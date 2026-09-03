Juliana Guerrero tiene nueva fecha para audiencia de acusación en su contra: será acusada de falsificar títulos universitarios para entrar al Gobierno Petro

Juliana Andrea Guerrero Jiménez deberá comparecer el 9 de septiembre ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá por el caso de los títulos de la Fundación Universitaria San José - crédito @soy_juliana_g/Instagram

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Juliana Guerrero deberá comparecer el 9 de septiembre ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá para la formalización de la acusación por presuntas irregularidades en la obtención de títulos de la Fundación Universitaria San José, según un auto revelado por Semana.

La citación es a las 11:00 a. m. y corresponde a la etapa de acusación por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

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La diligencia fue reprogramada después de aplazamientos en el proceso por los diplomas que, de acuerdo con la información, la exasesora del Ministerio del Interior obtuvo a mediados de 2025.

El caso se centra en la supuesta obtención irregular de títulos de pregrado en Contaduría Pública y en programas tecnológicos en gestión contable y tributaria y contabilización de operaciones comerciales.

La audiencia se realizará luego de que Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, aceptara responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con la publicación.

Luis Carlos Gutiérrez Martínez aceptó responsabilidad en un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación por la entrega de títulos a Juliana Andrea Guerrero Jiménez - crédito San José Fundación de Educación Superior/Facebook

Según ese informe, Gutiérrez reconoció que participó en la entrega de los títulos a Guerrero pese a que ella no habría asistido a clases, presentado exámenes ni aprobado la prueba Saber Pro, y recibiría una condena de tres años de prisión.

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En una audiencia del 20 de agosto, Gutiérrez ofreció disculpas públicas: “Con todo el sentimiento le ofrezco disculpas a todos por este acto”, afirmó.

También aludió a los efectos personales del caso: “Lamentablemente, una decisión puede afectar la estabilidad familiar, personal y profesional”.

Hasta el momento Juliana Andrea Guerrero Jiménez no habría buscado un preacuerdo con la Fiscalía, por lo que el expediente avanzaría hacia la fase de juicio tras la diligencia del 9 de septiembre.

La investigación se abrió por irregularidades detectadas en la expedición de sus diplomas, sin embargo, en noviembre de 2025, la junta directiva de la Fundación San José anuló los dos títulos otorgados tras identificar inconsistencias en el proceso académico.

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