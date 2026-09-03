Colombia

Juliana Guerrero tiene nueva fecha para audiencia de acusación en su contra: será acusada de falsificar títulos universitarios para entrar al Gobierno Petro

La exasesora del Ministerio del Interior deberá acudir el 9 de septiembre al Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá, en una diligencia por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público a las 11:00 a. m.

Juliana Andrea Guerrero Jiménez deberá comparecer el 9 de septiembre ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá por el caso de los títulos de la Fundación Universitaria San José - crédito @soy_juliana_g/Instagram
Juliana Andrea Guerrero Jiménez deberá comparecer el 9 de septiembre ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá por el caso de los títulos de la Fundación Universitaria San José - crédito @soy_juliana_g/Instagram
Guardar

Juliana Guerrero deberá comparecer el 9 de septiembre ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá para la formalización de la acusación por presuntas irregularidades en la obtención de títulos de la Fundación Universitaria San José, según un auto revelado por Semana.

La citación es a las 11:00 a. m. y corresponde a la etapa de acusación por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

PUBLICIDAD

La diligencia fue reprogramada después de aplazamientos en el proceso por los diplomas que, de acuerdo con la información, la exasesora del Ministerio del Interior obtuvo a mediados de 2025.

El caso se centra en la supuesta obtención irregular de títulos de pregrado en Contaduría Pública y en programas tecnológicos en gestión contable y tributaria y contabilización de operaciones comerciales.

La audiencia se realizará luego de que Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, aceptara responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con la publicación.

Luis Carlos Gutiérrez Martínez, que fungió como secretario general de la Fundación Universitaria San José - crédito San José Fundación de Educación Superior/Facebook
Luis Carlos Gutiérrez Martínez aceptó responsabilidad en un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación por la entrega de títulos a Juliana Andrea Guerrero Jiménez - crédito San José Fundación de Educación Superior/Facebook

Según ese informe, Gutiérrez reconoció que participó en la entrega de los títulos a Guerrero pese a que ella no habría asistido a clases, presentado exámenes ni aprobado la prueba Saber Pro, y recibiría una condena de tres años de prisión.

PUBLICIDAD

En una audiencia del 20 de agosto, Gutiérrez ofreció disculpas públicas: “Con todo el sentimiento le ofrezco disculpas a todos por este acto”, afirmó.

También aludió a los efectos personales del caso: “Lamentablemente, una decisión puede afectar la estabilidad familiar, personal y profesional”.

Hasta el momento Juliana Andrea Guerrero Jiménez no habría buscado un preacuerdo con la Fiscalía, por lo que el expediente avanzaría hacia la fase de juicio tras la diligencia del 9 de septiembre.

La investigación se abrió por irregularidades detectadas en la expedición de sus diplomas, sin embargo, en noviembre de 2025, la junta directiva de la Fundación San José anuló los dos títulos otorgados tras identificar inconsistencias en el proceso académico.

Temas Relacionados

Juliana GuerreroFiscalía General de la NaciónFundación Universitaria San JoséTítulos universitarios falsosColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El colombiano Álvaro Montero se lleva toda la atención de la prensa Argentina tras la victoria de Boca Juniors en Copa Argentina: “Gigantero”

El portero ha jugado 12 partidos con la camiseta del equipo Xeneize que en la Liga Argentina es octavo y está en cuartos de final de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana

El colombiano Álvaro Montero se lleva toda la atención de la prensa Argentina tras la victoria de Boca Juniors en Copa Argentina: “Gigantero”

Abelardo de la Espriella anunció nuevos equipos de seguridad para cárcel a la que trasladaron peligrosos criminales: “Vamos a cerrarles todos los espacios”

El presidente anunció la entrega de detectores de metales, chalecos balísticos, cámaras corporales y drones para el pabellón de alta seguridad de Palogordo, en Girón

Abelardo de la Espriella anunció nuevos equipos de seguridad para cárcel a la que trasladaron peligrosos criminales: “Vamos a cerrarles todos los espacios”

El exgobernador “Kiko” Gómez habló desde prisión sobre su supuesta responsabilidad en atentado contra la Procuraduría: “He estado cumpliendo mi condena”

Desde la cárcel, el condenado aseguró que no ordenó acciones contra miembros de la rama judicial y pidió a la Fiscalía y a otras entidades identificar a los responsables del hecho

El exgobernador “Kiko” Gómez habló desde prisión sobre su supuesta responsabilidad en atentado contra la Procuraduría: “He estado cumpliendo mi condena”

Claudia Bahamón explicó en redes sus reiteradas ausencias en las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’: “Tuve un episodio cardiovascular”

La presentadora confirmó que debió detener las grabaciones y acudir a urgencias durante un reto de eliminación

Claudia Bahamón explicó en redes sus reiteradas ausencias en las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’: “Tuve un episodio cardiovascular”

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 3 de septiembre

La moneda europea presenta un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 3 de septiembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón explicó en redes sus reiteradas ausencias en las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’: “Tuve un episodio cardiovascular”

Claudia Bahamón explicó en redes sus reiteradas ausencias en las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’: “Tuve un episodio cardiovascular”

Karina García reapareció con rosas y lágrimas tras la polémica por demeritar a una mascota por no ser de raza pura: “Ha sido muy duro todo esto”

Yina Calderón sorprendió en redes al revelar que inició un proceso de adopción para ser madre: “No le haga ese mal a un niño”

Netflix anunció la fecha de estreno para la segunda temporada de ‘Medusa’: conozca los detalles de la trama

Caifanes anunció aplazamiento de sus fechas en Colombia para 2027 por el terremoto: solo una se mantiene

Deportes

El colombiano Álvaro Montero se lleva toda la atención de la prensa Argentina tras la victoria de Boca Juniors en Copa Argentina: “Gigantero”

El colombiano Álvaro Montero se lleva toda la atención de la prensa Argentina tras la victoria de Boca Juniors en Copa Argentina: “Gigantero”

Richard Ríos fue presentando en el Al Ittihad de Arabia Saudita: estos son los futbolistas colombianos que pasaron por la liga árabe

En video quedaron las reacciones de los jugadores de Millonarios a la salida de Fabián Bustos 24 horas antes del clásico: “No puede suceder”

Hincha de Santa Fe provocó a Leonardo Castro, figura de Millonarios tras el clásico capitalino: “¿Pa’ cuando el título internacional?”

Santa Fe derrotó 3-2 a Millonarios en el Clásico Capitalino por la Liga BetPlay 2026-II