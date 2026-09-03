Senadora del Partido de la U protagonizó viral momento en el debate de control político al ministro de Vivienda: “El gobierno de Gustavo Abelardo”

La congresista vallecaucana protagonizó un momento cómico durante una sesión en el Congreso al confundir el nombre del expresidente Gustavo Petro con el del actual mandatario, Abelardo de la Espriella; y tanto su reacción como las risas de sus colegas se hicieron virales - crédito Canal Congreso

Guardar

En un episodio que generó toda clase de reacciones, la política vallecaucana Norma Hurtado, que oficia como senadora del Partido de la U, protagonizó en la jornada del miércoles 2 de septiembre de 2026 un lapsus durante el debate de control político al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en la Comisión Séptima del Senado. El suceso fue fuente de comentarios jocosos no solo en el recinto legislativo, sino también en las diferentes plataformas digitales.

La congresista, que se destacó en la pasada legislatura por su oposición a la reforma a la salud de la administración de Gustavo Petro, se equivocó al referirse al Gobierno nacional, lo que provocó risas entre algunos asistentes y obligó a interrumpir por unos segundos su intervención. Y todo porque, más allá del yerro, que podría considerarse normal, la mujer dio de qué hablar por la manera en que reaccionó al mismo, con un acto espontáneo que sacó sonrisas.

PUBLICIDAD

Norma Hurtado hace parte de la Comisión Séptima del Senado, en la que se destacó en el periodo 2022-2026 por su oposición a la reforma a la salud de la administración de Gustavo Petro - crédito suministrada a Infobae

Hurtado tomaba la palabra para cuestionar la respuesta institucional frente a la emergencia habitacional posterior al sismo del 10 de agosto, cuando intentó mencionar al presidente. “Dentro de tanta incertidumbre, señor ministro, y con el mayor respeto para el gobierno del presidente Gustavo Abelardo de la Espriella, quiero decirle que Colombia…”, expresó la congresista antes de darse cuenta de su equivocación, que desató algunas carcajadas en la célula legislativa.

Fue entonces cuando la parlamentaria se detuvo antes de terminar la frase y trató de rectificar mientras desde el recinto se escuchaban reacciones.

“Ay, perdón, perdón para el gobierno del presidente”, se le escuchó a Hurtado, mientras hacía un llamado a la calma. “Tranquilos”, agregó la congresista, que no tardó en ver cómo su intervención comenzó a circular por las redes sociales, en el que se replicó el fragmento y, en especial, su grito, que ocasionó risas.

PUBLICIDAD

La remembranza a figuras como las de Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro le jugó una mala pasada a la senadora Norma Hurtado - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

La senadora intentó recuperar el hilo de su intervención mientras el ambiente de la sesión permanecía alterado por las risas y los comentarios de otros asistentes. Fue entonces necesario que Andrés Forero, presidente de la comisión, pidiera silencio para permitir que continuara el debate. “Orden, orden, por favor”, indicó el senador, en medio de los argumentos que se expresaban ante el ministro Beltrán, citado para que diera explicaciones sobre su gestión.

Ministro de Vivienda tuvo que responder por polémico viaje a Santa Marta

El lapsus de la senadora ocurrió durante una sesión centrada en la gestión de Beltrán ante la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. El ministro, que además es exalcalde de Bucaramanga, afrontó críticas de varios sectores políticos por su ausencia de las zonas afectadas en el fin de semana posterior a la tragedia, pues se encontraba en Santa Marta con su familia, aprovechando el puente festivo del 17 de agosto; situación que causó controversia.

PUBLICIDAD

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, precisó que "son 16 departamentos y 294 municipios afectados, por eso mantenemos una comunicación permanente con alcaldes y gobernadores para responder a las necesidades de las familias" - crédito Ministerio de Vivienda

En efecto, el viaje fue efectuado pocos días después de asumir la conducción del ministerio. Integrantes de la oposición calificaron su decisión como una falta de sensibilidad frente a los damnificados y cuestionaron que no hubiera acudido de forma inmediata a los territorios con mayores daños, motivo por el cual fue citado a la célula legislativa, para conocer sus explicaciones sobre el particular, en uno de los primeros escándalos del Gobierno de De la Espriella.

Ante esto, Beltrán —que pedirá $4 billones más para la reconstrucción— ofreció disculpas públicas a las personas afectadas por el movimiento telúrico y sostuvo que viajó para visitar a su familia y calificó las críticas como un “show mediático”. Así pues, la discusión en la Comisión Séptima se desarrolló en medio de un panorama de presión política sobre el ministro, debido a los reclamos por la atención inicial de la emergencia y dudas sobre la capacidad presupuestal.

PUBLICIDAD