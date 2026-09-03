Colombia

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada desmienten supuesta muerte de alias Bendito Menor y cuestionan versión

La organización terrorista negó que su Estado Mayor haya impartido instrucciones contra Naín Pérez Toncel y calificó de falsa la versión difundida sobre una posible confrontación dentro de la estructura armada

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada rechazaron las versiones que relacionaban a su estructura con la supuesta muerte de alias Bendito Menor - crédito Captura de Pantalla Instagram
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada rechazaron las versiones que relacionaban a su estructura con la supuesta muerte de alias Bendito Menor - crédito Captura de Pantalla Instagram
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Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) negaron este jueves 3 de septiembre de 2026 que Naín Pérez Toncel, conocido como alias Bendito Menor, haya sido asesinado por integrantes de esa organización, luego de que circulara información que atribuía su supuesta muerte a una decisión interna del grupo armado.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, el Estado Mayor de las ACSN calificó como falsa la información divulgada, la cual afirmaba que el señalado cabecilla habría muerto por orden de integrantes de la propia estructura. La organización terrorista aseguró que dicha versión “es absolutamente falsa y carece de sustento fáctico”.

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El comunicado fue emitido este 3 de septiembre por el Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito suministrada a Infobae Colombia
El comunicado fue emitido este 3 de septiembre por el Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito suministrada a Infobae Colombia

Las ACSN también rechazaron que la supuesta acción estuviera relacionada con decisiones de su mando. “Este Estado Mayor no ha ordenado ni ejecutado la muerte del señor Naín Pérez Toncel, conocido como “Bendito Menor””, señala el documento.

La controversia se conoció mientras organismos de inteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional verificaban una información sobre el paradero de Pérez Toncel. Una de las versiones indicaba que había dejado de aparecer durante tres días en interceptaciones realizadas en la zona donde se moviliza y que fuentes humanas habían reportado un posible asesinato por un supuesto desacato de órdenes.

La información también apuntaba a que alias Patiliso y alias Pinocho habrían impartido la orden, en medio de presuntas confrontaciones internas. En su pronunciamiento, las ACSN reiteraron su disposición de colaborar con las autoridades y pidieron a los medios verificar la información antes de publicar versiones que puedan generar desinformación o afectar la tranquilidad de las comunidades.

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La búsqueda de Naín Pérez Toncel se intensificó con operativos de las Fuerzas Militares y la Policía en La Guajira, Magdalena y Cesar -crédito @ACSN_oficial/X
La búsqueda de Naín Pérez Toncel se intensificó con operativos de las Fuerzas Militares y la Policía en La Guajira, Magdalena y Cesar -crédito @ACSN_oficial/X

El señalado cabecilla es considerado por las autoridades como uno de los principales líderes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organización anteriormente conocida como Los Pachencas. Su área de influencia comprende zonas de La Guajira, Magdalena y sectores del Cesar, territorios donde a la estructura se le atribuyen hechos relacionados con extorsiones, tráfico de cocaína, homicidios y control ilegal de comunidades.

La notoriedad de Pérez Toncel también estuvo relacionada con la forma en que utilizaba las redes sociales. A diferencia de otros jefes de estructuras armadas, mantenía una exposición frecuente en Facebook, plataforma en la que compartía videos de recorridos en motocicletas y camionetas por Riohacha, además de mensajes intimidatorios y publicaciones relacionadas con las supuestas normas y recompensas de su organización. Incluso utilizó sus redes para mostrar aspectos de su vida personal. Entre las publicaciones que llamaron la atención estuvo una propuesta de matrimonio a su pareja frente al mar.

La búsqueda de las autoridades se intensificó durante 2026, cuando Bendito Menor fue incluido entre los objetivos prioritarios de seguridad. Para obtener información que permitiera localizarlo se estableció una recompensa de hasta $1.000 millones. El operativo para dar con su paradero se extendió por tierra, aire y mar en diferentes puntos de la Sierra Nevada. Las acciones tuvieron presencia en Magdalena, Cesar y La Guajira y contaron con participación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, además de apoyo tecnológico de inteligencia de Estados Unidos.

El presidente Abelardo de la Espriella señaló a alias Bendito Menor como uno de los objetivos de alto valor de su Gobierno - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella señaló a alias Bendito Menor como uno de los objetivos de alto valor de su Gobierno - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En medio de ese despliegue, Pérez Toncel habría buscado acercamientos con el Gobierno. Según la información conocida, el señalado cabecilla envió cartas para solicitar que su organización fuera incluida en diálogos sociojurídicos. La ofensiva de las autoridades, sin embargo, continuó.

La persecución contra el jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada también fue señalada como una prioridad por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. El presidente se refirió directamente al objetivo durante una instrucción dirigida al ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Mora.

“(Alias Naín o Bendito Menor) este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno. Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián”, dijo el presidente De la Espriella el 9 de julio desde su cuenta de X.

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