaje, De la Espriella remarcó que los grupos criminales no impondrán reglas mientras ejerza la Presidencia. “Aquí manda la ley”, escribió.

El presidente Abelardo de la Espriella anticipó nuevas medidas contra delincuentes que operan tras las rejas - crédito Presidencia

Alcalde de Girón pidió controles extremos ante posible traslado de 50 reclusos de alta peligrosidad a Palogordo

La posible llegada de más de 50 internos de alta peligrosidad a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, generó reparos entre autoridades de Bucaramanga y su área metropolitana.

El alcalde Cristian Portilla pidió controles estrictos para impedir que los reclusos mantengan actividades delictivas desde el penal.

De concretarse el traslado, la prisión albergaría a 66 personas que llegaron desde otros centros carcelarios en las últimas semanas. Entre los antecedentes figura el envío de 16 presuntos cabecillas de bandas criminales desde la cárcel de Itagüí, en Antioquia.

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El mandatario local manifestó su oposición a que delincuentes de ese perfil sean enviados a la región. Según afirmó, estas personas pueden conservar vínculos con sus organizaciones y afectar la seguridad de los territorios donde quedan recluidas.

“No llegan solos, llegan con sus estructuras”, sostuvo Portilla al referirse a los internos que serían conducidos a Palogordo. El alcalde señaló que acompañará las decisiones del presidente Abelardo de la Espriella, aunque solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a los organismos de inteligencia aplicar medidas especiales.

Portilla pidió que los nuevos reclusos no reciban beneficios que permitan contactos sin control con el exterior. “Se deben adoptar todas las medidas extremas”, expresó el mandatario, quien advirtió que, sin vigilancia suficiente, podrían repetirse extorsiones, ataques y otras conductas coordinadas desde los centros penitenciarios.

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