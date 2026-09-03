Gregorio Eljach aseguró que dará una “batalla” para evitar que la Procuraduría quede por fuera de procesos penales: “No puede ser”

El procurador Gregorio Eljach aseguró que hay personas que trabajan con el Estado que han tratado de minimizar el trabajo de la Procuraduría en los procesos judiciales - crédito @PGN_COL/X

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El 3 de septiembre de 2026, durante la presentación y firma de la “Política para el uso responsable de la inteligencia artificial en la Procuraduría”, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró que se acerca una lucha política y jurídica para mantener una parte de las funciones del organismo de control que, al parecer, podrían ser eliminadas.

De acuerdo con el funcionario, un ministro hizo un comentario reduccionista sobre el trabajo que lleva a cabo la Procuraduría en escenarios judiciales.

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“A mí me dijeron esto, seguramente con ánimo de ofenderme, pero me dio fue risa. Me lo dijo un ministro de Estado en mi despacho la semana pasada. Tengo testigos: ‘Gregorio, la palabra más cara en el sistema judicial que atiende la Procuraduría es una sola: coadyuvo. Punto’. Para decir que la labor de la intervención judicial en muchos casos se reduce, eso es la percepción que la gente tiene en la calle”, precisó Eljach.

El procurador Eljach aseguró que ya están preparando la iniciativa con la que buscarían reducir las funciones de la Procuraduría. El Congreso deberá revisarla - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

El procurador informó que, en vista de la percepción que hay sobre la labor del Ministerio Público en los procesos judiciales, revivió una propuesta que pretende “quitarle a la Procuraduría todo el recurso humano y la función de intervención judicial en lo penal”. Además, buscaría pasarle esa responsabilidad “a la burocracia de la rama judicial”.

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La iniciativa ya estaría casi lista para ser presentada ante el Congreso de la República, para que sea el Legislativo el que defina su aprobación.

Teniendo en cuenta la eventual radicación de la propuesta, el procurador Gregorio Eljach aseguró que tratará de impedir que eliminen algunas de las responsabilidades que tiene el organismo de control, para lo cual tendrá que liderar una “batalla” de tinte jurídico y político. Insistió en que la perspectiva negativa que se tiene sobre el trabajo de los funcionarios que intervienen en los procesos penales es equivocada.

El procurador Eljach aseguró que existe una visión errada sobre las funciones que cumple el Ministerio Público - crédito Cristian Bayona / Colprensa

“Ahí vamos a dar una batalla jurídica y política, porque hay razones no solamente filosóficas, éticas, históricas, sino también jurídicas, para defender que esto continúe como viene. Porque no puede ser que por una percepción negativa, equivocada, errónea, del ejercicio de una función de unos servidores públicos abnegados y muy calificados, se quiera cercenar, como si quitando la gente se va a solucionar el problema”, indicó.

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Política para el uso responsable de la inteligencia artificial: una iniciativa de mejora

Por otro lado, el procurador entregó detalles sobre la nueva política que pretende impulsar en el organismo de control para garantizar el uso responsable de la inteligencia artificial. Se trata de una iniciativa que busca potenciar y sacar del atraso al Ministerio Público.

Gregorio Eljach aseguró que, actualmente, la inteligencia artificial es una necesidad y no un lujo, por lo cual es necesaria su implementación. Y, según detalló, la Procuraduría tiene dos elementos que le permitirán aplicarla correctamente: la tecnología y el recurso humano.

Los funcionarios de la Procuraduría se formarán en inteligencia artificial para potenciar y sacar del atraso al Ministerio Público - crédito Dado Ruvic/Reuters

“Durante los 26 años que han corrido del siglo XXI, la Procuraduría ha vivido o sobrevivido con un modelo de organización, funciones y competencias que obedecen al criterio de siglo pasado y eso ha generado un reto, una invitación a superarnos e ir hacia adelante, y esa es la invitación y deber de quien como yo no pretende ser jefe sino ser líder”, detalló el funcionario.

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De igual manera, indicó que la universidad del Ministerio Público se encargará de garantizar la formación de todos los funcionarios en la materia. Esto, con el objetivo de garantizar que la institución mejore y que la prestación de su servicio se potencie.

“Lleno de orgullo al presentar esta iniciativa en la que lo único que hice fue pedir que hicieran el mejor esfuerzo y veo que lo han hecho mucho más allá de su deber, con interés y entusiasmo”, agregó.